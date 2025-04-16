BetBoom запустила игру Boom Clutch к турниру YaLLa Compass 2025 по CS 2

Букмекерская компания BetBoom представила спецпроект Boom Clutch, созданный по мотивам механики «Три в ряд». Он приурочен к турниру YaLLa Compass 2025 по CS 2 и пройдёт с 16 по 20 апреля. Сыграть в него можно в приложении BetBoom.

Механика BetBoom Clutch знакома всем фанатам мобильных игр: играйте в «Три в ряд» и набирайте максимальное количество баллов за день. Все попытки будут суммироваться и отображаться в общем рейтинге. По итогам каждого дня спецпроекта топ-100 игроков BetBoom Clutch получат по 5 000 фрибетов.

Ежедневно у всех пользователей BetBoom будет по одной бесплатной попытке в Boom Clutch. Для получения дополнительных попыток нужно сделать ставку с коэффициентом от 1.3 на киберспорт или «Спорт 24/7» суммой от 1000 рублей. В день нельзя сыграть в BetBoom Clutch более 10 раз.

YaLLa Compass 2025 — онлайн-турнир по CS 2 с призовым фондом $300 тыс. Среди участников чемпионата — BetBoom Team, Astralis, Aurora Gaming и другие команды. BetBoom — официальный партнёр русскоязычной трансляции турнира.