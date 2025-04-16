Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
16 апреля 12:54ГлавнаяНовости

BetBoom запустила игру Boom Clutch к турниру YaLLa Compass 2025 по CS 2

100 5000-тысячных фрибетов каждый день
Валентин Васильев

Букмекерская компания BetBoom представила спецпроект Boom Clutch, созданный по мотивам механики «Три в ряд». Он приурочен к турниру YaLLa Compass 2025 по CS 2 и пройдёт с 16 по 20 апреля. Сыграть в него можно в приложении BetBoom.

Механика BetBoom Clutch знакома всем фанатам мобильных игр: играйте в «Три в ряд» и набирайте максимальное количество баллов за день. Все попытки будут суммироваться и отображаться в общем рейтинге. По итогам каждого дня спецпроекта топ-100 игроков BetBoom Clutch получат по 5 000 фрибетов.

Ежедневно у всех пользователей BetBoom будет по одной бесплатной попытке в Boom Clutch. Для получения дополнительных попыток нужно сделать ставку с коэффициентом от 1.3 на киберспорт или «Спорт 24/7» суммой от 1000 рублей. В день нельзя сыграть в BetBoom Clutch более 10 раз.

YaLLa Compass 2025 — онлайн-турнир по CS 2 с призовым фондом $300 тыс. Среди участников чемпионата — BetBoom Team, Astralis, Aurora Gaming и другие команды. BetBoom — официальный партнёр русскоязычной трансляции турнира. 

Ранее по теме: 750 000 фрибетов на Лигу Чемпионов от BetBoom

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: участники, расписание, трансляции и коэффициенты
Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: участники, расписание, трансляции и коэффициенты
Аналитика
Клиенты PARI ставят на ЦСКА в ответном матче пути РПЛ Кубка России против «Динамо»
Клиенты PARI ставят на ЦСКА в ответном матче пути РПЛ Кубка России против «Динамо»
Новости
Клиенты PARI считают, что «Интер» выбьет «Баварию» из Лиги чемпионов и пройдет в полуфинал
Клиенты PARI считают, что «Интер» выбьет «Баварию» из Лиги чемпионов и пройдет в полуфинал
Новости
Клиент PARI поставил 2 050 000 рублей на ничью в матче «Реала» с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Клиент PARI поставил 2 050 000 рублей на ничью в матче «Реала» с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Новости
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Новости
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Новости
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Новости
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
Новости
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров