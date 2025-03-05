Более 300 человек приняли участие в «Доброй лыжне»

2 марта в Одинцово в парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной при поддержке благотворительного фонда «Пари и побеждай» состоялась «Добрая лыжня». В соревнованиях приняли участие 308 спортсменов разных возрастов. В результате удалось собрать 3 500 000 рублей. Все средства пойдут подопечным фонда «Дети наши», который помогает семьям, оказавшимся в сложной ситуации, а также детям, оставшимся без родителей.

В соревнованиях приняли участие и 22 ветерана спорта, самому возрастному из которых 81 год. При поддержке «Пари и побеждай» для ветеранов спорта была организована специальная дистанция на 2,4 километра. Среди женщин победу праздновала Зоя Обухова, а в мужском заезде первым к финишу пришел Сергей Немцов — он показал лучший результат среди четырех заездов на этой дистанции, пройдя трассу за 7 минут и 7 секунд. Одной из целей «Пари и побеждай» была поддержка ветеранов спорта, дав им возможность проявить себя и показать пример для молодежи.

«Гонка прошла очень хорошо, настроение просто отличное! Организация на высоте! Восхищаюсь своими коллегами за 70, которые тоже сегодня участвовали. Вот это сила духа! Всем советую заниматься спортом — тогда и здоровье будет, и долголетие», — поделился Алексей, участник возрастной категории 60+.

Всего в рамках «Доброй лыжни» было 11 лыжных заездов, призеры которых разделили между собой 200 000 рублей.

Победители «Доброй лыжни»:

1,2 км девочки: Полина Волкова.

1,2 км мальчики: Алексей Балашов.

2,4 км «Ветераны спорта» женщины: Зоя Обухова.

2,4 км «Ветераны спорта» мужчины: Сергей Немцов.

2,4 км женщины: Оксана Лаврецкая.

2,4 км мужчины: Андрей Корнилов.

4,8 км женщины: Ольга Румянцева.

4,8 км мужчины: Михаил Девятьяров.

8,4 км женщины: Ольга Назарова.

8,4 км мужчины: Илья Машков.

Кубок Добрых команд: Worldclass Outdoor.

Все участники соревнований вне зависимости от итогового места получили уникальные медали и сувениры от партнеров проекта. В «Доброй лыжне» приняли участие не только спортсмены из Москвы, но и около 200 гостей из 16 городов России — Санкт-Петербурга, Смоленска, Хабаровска, Серпухова и других.