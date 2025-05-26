Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
26 мая 12:22ГлавнаяНовости

Восхитительные Яна Егорян, Александра Степанова и Ксения Коваленко – в презентации коллекции одежды, посвященной женскому лидерству

Уникальный мерч от успешных спортсменок
Валентин Васильев

Что объединяет фехтовальщицу Яну Егорян, фигуристку Александру Степанову и футболистку Ксению Коваленко? Все они стали мамами, позже успешно вернулись в профессиональный спорт, а теперь презентовали коллекцию одежды, посвященную пути женщин в карьере и спорте!

Благотворительная программа «ДоброFON» и бренд одежды «Мурмуризм» объединили усилия для создания уникального мерча. Коллекция призвана подчеркнуть способность женщин совмещать любимую профессию с самореализацией в семье.  

egoryan.jpg
Яна Егорян

В капсуле представлены свитер, футболка с вышитым кармашком, сумка для телефона и игрушка «Доброфоня». Все сделано с любовью и с добротой. Даже для любителей котиков подготовили уменьшенную версию добросвитера.

Каждый предмет из этой коллекции – не просто стильная вещь, а символ тепла и заботы, связанный руками мам и бабушек, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах! Все средства от продаж будут направлены в центр «Дом для мамы», где женщины и их дети получают шанс на безопасность, поддержку и надежду на светлое будущее.

Выбирайте любую вещь из коллекции здесь. И носите добро с удовольствием — оно к лицу каждому!

stepanova.jpg
Александра Степанова

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Восхитительные Яна Егорян, Александра Степанова и Ксения Коваленко – в презентации коллекции одежды, посвященной женскому лидерству
Восхитительные Яна Егорян, Александра Степанова и Ксения Коваленко – в презентации коллекции одежды, посвященной женскому лидерству
Новости
Более 60 спортсменов-колясочников приняли участие в чемпионате и первенстве России по теннису на колясках
Более 60 спортсменов-колясочников приняли участие в чемпионате и первенстве России по теннису на колясках
Новости
Аналитики считают ЦСКА фаворитом в суперфинале FONBET Кубка России против Ростова
Аналитики считают ЦСКА фаворитом в суперфинале FONBET Кубка России против Ростова
Новости
PARI: «Барселона» завершит сезон на мажорной ноте победой над «Атлетиком»
PARI: «Барселона» завершит сезон на мажорной ноте победой над «Атлетиком»
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Ноттингем Форест» в матче 38-го тура АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Ноттингем Форест» в матче 38-го тура АПЛ
Новости
Теннис, «Ролан Гаррос» — 2025: полное расписание и результаты
Теннис, «Ролан Гаррос» — 2025: полное расписание и результаты
Новости
Итоги сезона Лиги Европы для PARI: самый прибыльный клуб — «МЮ», самый убыточный — «Реал Сосьедад»
Итоги сезона Лиги Европы для PARI: самый прибыльный клуб — «МЮ», самый убыточный — «Реал Сосьедад»
Новости
Клиент PARI поставил 300 000 рублей на матч между «ПСЖ» и «Реймсом» в финале Кубка Франции
Клиент PARI поставил 300 000 рублей на матч между «ПСЖ» и «Реймсом» в финале Кубка Франции
Новости
Клиенты PARI: «Штутгарт» возьмет Кубок Германии в матче с «Арминией»
Клиенты PARI: «Штутгарт» возьмет Кубок Германии в матче с «Арминией»
Новости
Клиенты PARI: Швеция выбьет США с ЧМ-2025 и пройдет в финал турнира
Клиенты PARI: Швеция выбьет США с ЧМ-2025 и пройдет в финал турнира
Новости

Новое

Читать все новости
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных