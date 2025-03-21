Клиенты PARI: Англия победит Албанию в матче отбора на ЧМ-2026

21 марта в матче первого тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 сборная Англии примет команду Албании на «Уэмбли». Игра соперников по группе K начнется в 22:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают сборную Англии фаворитом. Поставить на победу хозяев можно за 1.17, что соответствует примерно 84% вероятности. Триумф Албании котируется за 21.00 (около 4%). Ничья оценивается в 7.40 (примерно 12%).

Клиенты PARI уверены в победе хозяев. На триумф Англии приходится около 99% от общего объема ставок на исход матча.

Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.60. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.35. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.65.

В ноябре 2021 года эти сборные пересеклись последний раз, выступая в отборочном раунде ЧМ-2022 в одной группе. Тогда англичане разгромили албанцев со счетом 5:0.

Самым вероятным исходом матча считается победа сборной Англии со счётом 2:0. Она котируется за 5.50. Триумф англичан 3:0 оценивается в 6.00, а если матч завершится минимальным проигрышем албанцев, сыграет ставка за 7.50. Повторение счета 5:0 в пользу Англии котируется за 15.00.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 200 000 рублей на то, что англичане забьют больше одного мяча, по коэффициенту 1.05.

Сборная Англии проведёт первый матч под руководством Томаса Тухеля. Немецкий тренер приходит в команду, которая отлично провела групповой этап Лиги наций: англичане заняли первое место в своей группе с 15 очками. Сборная Албании же, напротив, заняла последнее место в своем квартете. В рамках текущего отборочного турнира к ЧМ-2026 сборным Англии и Албании в группе K будут противостоять команды Андорры, Латвии и Сербии.