Опубликована программа форума «Азартные игры: отчисления на спорт»

Третий форум «Азартные игры: отчисления на спорт» пройдет 22-23 сентября на площадке отеля «Рэдиссон Коллекшен Москва».

Организатором форума является публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ). Оператор – спортивная платформа Фонда Росконгресс.

Главным событием Форума станет пленарная сессия «Взаимодействие государства, спорта и букмекеров: как сделать его максимально эффективным». В ней примут участие первый заместитель Министра спорта Одес Байсултанов, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Олег Матыцин, председатель комитета Государственной думы по молодёжной политике Артём Метелев и генеральный директор Единого регулятора азартных игр Алексей Грачев. Модерировать дискуссию будет заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тинатин Канделаки.

«Форум развивается как площадка для обсуждения вопросов развития механизмов государственного регулирования индустрии азартных игр и внебюджетного финансирования спорта, расширения сотрудничества спорта и букмекеров. Одной из ключевых тем станет эффект целевых отчислений от букмекерской деятельности. Начиная с 2021 года ЕРАИ перечислил более 90 миллиардов рублей. Эти средства получили более 125 спортивных федераций и лиг, в том числе развивающих адаптивные виды спорта», – отметил генеральный директор Единого регулятора азартных игр Алексей Грачев.

Какие спортивные проекты были реализованы за счет полученных целевых отчислений расскажут генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин, президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и руководители других спортивных организаций.

Представители спортивных федераций, букмекеров и медиа также обсудят, какие критерии предъявляют букмекеры к выбору партнеров и амбассадоров, как спортивным организациям формировать события из своих турниров и достижений спортсменов, как букмекеры и спорт вместе реализуют социальные проекты и внедряют форматы городских фестивалей. В форуме примут участие управляющий партнер Фонбет Валентин Голованов, президент BetBoom Константин Макаров, генеральный директор PARI Руслан Медведь, руководители других букмекерских компаний.

Заместитель главы комитета Государственной думы по молодежной политике Александр Толмачев и представители системы здравоохранения и Минфина России примут участие в дискуссии о противодействии лудомании. В рамках Форума пройдут сессии, посвященные борьбе с нелегальными организаторами азартных игр и противодействию договорным матчам.

Масштабный финтех-модуль подготовлен Единым центром учета переводов ставок. Эксперты обсудят использование искусственного интеллекта и цифрового рубля, развитие информационной безопасности, противодействие дропам, будущее регулирования обработки персональных данных и другие вопросы, касающиеся новых технологий в мире платежей.

Эксперты также обсудят позитивное восприятие HR бренда на рынке труда.

Ознакомиться с полной программой можно на сайте Форума.