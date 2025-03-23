Клиенты PARI: Франция пройдет Хорватию в Лиге наций после поражения в первом матче

23 марта сборные Франции и Хорватии проведут ответный матч в рамках четвертьфинала Лиги Наций. Соперники встретятся на стадионе «Стад де Франс», стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

Аналитики PARI считают, что французы смогут отыграться за поражение в первом матче. Ставки на победу хозяев принимаются по коэффициенту 1.45, что соответствует 65% вероятности. Заключить пари на успех Хорватии можно за 7.50, ничья идет за 4.60. Вероятности этих исходов составляют примерно 14% и 21%.

Большинство клиентов PARI также считают, что «трехцветные» смогут реабилитироваться перед фанатами за неудачу в Сплите. 97% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу Франции.

Даже если французы добьются успеха в ответном матче, аналитики сомневаются, что они смогут пройти в полуфинал. Ставки на проход Франции принимаются по коэффициенту 2.50, аналогичная ставка на Хорватию доступна за 1.55. А вот игроки верят в хозяев чуть больше, чем букмекеры — в ставках на проход 57% от всего оборота приходится на французов.

Аналитики ожидают, что в матче будет забито минимум три гола. Ставки на тотал больше 2.5 принимаются по коэффициенту 1.75, а на тотал меньше 2.5 — по коэффициенту 2.10. Во втором матче букмекеры не ждут обмена голами. На рынке «обе забьют» вариант «да» котируется за 1.95, а вариант «нет» — за 1.85.

Наиболее вероятным результатом встречи считается победа Франции со счетом 1:0. Поставить на такое развитие событий можно за 7.50.

Неудача французов в первом матче сильно пошатнула их позиции в Лиге наций. Ранее «трехцветные» считались одними из фаворитов турнира, однако теперь коэффициент на их победу вырос с 5.00 до 8.50. С таким же коэффициентом теперь принимаются ставки на чемпионство «шашечных» — ранее их победа котировалась за 17.00.