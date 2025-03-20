Клиент PARI поставил 1 500 000 рублей на Германию в матче с Италией в четвертьфинале Лиги наций

20 марта стартует стадия плей-офф Лиги наций. Одним из центральных четвертьфинальных противостояний станет встреча сборных Италии и Германии. Первый поединок команды проведут в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Матч начнется в 22:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил соперников перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

В день матча букмекеры считают, что небольшое преимущество будет на стороне итальянцев. Поставить на победу хозяев можно с котировкой 2.75, что соответствует примерно 35% вероятности. Успех сборной Германии оценивается коэффициентом 2.80 (около 34%). На ничейный исход встречи котировка составляет 3.20 (приблизительно 30%).

Клиенты PARI больше верят в успех гостей. На победу Германии приходится около 65% от общего объема ставок на три исхода матча, еще 22% — на триумф итальянцев и 13% — на ничью.

На проход Италии в полуфинал аналитики дают коэффициент 2.50. Вероятность того, что путевку в следующий этап завоюют подопечные Юлиана Нагельсмана, оценивается котировкой 1.55. Соотношение на проход той или иной команды в полуфинал во всем объеме пари — 95% на 5% в пользу Германии.

Аналитики полагают, что матч получится не богатым на голы. Вероятность того, что в грядущем поединке команды суммарно забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.33. На тотал голов больше 2.5 можно поставить с коэффициентом 2.10. Исход, при котором будет забито менее трех мячей, доступен за 1.75. На сразу четыре гола аналитики дают котировку 3.50. Коэффициент на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.78. Обратный вариант можно взять с котировкой 2.05.

Обе сборные стали лидерами в своих группах по забитым мячам: у итальянцев в среднем около двух голов за игру, а у немцев — три. Вероятность того, что «Скуадра адзурра» сможет забить минимум два мяча, оценивается котировкой 2.60. Минимум один гол от итальянцев можно взять за 1.32. В предыдущем очном матче Германия забила итальянцем сразу пять мячей. Ставка на индивидуальный тотал голов немцев больше 1.5 доступна за 2.65, а на тотал больше 2.5 — за 6.50. Коэффициент на исход, при котором Италия сохранит свои ворота в неприкосновенности, равен 3.30.

Наиболее вероятным результатом игры считается результативная ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 6.00. Победу Италии со счетом 1:0 можно взять за 8.50. Коэффициент на успех немецкой сборной со счетом 0:1 составляет 9.00.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 1 500 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс, в котором объединил три прогноза на матчи Лиги наций, в том числе на то, что Германия не проиграет Италии, за 1.45. Общий коэффициент экспресса составил 7.33.

Германия наравне с Испанией считается главным фаворитом турнира. Поставить на итоговый триумф подопечных Нагельсманна можно с котировкой 4.00. Вероятность того, что Лигу наций выиграет сборная Италии, оценивается коэффициентом 8.00.