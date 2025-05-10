«Краснодар» может стать чемпионом России уже сегодня

В субботу, 10 мая, стартует 28-й тур российской Премьер-лиги. В программе игрового дня три матча. Два из них могут повлиять на ход чемпионской гонки сезона. Мало того, уже сегодня может определиться победитель РПЛ. Но для такого, идеального для «Краснодара», сценария должно совпасть два условия.

Первое - это поражение действующего чемпиона. «Зенит» сегодня гостит в Каспийске у махачкалинского «Динамо». Встреча на «Анжи Арене» стартует в 17:00 по московскому времени. В первом круге питерцы минимально обыграли новичка элиты (2:1). В Дагестане соперники встретятся впервые.

Но даже если прямой (и уже единственный) конкурент «Краснодара» в субботу уступит, это не будет означать автоматического чемпионства южан. Для досрочной «коронации» им самим еще нужно будет обыграть ЦСКА на его поле. В этом случае расстояние между претендентами в таблице вырастет до семи очков, и команда Мурада Мусаева станет недосягаемой для преследователя.

Первый свисток московского рефери Сергея Карасева на 3-й Песчаной улице прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В нынешнем сезоне команды соперничали уже трижды, не считая игры на Зимнем кубке РПЛ в ОАЭ. Краснодарцы обыграли армейцев дома сначала в Кубке, а затем в чемпионате (1:0, 2:1), но уступили в Москве 0:2.

После 27-го тура аналитики БК PARI обновили линии на победителя сезона. Вероятность триумфа клуба Галицкого оценивается коэффициентом 1.35. Очередная победа «Зенита» котируется за 3.50. Других претендентов на трофей не осталось.