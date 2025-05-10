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10 мая 10:37ГлавнаяНовости

«Краснодар» может стать чемпионом России уже сегодня

Для этого должны совпасть два условия
Валентин Васильев
Источник: официальный сайт ФК «Краснодар»
Источник: официальный сайт ФК «Краснодар»

В субботу, 10 мая, стартует 28-й тур российской Премьер-лиги. В программе игрового дня три матча. Два из них могут повлиять на ход чемпионской гонки сезона. Мало того, уже сегодня может определиться победитель РПЛ. Но для такого, идеального для «Краснодара», сценария должно совпасть два условия.

Первое - это поражение действующего чемпиона. «Зенит» сегодня гостит в Каспийске у махачкалинского «Динамо». Встреча на «Анжи Арене» стартует в 17:00 по московскому времени. В первом круге питерцы минимально обыграли новичка элиты (2:1). В Дагестане соперники встретятся впервые.

Прогноз на матч «Динамо» Махачкала - «Зенит»

Но даже если прямой (и уже единственный) конкурент «Краснодара» в субботу уступит, это не будет означать автоматического чемпионства южан. Для досрочной «коронации» им самим еще нужно будет обыграть ЦСКА на его поле. В этом случае расстояние между претендентами в таблице вырастет до семи очков, и команда Мурада Мусаева станет недосягаемой для преследователя.

Первый свисток московского рефери Сергея Карасева на 3-й Песчаной улице прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В нынешнем сезоне команды соперничали уже трижды, не считая игры на Зимнем кубке РПЛ в ОАЭ. Краснодарцы обыграли армейцев дома сначала в Кубке, а затем в чемпионате (1:0, 2:1), но уступили в Москве 0:2. 

Прогноз на матч ЦСКА - «Краснодар»

После 27-го тура аналитики БК PARI обновили линии на победителя сезона. Вероятность триумфа клуба Галицкого оценивается коэффициентом 1.35. Очередная победа «Зенита» котируется за 3.50. Других претендентов на трофей не осталось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

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Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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