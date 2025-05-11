Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
5 мая 12:00ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Динамо Махачкала - Зенит, 10 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Опасный выезд для чемпиона
Валентин Васильев

На финише сезона в РПЛ действующего чемпиона России ожидает два подряд выезда на юг страны. Первый - в столицу Дагестана. Вставит ли новичок высшего дивизиона свои «пять копеек» в заочный спор «Зенита» и «Краснодара» за золото? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Махачкала)

10.05.2025, Сб

17:00 МСК

«Зенит» (Санкт-Петербург)

П1 - 7.30

Х - 4.10

П2 - 1.50

Турнир: чемпионат России по футболу, 28-й тур

Стадион: «Анжи-Арена» (Каспийск, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» (Махачкала)0011-2
«Зенит»1002-1

Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.05.2025«Акрон»

1:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

25.04.2025«Динамо» (Махачкала)

2:3

«Краснодар»

РПЛ

19.04.2025«Оренбург»

2:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

11.04.2025«Спартак»

1:2

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

06.04.2025«Динамо» (Махачкала)

4:1

«Химки»

РПЛ

Последние пять игр «Зенита»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.05.2025«Зенит»

2:1

«Пари НН»

РПЛ

30.04.2025«Зенит»

2:0

ЦСКА

Кубок России

26.04.2025«Динамо» Москва

1:1

«Зенит»

РПЛ

20.04.2025«Зенит»

1:0

«Химки»

РПЛ

16.04.2025«Зенит»

2:0

«Ростов»

Кубок России

Место в таблице

Свернуть

Перед 27-м туром «Зенит» отстает от «Краснодара» на четыре пункта. «Динамо» занимает 11-ю позицию.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар27187254-2161
2. Зенит27176453-1857
3. ЦСКА27157542-1952
4. Спартак27156649-2351
5. Динамо Москва27148557-3150
6. Локомотив27137744-3846
7. Рубин271161035-4039
8. Ростов27108940-4038
9. Акрон27951334-4732
10. Крылья Советов27861333-4330
11. Динамо Махачкала27691225-3227
12. Химки275101231-4825
13. Ахмат274121124-4124
14. Пари НН27651621-4923
15. Оренбург27461724-4918
16. Факел272101512-3916

Прогноз на матч

Свернуть

В год столетия «Зенит» продолжает погоню за двумя трофеями. В Кубке России команда Семака сделала широкий шаг навстречу суперфиналу, обыграв ЦСКА со счетом 2:0. В чемпионате же никак не сократит отставание от лидера. «Краснодар» после срыва в Санкт-Петербурге подарков сине-бело-голубым не делает.

В любом случае питерцы едут в столицу Дагестана за победой. Вне зависимости от выступлений конкурента они постараются забрать все девять оставшихся в розыгрыше очков. Для махачкалинцев же это отличная возможность показать себя на фоне мощного соперника. Команду Биджиева отличает аномально надежная как для дебютанта лиги игра в обороне (всего 32 пропущенных мяча). Гостям же наверняка будет мешать естественная нервозность - очки-то терять нельзя. При таких вводных тотал меньше 2.5 кажется вполне реалистичным исходом встречи.  

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Прямой эфир из-за Каспийска запланирован на «Матч ТВ». Посмотреть игру также можно на сайте официального букмекера розыгрыша.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка от 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Динамо» Махачкала: Сандрачук (травма)

«Зенит»: Караваев, Вендел (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» Махачкала - «Зенит»:

Позиция«Динамо»«Зенит»Позиция
Вратарь39. Т. Магомедов1. ЛатышонокВратарь
Защитник13. Кагермазов31. МантуанЗащитник
Защитник70. Пальцев25. ЭраковичЗащитник
Защитник4. Шумахов27. НиноЗащитник
Защитник16. Мрезиг3. Сантос Защитник
Полузащитник7. Гаджиев14. ЗделарПолузащитник
Полузащитник 22. Аззи17. МостовойПолузащитник 
Полузащитник77. Сундуков21. ЕрохинПолузащитник
Полузащитник11. Касинтура11. Луис ЭнрикеПолузащитник
Полузащитник10. Хоссейннежад32. ГондуНападающий
Нападающий25. Агаларов7. СоболевНападающий
Главный тренерХасанби БиджиевСергей СемакГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

PARI выплатит в семикратном размере выигрыш в случае сенсационной победы хозяев поля. Коэффициент на ничью тоже высок - 4.10. Успех чемпиона котируется за 1.50.

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Динамо» Махачкала - «Зенит»?

0:1 и 0:2 - наиболее вероятные счета в этом матче, согласно расчетом аналитиков. Первый котируется за 6.00, второй - за 6.50.

Где смотреть бесплатно матч «Динамо» Махачкала - «Зенит»?

Трансляция из Дагестана стоит в эфирной сетке  «Матч ТВ».

Где купить билеты на матч «Динамо» Махачкала - «Зенит»?

Билеты ценой от 100 рублей махачкалинский клуб реализует только онлайн, через официальный сайт.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Смотреть обзор бонуса Бонус для новых игроков — до 25000 рублейhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.png
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей
icon
Условия
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_6_9afb75c77f.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgот 100 до 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму от 100 до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer265 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_5_deb33b4424.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer265 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokody_92b3d01477.pngПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer599 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcziya_bcc9768d02.png
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer234 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Akczii_9_eea1337002.png
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer234 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Fribety_pari_7e713a3b5e.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/Legal_Bk_logos_pari_9c741ceccd.pngдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer220 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Акция от BetBoom - фрибеты и скины за выполнение киберспортивных заданийhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Akczii_betbum_046dec5b7b.pngbonus rating4.2/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svgСкины и фрибеты
Акция от BetBoom - фрибеты и скины за выполнение киберспортивных заданий
Получить бонусПодробнее
bonus timer234 дней 17 часов
Условия
Смотреть обзор бонуса Программа лояльности BetBoom с кэшбэком до 20%https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Bonusy_Bet_Boom_4267b44909.pngbonus rating4.2/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betboom_3db86577be.svgдо 20%
Программа лояльности BetBoom с кэшбэком до 20%
Получить бонусПодробнее
bonus timer599 дней 19 часов
Условия
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Fribety_vinlaj_554c5e841c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer234 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_Promokod_Olimp_9d7e83943f.jpgbonus rating4.5/5
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_olimpbet_7e24ca5be4.svg500 ₽
Приветственный фрибет на 500 рублей от «Олимпа»
Получить бонусПодробнее
bonus timer234 дней 17 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит1 000 ₽
Смотреть всё
Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



Наши проекты
Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1

На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных