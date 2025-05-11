Динамо Махачкала - Зенит, 10 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В год столетия «Зенит» продолжает погоню за двумя трофеями. В Кубке России команда Семака сделала широкий шаг навстречу суперфиналу, обыграв ЦСКА со счетом 2:0. В чемпионате же никак не сократит отставание от лидера. «Краснодар» после срыва в Санкт-Петербурге подарков сине-бело-голубым не делает.

В любом случае питерцы едут в столицу Дагестана за победой. Вне зависимости от выступлений конкурента они постараются забрать все девять оставшихся в розыгрыше очков. Для махачкалинцев же это отличная возможность показать себя на фоне мощного соперника. Команду Биджиева отличает аномально надежная как для дебютанта лиги игра в обороне (всего 32 пропущенных мяча). Гостям же наверняка будет мешать естественная нервозность - очки-то терять нельзя. При таких вводных тотал меньше 2.5 кажется вполне реалистичным исходом встречи.