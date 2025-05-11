Динамо Махачкала - Зенит, 10 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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На финише сезона в РПЛ действующего чемпиона России ожидает два подряд выезда на юг страны. Первый - в столицу Дагестана. Вставит ли новичок высшего дивизиона свои «пять копеек» в заочный спор «Зенита» и «Краснодара» за золото?
Турнир: чемпионат России по футболу, 28-й тур
Стадион: «Анжи-Арена» (Каспийск, Россия)
Судьи: еще не назначены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» (Махачкала)
|0
|0
|1
|1-2
|«Зенит»
|1
|0
|0
|2-1
Последние пять игр «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.05.2025
|«Акрон»
1:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|25.04.2025
|«Динамо» (Махачкала)
2:3
«Краснодар»
РПЛ
|19.04.2025
|«Оренбург»
2:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|11.04.2025
|«Спартак»
1:2
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|06.04.2025
|«Динамо» (Махачкала)
4:1
«Химки»
РПЛ
Последние пять игр «Зенита»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.05.2025
|«Зенит»
2:1
«Пари НН»
РПЛ
|30.04.2025
|«Зенит»
2:0
ЦСКА
Кубок России
|26.04.2025
|«Динамо» Москва
1:1
«Зенит»
РПЛ
|20.04.2025
|«Зенит»
1:0
«Химки»
РПЛ
|16.04.2025
|«Зенит»
2:0
«Ростов»
Кубок России
Перед 27-м туром «Зенит» отстает от «Краснодара» на четыре пункта. «Динамо» занимает 11-ю позицию.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|27
|18
|7
|2
|54-21
|61
|2. Зенит
|27
|17
|6
|4
|53-18
|57
|3. ЦСКА
|27
|15
|7
|5
|42-19
|52
|4. Спартак
|27
|15
|6
|6
|49-23
|51
|5. Динамо Москва
|27
|14
|8
|5
|57-31
|50
|6. Локомотив
|27
|13
|7
|7
|44-38
|46
|7. Рубин
|27
|11
|6
|10
|35-40
|39
|8. Ростов
|27
|10
|8
|9
|40-40
|38
|9. Акрон
|27
|9
|5
|13
|34-47
|32
|10. Крылья Советов
|27
|8
|6
|13
|33-43
|30
|11. Динамо Махачкала
|27
|6
|9
|12
|25-32
|27
|12. Химки
|27
|5
|10
|12
|31-48
|25
|13. Ахмат
|27
|4
|12
|11
|24-41
|24
|14. Пари НН
|27
|6
|5
|16
|21-49
|23
|15. Оренбург
|27
|4
|6
|17
|24-49
|18
|16. Факел
|27
|2
|10
|15
|12-39
|16
В год столетия «Зенит» продолжает погоню за двумя трофеями. В Кубке России команда Семака сделала широкий шаг навстречу суперфиналу, обыграв ЦСКА со счетом 2:0. В чемпионате же никак не сократит отставание от лидера. «Краснодар» после срыва в Санкт-Петербурге подарков сине-бело-голубым не делает.
В любом случае питерцы едут в столицу Дагестана за победой. Вне зависимости от выступлений конкурента они постараются забрать все девять оставшихся в розыгрыше очков. Для махачкалинцев же это отличная возможность показать себя на фоне мощного соперника. Команду Биджиева отличает аномально надежная как для дебютанта лиги игра в обороне (всего 32 пропущенных мяча). Гостям же наверняка будет мешать естественная нервозность - очки-то терять нельзя. При таких вводных тотал меньше 2.5 кажется вполне реалистичным исходом встречи.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо» Махачкала: Сандрачук (травма)
«Зенит»: Караваев, Вендел (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» Махачкала - «Зенит»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Зенит»
|Позиция
|Вратарь
|39. Т. Магомедов
|1. Латышонок
|Вратарь
|Защитник
|13. Кагермазов
|31. Мантуан
|Защитник
|Защитник
|70. Пальцев
|25. Эракович
|Защитник
|Защитник
|4. Шумахов
|27. Нино
|Защитник
|Защитник
|16. Мрезиг
|3. Сантос
|Защитник
|Полузащитник
|7. Гаджиев
|14. Зделар
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Аззи
|17. Мостовой
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Сундуков
|21. Ерохин
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Касинтура
|11. Луис Энрике
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Хоссейннежад
|32. Гонду
|Нападающий
|Нападающий
|25. Агаларов
|7. Соболев
|Нападающий
|Главный тренер
|Хасанби Биджиев
|Сергей Семак
|Главный тренер
PARI выплатит в семикратном размере выигрыш в случае сенсационной победы хозяев поля. Коэффициент на ничью тоже высок - 4.10. Успех чемпиона котируется за 1.50.
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0:1 и 0:2 - наиболее вероятные счета в этом матче, согласно расчетом аналитиков. Первый котируется за 6.00, второй - за 6.50.
Трансляция из Дагестана стоит в эфирной сетке «Матч ТВ».
Билеты ценой от 100 рублей махачкалинский клуб реализует только онлайн, через официальный сайт.
Партнерский проект