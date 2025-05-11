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5 мая 11:25ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

ЦСКА - Краснодар, 10 мая: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Самое тяжелое препятствие для лидера на финише сезона
Валентин Васильев

На субботу, 10 мая, в 27-м туре Премьер-лиги запланировано три матча. «Прайм-тайм» отдан ЦСКА с «Краснодаром». За этой игрой самым внимательным образом будут следить не только в российской и кубанской столицах, но и в Санкт-Петербурге. От исхода встречи на «Песчанке» напрямую зависит исход чемпионской гонки!

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Команда 1

Время начала

Команда 2

ЦСКА (Москва

10.05.2025, Сб

19:30 МСК

«Краснодар»  

П1 - 2.90

Х - 3.30

П2 - 2.38

Турнир: чемпионат России, 28-й тур

Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ЦСКА13101143-31
«Краснодар»  11101331-43

Последние пять игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.05.2025«Ахмат»

1:1

ЦСКА

РПЛ

30.04.2025«Зенит»

2:0

ЦСКА

Кубок России

26.04.2025«Спартак»

1:2

ЦСКА

РПЛ

20.04.2025ЦСКА

1:1

«Крылья Советов»

РПЛ

16.04.2025«Динамо» Москва

0:0

ЦСКА

Кубок России

Последние пять игр «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.05.2025«Краснодар»

2:1

«Рубин»

РПЛ

25.04.2025«Динамо» Махачкала

2:3

«Краснодар»

РПЛ

19.04.2025«Краснодар»

3:1

«Ахмат»

РПЛ

13.04.2025«Зенит»

4:1

«Краснодар»

РПЛ

05.04.2025«Краснодар»

1:0

«Акрон»

РПЛ

Последние пять официальных игр ЦСКА и «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.09.2024ЦСКА

2:0

 «Краснодар» 

Кубок России

10.08.2024 «Краснодар» 

2:1

ЦСКА

Кубок России

31.07.2024 «Краснодар» 

1:0

ЦСКА

РПЛ

10.12.2023 «Краснодар» 

1:0

ЦСКА

РПЛ

29.10.2023ЦСКА

1:0

 «Краснодар» 

РПЛ

Место в турнирной таблице

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За три тура до финиша сезона южане на четыре очка опережают действующего чемпиона.  ЦСКА идет третьим.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар27187254-2161
2. Зенит27176453-1857
3. ЦСКА27157542-1952
4. Спартак27156649-2351
5. Динамо Москва27148557-3150
6. Локомотив27137744-3846
7. Рубин271161035-4039
8. Ростов27108940-4038
9. Акрон27951334-4732
10. Крылья Советов27861333-4330
11. Динамо Махачкала27691225-3227
12. Химки275101231-4825
13. Ахмат274121124-4124
14. Пари НН27651621-4923
15. Оренбург27461724-4918
16. Факел272101512-3916

Прогноз на матч

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Приоритеты клубов на финише сезона максимально ясны и понятны: ЦСКА попытается выиграть Кубок, «Краснодар» - чемпионат. Шансы армейцев на золото РПЛ чересчур призрачны, чтобы в клубе всерьез о них рассуждали. Таким образом, мотивация южан в предстоящем противостоянии по умолчанию должна быть выше. Им беречь силы и лидеров совершенно ни к чему - всё ради исторического свершения!

В последнее время эти команды неизменно обмениваются домашними победами. В пяти предыдущих встречах так и было: трижды праздновали успех кубанцы, дважды - москвичи. Но тут особый случай. Близость титула должна приумножить силы гостей. А возвращение в обойму после дисквалификаций Петрова и, особенно, Косты повысит обороноспособность «Краснодара». Не забудем и о вратарском факторе: Акинфеев и в 39 лет остается считается одним из самых надежных вратарей страны, тогда как Агкацев очень мощно проводит первый полноценный сезон на высшем уровне. Так что предпосылок к изобилию голов на  «ВЭБ Арена» мы не видим. Прогноз редакции: тотал меньше 2.5.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямой эфир из Москвы будет проходить на федеральном телеканале «Матч ТВ». Также игру можно посмотреть на официальном сайте беттингового спонсора лиги.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

ЦСКА: Файзуллаев (дисквалификация), Дивеев (травма)

«Краснодар»: Тормена  (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч  ЦСКА - «Краснодар»:

ПозицияЦСКА«Краснодар»Позиция
Вратарь35. Акинфеев1. АгкацевВратарь
Защитник22. Гаич20. ГонсалесЗащитник
Защитник4. Роша4. КостаЗащитник
Защитник51. Абдулкадыров31. КайоЗащитник
Полузащитник3. Круговой15. ОласаПолузащитник
Полузащитник31. Кисляк6. ЛениниПолузащитник
Полузащитник 10. Обляков10. СперцянПолузащитник 
Полузащитник15. Пьянич53. ЧерниковПолузащитник
Полузащитник21. Файзуллаев11. БатчиНападающий
Нападающий20. Гуарирапа90. КобнанНападающий
Нападающий20. Койта9. КордобаНападающий
Главный тренерМарко НиколичМурад МусаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК Winline установила коэффициент 2.90 на победу московской команды. Успех лидера котируется за 2.38, а ничья - за 3.30.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче ЦСКА - «Краснодар»?

Котировки букмекеров намекают, что у гостей шансы на успех чуть выше. Хотя последний раз в гостях краснодарцы побеждали армейцев еще в 2018 году (2:1).

Где бесплатно смотреть матч ЦСКА - «Краснодар»?

Телеканал «Матч ТВ» организует прямую трансляцию из столицы.

«Краснодар» станет чемпионом России?

Вероятность исторического триумфа клуба Сергея Галицкого букмекеры оценивают коэффициентом 1.35. Чемпионство «Зенита» котируется за 3.50. Других претендентов на трофей не осталось.

Где купить билеты на матч ЦСКА - «Краснодар»?

Билеты стоимостью от 800 рублей еще можно приобрести на официальном сайте столичного клуба.

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных