ЦСКА - Краснодар, 10 мая: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Приоритеты клубов на финише сезона максимально ясны и понятны: ЦСКА попытается выиграть Кубок, «Краснодар» - чемпионат. Шансы армейцев на золото РПЛ чересчур призрачны, чтобы в клубе всерьез о них рассуждали. Таким образом, мотивация южан в предстоящем противостоянии по умолчанию должна быть выше. Им беречь силы и лидеров совершенно ни к чему - всё ради исторического свершения!

В последнее время эти команды неизменно обмениваются домашними победами. В пяти предыдущих встречах так и было: трижды праздновали успех кубанцы, дважды - москвичи. Но тут особый случай. Близость титула должна приумножить силы гостей. А возвращение в обойму после дисквалификаций Петрова и, особенно, Косты повысит обороноспособность «Краснодара». Не забудем и о вратарском факторе: Акинфеев и в 39 лет остается считается одним из самых надежных вратарей страны, тогда как Агкацев очень мощно проводит первый полноценный сезон на высшем уровне. Так что предпосылок к изобилию голов на «ВЭБ Арена» мы не видим. Прогноз редакции: тотал меньше 2.5.