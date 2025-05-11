ЦСКА - Краснодар, 10 мая: прогноз на матч РПЛ, трансляция, составы

Партнерский проект
На субботу, 10 мая, в 27-м туре Премьер-лиги запланировано три матча. «Прайм-тайм» отдан ЦСКА с «Краснодаром». За этой игрой самым внимательным образом будут следить не только в российской и кубанской столицах, но и в Санкт-Петербурге. От исхода встречи на «Песчанке» напрямую зависит исход чемпионской гонки!
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Турнир: чемпионат России, 28-й тур
Стадион: «ВЭБ Арена» (Москва, Россия)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ЦСКА
|13
|10
|11
|43-31
|«Краснодар»
|11
|10
|13
|31-43
Последние пять игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.05.2025
|«Ахмат»
1:1
ЦСКА
РПЛ
|30.04.2025
|«Зенит»
2:0
ЦСКА
Кубок России
|26.04.2025
|«Спартак»
1:2
ЦСКА
РПЛ
|20.04.2025
|ЦСКА
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|16.04.2025
|«Динамо» Москва
0:0
ЦСКА
Кубок России
Последние пять игр «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.05.2025
|«Краснодар»
2:1
«Рубин»
РПЛ
|25.04.2025
|«Динамо» Махачкала
2:3
«Краснодар»
РПЛ
|19.04.2025
|«Краснодар»
3:1
«Ахмат»
РПЛ
|13.04.2025
|«Зенит»
4:1
«Краснодар»
РПЛ
|05.04.2025
|«Краснодар»
1:0
«Акрон»
РПЛ
Последние пять официальных игр ЦСКА и «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.09.2024
|ЦСКА
2:0
«Краснодар»
Кубок России
|10.08.2024
|«Краснодар»
2:1
ЦСКА
Кубок России
|31.07.2024
|«Краснодар»
1:0
ЦСКА
РПЛ
|10.12.2023
|«Краснодар»
1:0
ЦСКА
РПЛ
|29.10.2023
|ЦСКА
1:0
«Краснодар»
РПЛ
За три тура до финиша сезона южане на четыре очка опережают действующего чемпиона. ЦСКА идет третьим.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|27
|18
|7
|2
|54-21
|61
|2. Зенит
|27
|17
|6
|4
|53-18
|57
|3. ЦСКА
|27
|15
|7
|5
|42-19
|52
|4. Спартак
|27
|15
|6
|6
|49-23
|51
|5. Динамо Москва
|27
|14
|8
|5
|57-31
|50
|6. Локомотив
|27
|13
|7
|7
|44-38
|46
|7. Рубин
|27
|11
|6
|10
|35-40
|39
|8. Ростов
|27
|10
|8
|9
|40-40
|38
|9. Акрон
|27
|9
|5
|13
|34-47
|32
|10. Крылья Советов
|27
|8
|6
|13
|33-43
|30
|11. Динамо Махачкала
|27
|6
|9
|12
|25-32
|27
|12. Химки
|27
|5
|10
|12
|31-48
|25
|13. Ахмат
|27
|4
|12
|11
|24-41
|24
|14. Пари НН
|27
|6
|5
|16
|21-49
|23
|15. Оренбург
|27
|4
|6
|17
|24-49
|18
|16. Факел
|27
|2
|10
|15
|12-39
|16
Приоритеты клубов на финише сезона максимально ясны и понятны: ЦСКА попытается выиграть Кубок, «Краснодар» - чемпионат. Шансы армейцев на золото РПЛ чересчур призрачны, чтобы в клубе всерьез о них рассуждали. Таким образом, мотивация южан в предстоящем противостоянии по умолчанию должна быть выше. Им беречь силы и лидеров совершенно ни к чему - всё ради исторического свершения!
В последнее время эти команды неизменно обмениваются домашними победами. В пяти предыдущих встречах так и было: трижды праздновали успех кубанцы, дважды - москвичи. Но тут особый случай. Близость титула должна приумножить силы гостей. А возвращение в обойму после дисквалификаций Петрова и, особенно, Косты повысит обороноспособность «Краснодара». Не забудем и о вратарском факторе: Акинфеев и в 39 лет остается считается одним из самых надежных вратарей страны, тогда как Агкацев очень мощно проводит первый полноценный сезон на высшем уровне. Так что предпосылок к изобилию голов на «ВЭБ Арена» мы не видим. Прогноз редакции: тотал меньше 2.5.
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Прямой эфир из Москвы будет проходить на федеральном телеканале «Матч ТВ». Также игру можно посмотреть на официальном сайте беттингового спонсора лиги.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
ЦСКА: Файзуллаев (дисквалификация), Дивеев (травма)
«Краснодар»: Тормена (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч ЦСКА - «Краснодар»:
|Позиция
|ЦСКА
|«Краснодар»
|Позиция
|Вратарь
|35. Акинфеев
|1. Агкацев
|Вратарь
|Защитник
|22. Гаич
|20. Гонсалес
|Защитник
|Защитник
|4. Роша
|4. Коста
|Защитник
|Защитник
|51. Абдулкадыров
|31. Кайо
|Защитник
|Полузащитник
|3. Круговой
|15. Оласа
|Полузащитник
|Полузащитник
|31. Кисляк
|6. Ленини
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Обляков
|10. Сперцян
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Пьянич
|53. Черников
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Файзуллаев
|11. Батчи
|Нападающий
|Нападающий
|20. Гуарирапа
|90. Кобнан
|Нападающий
|Нападающий
|20. Койта
|9. Кордоба
|Нападающий
|Главный тренер
|Марко Николич
|Мурад Мусаев
|Главный тренер
БК Winline установила коэффициент 2.90 на победу московской команды. Успех лидера котируется за 2.38, а ничья - за 3.30.
Котировки букмекеров намекают, что у гостей шансы на успех чуть выше. Хотя последний раз в гостях краснодарцы побеждали армейцев еще в 2018 году (2:1).
Телеканал «Матч ТВ» организует прямую трансляцию из столицы.
Вероятность исторического триумфа клуба Сергея Галицкого букмекеры оценивают коэффициентом 1.35. Чемпионство «Зенита» котируется за 3.50. Других претендентов на трофей не осталось.
Билеты стоимостью от 800 рублей еще можно приобрести на официальном сайте столичного клуба.
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