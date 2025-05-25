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30 мая 8:45ГлавнаяНовости

Комличенко, Гуарирапа или Голенков? Ставки на голы в суперфинале FONBET Кубка России по футболу

Кто «зажжет» в «Лужниках»?
Валентин Васильев
Источник: официальный сайт «Ростова»
Источник: официальный сайт «Ростова»

1 июня официально завершится сезон-2024/25 в российском футболе. По традиции увенчает его матч за FONBET Кубок России. В битве за хрустальную чашу сойдутся футболисты московского ЦСКА и «Ростова». Встреча пройдет на БСА «Лужники» в столице и начнется в 16:30.

Легальные букмекеры представили линии на игру. Фаворитом матча аналитики предсказуемо считают армейцев. Вероятность девятого триумфа красно-синих в самом массовом футбольном состязании страны БК FONBET оценила коэффициентом 2.20. На успех южан в основное время предлагается поставить по котировке 3.30, а на ничью - за 3.55.

Естественно, что во многом исход финала будет зависеть от индивидуального мастерства лидеров команд. Тем более обе располагают незаурядными мастерами в группе атаки. Не все БК выкатили отдельную линию на авторов забитых мячей. Заключить такого рода пари можно в БК «Мелбет»

Согласно расчетам аналитиков, наибольшие шансы отличиться на главной арене страны имеет нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа. Любой гол венесуэльского легионера обещает поверившим в него трехкратный выигрыш. Ставки на то, что он и откроет счет, принимаются по коэффициенту 6.50.

На гол Николая Комличенко котировка немногим выше - 3.60.  В случае взятия ворот Егором Голенковым букмекер умножит номинал пари на четыре. 

Самым маловероятным событием в линии на показатели игроков эксперты считают гол защитника «Ростова» Андрея Ланговича. Если он впишет свое имя на табло  «Лужников», «Мелбет» выплатит выигрыш в 12-кратном размере.

Прогноз на матч «Ростов» - ЦСКА

В этом сезоне команды пересекались дважды, и оба раза - еще в прошлом году. Игра в Ростове-на-Дону в первом туре РПЛ завершилась нулевой ничьей, а в Москве успех праздновали южане благодаря дублю Егора Голенкова (у хозяев отличился защитник Келлвен).

Лучшим бомбардиром в истории противостояния ЦСКА и «Ростова» является теперь уже бывший армеец Федор Чалов (9 голов). На один мяч меньше в паре забил Дмитрий Кириченко, но он поиграл за оба клуба.  В активе Сергея Семака шесть голов в ворота южан.

Лучшими снайперами команд в нынешнем кубковом розыгрыше являются Егор Голенков (5 голов), Тамерлан Мусаев и Матвей Кисляк (по 3).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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