Комличенко, Гуарирапа или Голенков? Ставки на голы в суперфинале FONBET Кубка России по футболу

1 июня официально завершится сезон-2024/25 в российском футболе. По традиции увенчает его матч за FONBET Кубок России. В битве за хрустальную чашу сойдутся футболисты московского ЦСКА и «Ростова». Встреча пройдет на БСА «Лужники» в столице и начнется в 16:30.

Легальные букмекеры представили линии на игру. Фаворитом матча аналитики предсказуемо считают армейцев. Вероятность девятого триумфа красно-синих в самом массовом футбольном состязании страны БК FONBET оценила коэффициентом 2.20. На успех южан в основное время предлагается поставить по котировке 3.30, а на ничью - за 3.55.

Естественно, что во многом исход финала будет зависеть от индивидуального мастерства лидеров команд. Тем более обе располагают незаурядными мастерами в группе атаки. Не все БК выкатили отдельную линию на авторов забитых мячей. Заключить такого рода пари можно в БК «Мелбет».

Согласно расчетам аналитиков, наибольшие шансы отличиться на главной арене страны имеет нападающий ЦСКА Сауль Гуарирапа. Любой гол венесуэльского легионера обещает поверившим в него трехкратный выигрыш. Ставки на то, что он и откроет счет, принимаются по коэффициенту 6.50.

На гол Николая Комличенко котировка немногим выше - 3.60. В случае взятия ворот Егором Голенковым букмекер умножит номинал пари на четыре.

Самым маловероятным событием в линии на показатели игроков эксперты считают гол защитника «Ростова» Андрея Ланговича. Если он впишет свое имя на табло «Лужников», «Мелбет» выплатит выигрыш в 12-кратном размере.

В этом сезоне команды пересекались дважды, и оба раза - еще в прошлом году. Игра в Ростове-на-Дону в первом туре РПЛ завершилась нулевой ничьей, а в Москве успех праздновали южане благодаря дублю Егора Голенкова (у хозяев отличился защитник Келлвен).

Лучшим бомбардиром в истории противостояния ЦСКА и «Ростова» является теперь уже бывший армеец Федор Чалов (9 голов). На один мяч меньше в паре забил Дмитрий Кириченко, но он поиграл за оба клуба. В активе Сергея Семака шесть голов в ворота южан.

Лучшими снайперами команд в нынешнем кубковом розыгрыше являются Егор Голенков (5 голов), Тамерлан Мусаев и Матвей Кисляк (по 3).