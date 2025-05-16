Ростов - ЦСКА, 1 июня: где смотреть финал FONBET Кубка России, прогноз, составы, билеты

Перед стартом кубкового турнира вряд ли кто ожидал увидеть в финале «Ростов», причем даже в самой донской столице. Но южане наперекор прогнозам и внезапной смене тренера посреди сезона, прошли всю дистанцию от начала до конца. Например, «Спартак» они обыграли по ходу дела трижды. Желто-синие впервые с 2013 года и всего в третий раз в истории выступят в финале Кубка страны.

После первого финального матча Пути РПЛ казалось, что из верхней половины сетки в «Лужники» отправится «Зенит». Но ЦСКА совершил обыкновенное футбольное чудо: на последних секундах забил спасительный второй гол в ворота чемпиона и точнее исполнил послематчевые 11-метровые удары. Для армейцев это второй финал за три года и всего 13-й в истории. Еще одна победа позволит красно-синим сравняться по количеству выигранных чаш с «Локомотивом», у которого их девять.

Естественно, что фаворитом предстоящего суперфинала считается столичный клуб. У него и кадровая обойма мощнее, и кубковые традиции богаче. Плюс фактор родного города - очевидно, что поклонников ЦСКА на БСА 1 июня будет больше, чем ростовчан.

Решающие матчи кубковых турниров редко изобилуют забитыми мячами, а у ЦСКА с «Ростовом» «низовые» матчи в последние годы в порядке вещей. В шести из семи их противостояний, включая зимний турнир в ОАЭ, забивалось не больше двух голов. Прогнозируем нечто подобное и в суперфинале.