Ростов - ЦСКА, 1 июня: где смотреть финал FONBET Кубка России, прогноз, составы, билеты

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До завершения самого массового профессионального футбольного турнира в стране остался всего один матч. С приставкой «супер». В первый день лета 2025 года определится победитель 33-го розыгрыша FONBET Кубка России. В решающем матче сойдутся «Ростов» и ЦСКА. Анализируем шансы команд на успех и выбираем перспективную ставку на игру.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, суперфинал
Стадион: БСА «Лужники» (Москва, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ростов»
|18
|16
|39
|60-122
|ЦСКА
|39
|16
|18
|122-60
Последние пять игр «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.05.2025
|«Динамо» Махачкала
«Ростов»
РПЛ
|18.05.2025
|«Ростов»
«Зенит»
РПЛ
|15.05.2025
|«Спартак»
1:2
«Ростов»
FONBET Кубок России
|11.05.2025
|«Рубин»
1:0
«Ростов»
РПЛ
|04.05.2025
|«Химки»
1:1
«Ростов»
РПЛ
Последние пять официальных игр ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.05.2025
|ЦСКА
«Пари НН»
РПЛ
|19.05.2025
|«Локомотив»
ЦСКА
РПЛ
|14.05.2025
|ЦСКА
2:0, пен. 4:3
«Зенит»
РПЛ
|10.05.2025
|ЦСКА
1:0
«Краснодар»
РПЛ
|04.05.2025
|«Ахмат»
1:1
ЦСКА
РПЛ
Последние пять игр «Ростова» и ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.11.2024
|ЦСКА
1:2
«Ростов»
РПЛ
|20.07.2024
|«Ростов»
0:0
ЦСКА
РПЛ
|12.03.2024
|ЦСКА
2:0
«Ростов»
FONBET Кубок России
|03.12.2023
|ЦСКА
2:0
«Ростов»
РПЛ
|29.11.2023
|«Ростов»
1:1
ЦСКА
РПЛ
Групповой турнир
30.07.2024. «Локомотив» – «Ростов» - 1:0
13.08.2024. «Ростов» – «Химки» - 3:1
28.08.2024. «Оренбург» – «Ростов» - 0:1
18.09.2024. «Ростов» – «Оренбург» - 3:1
02.10.2024. «Химки» – «Ростов» - 2:2, пен. 8:7
23.10.2024. «Ростов» – «Локомотив» - 2:2, пен. 7:8
1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05.11.2024. «Спартак» – «Ростов» - 0:1
1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
27.11.2024. «Ростов» – «Спартак» - 2:1
1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12.03.2025. «Ростов» – «Зенит» - 0:1
1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16.04.2025. «Зенит» – «Ростов» - 2:0
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
30.04.2025. «Локомотив» – «Ростов» - 0:2
Финал (Путь регионов)
15.05.2025. 20:00. «Спартак» – «Ростов» - 1:2
Групповой турнир
31.07.2024. «Краснодар» – ЦСКА - 1:0
14.08.2024. ЦСКА – «Пари Нижний Новгород» - 1:1, пен. 4:2
27.08.2024. «Ахмат» – ЦСКА - 0:2
18.09.2024. ЦСКА – «Краснодар» - 2:0
01.10.2024. «Пари Нижний Новгород» – ЦСКА - 0:2
22.10.2024. ЦСКА – «Ахмат» - 1:0
1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06.11.2024. «Рубин» – ЦСКА - 0:0
1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26.11.2024. ЦСКА – «Рубин» - 3:0
1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12.03.2025. ЦСКА – «Динамо» Москва - 2:1
1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16.04.2025. «Динамо» Москва – ЦСКА - 0:0
Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
30.04.2025. «Зенит» – ЦСКА - 2:0
Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14.05.2025. ЦСКА – «Зенит» - 2:0, пен. 4:3
Перед стартом кубкового турнира вряд ли кто ожидал увидеть в финале «Ростов», причем даже в самой донской столице. Но южане наперекор прогнозам и внезапной смене тренера посреди сезона, прошли всю дистанцию от начала до конца. Например, «Спартак» они обыграли по ходу дела трижды. Желто-синие впервые с 2013 года и всего в третий раз в истории выступят в финале Кубка страны.
После первого финального матча Пути РПЛ казалось, что из верхней половины сетки в «Лужники» отправится «Зенит». Но ЦСКА совершил обыкновенное футбольное чудо: на последних секундах забил спасительный второй гол в ворота чемпиона и точнее исполнил послематчевые 11-метровые удары. Для армейцев это второй финал за три года и всего 13-й в истории. Еще одна победа позволит красно-синим сравняться по количеству выигранных чаш с «Локомотивом», у которого их девять.
Естественно, что фаворитом предстоящего суперфинала считается столичный клуб. У него и кадровая обойма мощнее, и кубковые традиции богаче. Плюс фактор родного города - очевидно, что поклонников ЦСКА на БСА 1 июня будет больше, чем ростовчан.
Решающие матчи кубковых турниров редко изобилуют забитыми мячами, а у ЦСКА с «Ростовом» «низовые» матчи в последние годы в порядке вещей. В шести из семи их противостояний, включая зимний турнир в ОАЭ, забивалось не больше двух голов. Прогнозируем нечто подобное и в суперфинале.
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Онлайн-трансляция финала будет вестись бесплатно через телевизионный канал «Матч ТВ», а также на платформах букмекерской конторы «Фонбет». Текстовый репортаж игры доступен на профильных спортивных порталах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Ростов»: нет
ЦСКА: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - ЦСКА:
|Позиция
|«Ростов»
|ЦСКА
|Позиция
|Вратарь
|1. Ятимов
|35. Акинфеев
|Вратарь
|Защитник
|87. Лангович
|22. Гаич
|Защитник
|Защитник
|55. Осипенко
|4. Роша
|Защитник
|Защитник
|3. Сако
|78. Дивеев
|Защитник
|Защитник
|40. Вахания
|3. Круговой
|Защитник
|Полузащитник
|58. Шанталий
|31. Кисляк
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Кучаев
|10. Обляков
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Щетинин
|15. Пьянич
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Байрамян
|21. Файзуллаев
|Полузащитник
|Нападающий
|27. Комличенко
|20. Гуарирапа
|Полузащитник
|Нападающий
|69. Голенков
|20. Койта
|Нападающий
|Главный тренер
|Джонатан Альба
|Марко Николич
|Главный тренер
Аналитики букмекерской конторы «Фонбет» оценили вероятность победы ростовчан в основное время котировкой 4.40. В предыдущем матче южан со «Спартаком» она была на 0.60 выше. Коэффициент на успех ЦСКА составляет 1.90. При ничьей по итогам полутора часов игрового времени букмекер рассчитает соответствующее пари по коэффициенту 3.50.
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Аналитики считают ЦСКА фаворитом в паре. Вероятность девятого кубкового триумфа армейцев оценивается коэффициентом 1.50. Итоговый успех дончан котируется за 2.60.
В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ».
Билеты на кубковый финал еще доступны на официальном сайте БСА «Лужники». Стоимость начинается с 4 000 рублей. Паспорт болельщика для прохода на стадион не нужен.
Да, из двух предыдущих заходов южан в финал один, последний, оказался удачным. В 2014 году «Ростов» по пенальти обыграл «Краснодар».
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