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16 мая 11:45ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Ростов - ЦСКА, 1 июня: где смотреть финал FONBET Кубка России, прогноз, составы, билеты

Суперфутбол в «Лужниках» в первый день лета!
Валентин Васильев

До завершения самого массового профессионального футбольного турнира в стране остался всего один матч. С приставкой «супер». В первый день лета 2025 года определится победитель 33-го розыгрыша FONBET Кубка России. В решающем матче сойдутся «Ростов» и ЦСКА. Анализируем шансы команд на успех и выбираем перспективную ставку на игру. 

 Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ростов»

01.06.2025, Вс

18:00 МСК

ЦСКА (Москва)

П1 - 4.40

Х - 3.50

П2 - 1.90

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, суперфинал 

Стадион: БСА «Лужники» (Москва, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ростов»18163960-122
ЦСКА391618122-60

Последние пять игр «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.05.2025«Динамо» Махачкала

 

«Ростов»

РПЛ

18.05.2025«Ростов»

 

«Зенит»

РПЛ

15.05.2025«Спартак»

1:2

«Ростов»

FONBET  Кубок России

11.05.2025«Рубин»

1:0

«Ростов»

РПЛ

04.05.2025«Химки»

1:1

«Ростов»

РПЛ

Последние пять официальных игр ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.05.2025ЦСКА

 

«Пари НН»

РПЛ

19.05.2025«Локомотив»

 

ЦСКА

РПЛ

14.05.2025ЦСКА

2:0, пен. 4:3

«Зенит»

РПЛ

10.05.2025ЦСКА

1:0

«Краснодар»

РПЛ

04.05.2025«Ахмат»

1:1

ЦСКА

РПЛ

Последние пять игр «Ростова» и ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.11.2024ЦСКА

1:2

«Ростов»

РПЛ

20.07.2024«Ростов»

0:0

ЦСКА

РПЛ

12.03.2024ЦСКА

2:0

«Ростов»

FONBET  Кубок России

03.12.2023ЦСКА

2:0

«Ростов»

РПЛ

29.11.2023«Ростов»

1:1

ЦСКА

РПЛ

Путь к финалу

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«Ростов»

Групповой турнир  
30.07.2024. «Локомотив»  – «Ростов»  - 1:0  
13.08.2024. «Ростов»  – «Химки»  - 3:1  
28.08.2024. «Оренбург»  – «Ростов»  - 0:1  
18.09.2024. «Ростов»  – «Оренбург»  - 3:1  
02.10.2024. «Химки»  – «Ростов»  - 2:2, пен. 8:7  
23.10.2024. «Ростов»  – «Локомотив»  - 2:2, пен. 7:8  
1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч  
05.11.2024. «Спартак» – «Ростов»  - 0:1  
1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч  
27.11.2024. «Ростов»  – «Спартак»  - 2:1  
1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч  
12.03.2025. «Ростов»  – «Зенит»  - 0:1  
1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
16.04.2025. «Зенит»  – «Ростов»  - 2:0  
1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
30.04.2025. «Локомотив»  – «Ростов»  - 0:2  
Финал (Путь регионов)
15.05.2025. 20:00. «Спартак»  – «Ростов»  - 1:2 

ЦСКА

Групповой турнир 
31.07.2024. «Краснодар»  – ЦСКА - 1:0  
14.08.2024. ЦСКА – «Пари Нижний Новгород»  - 1:1, пен. 4:2  
27.08.2024. «Ахмат» – ЦСКА - 0:2  
18.09.2024. ЦСКА – «Краснодар»  - 2:0  
01.10.2024. «Пари Нижний Новгород»  – ЦСКА - 0:2  
22.10.2024. ЦСКА – «Ахмат»  - 1:0
1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч  
06.11.2024. «Рубин»  – ЦСКА - 0:0  
1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч  
26.11.2024. ЦСКА – «Рубин»  - 3:0  
1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч  
12.03.2025. ЦСКА – «Динамо»  Москва - 2:1  
1/2 финала (Путь РПЛ). 2-й матч  
16.04.2025. «Динамо»  Москва – ЦСКА - 0:0  
Финал (Путь РПЛ). 1-й матч  
30.04.2025. «Зенит»  – ЦСКА - 2:0  
Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14.05.2025. ЦСКА – «Зенит»  - 2:0, пен. 4:3

Прогноз на матч

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Перед стартом кубкового турнира вряд ли кто ожидал увидеть в финале «Ростов», причем даже в самой донской столице. Но южане наперекор прогнозам и внезапной смене тренера посреди сезона, прошли всю дистанцию от начала до конца. Например, «Спартак» они обыграли по ходу дела трижды. Желто-синие впервые с 2013 года и всего в третий раз в истории выступят в финале Кубка страны.

После первого финального матча Пути РПЛ казалось, что из верхней половины сетки в «Лужники» отправится «Зенит». Но ЦСКА совершил обыкновенное футбольное чудо: на последних секундах забил спасительный второй гол в ворота чемпиона и точнее исполнил послематчевые 11-метровые удары. Для армейцев это второй финал за три года и всего 13-й в истории. Еще одна победа позволит красно-синим сравняться по количеству выигранных чаш с «Локомотивом», у которого их девять.

Естественно, что фаворитом предстоящего суперфинала считается столичный клуб. У него и кадровая обойма мощнее, и кубковые традиции богаче. Плюс фактор родного города - очевидно, что поклонников ЦСКА на БСА 1 июня будет больше, чем ростовчан.

Решающие матчи кубковых турниров редко изобилуют забитыми мячами, а у ЦСКА с «Ростовом» «низовые» матчи в последние годы в порядке вещей. В шести из семи их противостояний, включая зимний турнир в ОАЭ, забивалось не больше двух голов. Прогнозируем нечто подобное и в суперфинале. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Онлайн-трансляция финала будет вестись бесплатно через телевизионный канал «Матч ТВ», а также на платформах букмекерской конторы «Фонбет». Текстовый репортаж игры доступен на профильных спортивных порталах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Ростов»: нет

ЦСКА: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - ЦСКА:

Позиция«Ростов»ЦСКАПозиция
Вратарь1. Ятимов35. АкинфеевВратарь
Защитник87. Лангович22. ГаичЗащитник
Защитник55. Осипенко4. РошаЗащитник
Защитник3. Сако78. ДивеевЗащитник
Защитник40. Вахания3. КруговойЗащитник
Полузащитник58. Шанталий31. КислякПолузащитник
Полузащитник 18. Кучаев10. ОбляковПолузащитник 
Полузащитник10. Щетинин15. ПьяничПолузащитник
Полузащитник19. Байрамян21. ФайзуллаевПолузащитник
Нападающий27. Комличенко20. ГуарирапаПолузащитник
Нападающий69. Голенков20. КойтаНападающий
Главный тренерДжонатан АльбаМарко НиколичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики букмекерской конторы «Фонбет» оценили вероятность победы ростовчан в основное время котировкой 4.40. В предыдущем матче южан со  «Спартаком» она была на 0.60 выше. Коэффициент на успех ЦСКА составляет 1.90. При ничьей по итогам полутора часов игрового времени букмекер рассчитает соответствующее пари по коэффициенту 3.50.

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Вопросы и ответы

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Кто выиграет суперфинал Кубка России?

Аналитики считают ЦСКА фаворитом в паре. Вероятность девятого кубкового триумфа армейцев оценивается коэффициентом 1.50. Итоговый успех дончан котируется за 2.60.

Где смотреть бесплатно матч «Ростов» - ЦСКА?

В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». 

Где купить билеты на матч «Ростов» - ЦСКА?

Билеты на кубковый финал еще доступны на официальном сайте БСА «Лужники». Стоимость начинается с 4 000 рублей. Паспорт болельщика для прохода на стадион не нужен.

«Ростов» выигрывал Кубок России?

Да, из двух предыдущих заходов южан в финал один, последний, оказался удачным. В 2014 году «Ростов» по пенальти обыграл «Краснодар».

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных