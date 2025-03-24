«Виннипег» vs «Вашингтон» — матч, который решит судьбу сезона: вышел третий подкаст «Держи пари» с Игорем Ларионовым

На платформе «Звук» вышел третий подкаст «Держи пари» с Игорем Ларионовым. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, главный тренер нижегородского «Торпедо», амбассадор букмекерской компании PARI поделился прогнозами на предстоящие матчи Национальной хоккейной лиги на неделе с 24 по 30 марта.

«Нью-Джерси» — «Ванкувер» (25 марта). «Ванкувер» цепляется за плей-офф. Есть сомнения по поводу игры, которую ставит тренер Рик Токкетт. Знаю его по Кубку Канады 1987 года. Он исповедует простой, вертикальный хоккей: много работы и немного креатива. В «Нью-Джерси» проводит очередной результативный сезон защитник Куинн Хьюз. Думаю, «Нью Джерси» победит. В матче будет семь шайб.

«Юта» — «Детройт» (25 марта). «Юта» с переездом из Аризоны стала чаще побеждать. Команду возглавляет Тодд Маклелланн, один из моих товарищей, хороший, строгий специалист. Миша Сергачев — один из лидеров. В «Детройте» выделяется Патрик Кейн — на него даже в этом возрасте смотреть одно удовольствие. «Детройту» пора за долгое время выйти в плей-офф. Мое мнение: в матче будет семь шайб, «Детройт» победит в овертайме.

«Виннипег» — «Вашингтон» (26 марта). Две сильные команды, которые претендуют на то, чтобы глубоко пройти в плей-офф. Не удивлюсь, если обе команды окажутся в финале. Тренер Карбери склеил все, что пришло в уныние в «Вашингтоне», нашел место для Саши Овечкина, и команда заиграла ярко. Поставлю на «Виннипег», так как знаю, насколько тяжело играть в этом городе. Будет шесть голов.

«Нэшвилл» — «Сент-Луис» (28 марта). Исходя из последних личных матчей, предстоящая игра добавляет перца в плане жесткости, грубости, даже драк. У «Сент-Луиса», который цепляется за wild-card в плей-офф, будет больше шансов победить. Мой прогноз: пять голов, и выиграет «Сент-Луис».

«Каролина» — «Монреаль» (28 марта). Бывший игрок «Каролины» Роб Бриндамор долгие годы успешно возглавляет эту команду и пытается далеко зайти в плей-офф. Для них наступает пора, когда нужно сделать чуть больше, чем делали раньше. А Мартен Сен-Луи в «Монреале» открыл талант защитника Лэйна Хатсона, который претендует в этом сезоне на приз как открытие лиги. Плюс демонстрируют результативность Патрик Лайне и Ник Судзуки, у которого уже больше 50 передач. Они могут оказать серьезное сопротивление, но на льду «Каролины» сложно играть, там мощная поддержка. Будет семь шайб, и победит «Каролина».

«Анахайм» — «Рейнджерс» (29 марта). Для «Рейнджерс» поездки в Калифорнию традиционно сложные: разница во времени, теплый климат, соблазны Голливуда. Знаю сам по «Детройту»: это всегда влияет. Тем не менее для «Рейнджерс» будет трагедия не попасть в плей-офф. Будет игра с пятью голами и победа «Нью-Йорка».

«Оттава» — «Коламбус» (30 марта). «Оттава» выступает ровно по сезону. Большую роль в успехе играют Брэди Ткачак и шведский вратарь Линус Ульмарк. «Оттаве» хочется выйти из тени других канадских команд — «Монреаля» и «Торонто». В «Коламбусе» четверо наших ребят: Воронков, Марченко, Чинахов и Проворов. У них есть шансы на плей-офф, и я отдаю предпочтение «Коламбусу». Надеюсь, наши ребята сделают все возможное. В этом матче ожидаю семь голов, победит «Коламбус».

«Эдмонтон» — «Калгари» (30 марта). Самый крутой матч нашего подкаста — Битва за Альберту. Историческая игра. Команды из одной провинции, и для них это битва в любой ситуации. В «Эдмонтоне» два выдающихся хоккеиста современности — Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид. Это художники, они делают вещи, которые хочется смотреть. Плюс хорошая подпитка партнеров по команде. Они играли в финале плей-офф и начинают очередной поход за Кубком Стэнли. Команды забросят девять шайб, а победит «Эдмонтон».