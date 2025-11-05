Клиент PARI поставил 500 000 рублей на голы «Манчестер Сити» в матче с «Боруссией» в Лиге чемпионов

5 ноября «Манчестер Сити» и дортмундская «Боруссия» встретятся в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдет в Англии и начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают хозяев фаворитами. Коэффициент на успех «Ман Сити» — 1.45, что соответствует примерно 67% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Боруссия», можно за 6.60 (около 14%). Ничья котируется за 5.20 (приблизительно 19%).

Клиенты PARI уверены в успехе английского клуба. На победу «горожан» приходится более 98% от общего объема ставок на исход матча.

Аналитики считают, что матч будет результативным. Поставить на то, что команды забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.47. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.70.

Букмекеры склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Манчестер Сити», и «Боруссия», сыграет коэффициент 1.65. Обратный исход идет за 2.25. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.55.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа англичан 2:0 или 2:1 за 9.00. На то, что первой отличится команда Пепа Гвардиолы, можно поставить за 1.38. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении дортмундцев составляют 3.10.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 500 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 1.56 и включил в него пари на то, что «Сити» забьет больше одного гола. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.11.

«Манчестер Сити» набрал семь очков на старте Лиги чемпионов и занимает девятое место в турнирной таблице. На то, что «горожане» завоюют трофей, дают коэффициент 11.00. На то, что команда Пепа Гвардиолы окажется в восьмерке сильнейших по итогам общего этапа, можно сделать ставку за 1.40.

У «Боруссии» также семь очков после трех матчей и восьмая позиция в турнирной таблице. На чемпионство команды Нико Ковача можно поставить с коэффициентом 50.00, а на то, что команда окажется по итогам общего этапа в топ-8, предлагают котировку 3.20.