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26 апреля 18:41ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 100 000 рублей на матч между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии

По оценке букмекеров, матч может оказаться весьма результативным
Валентин Васильев

В воскресенье, 27 апреля, «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» встретятся в полуфинальном матче Кубка Англии по футболу. Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 18:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и рассказали о ставках клиентов на предстоящий матч.

Перед игрой букмекеры считают явными фаворитами команду Пепа Гвардиолы. Коэффициент на успех «Манчестер Сити» в основное время составляет 1.70, что соответствует примерно 56% вероятности. Сделать ставку на победу «Форест» можно за 4.80 (около 20%), тогда как ничья котируется за 3.85 (приблизительно 24%). 

На то, что в финал по итогам противостояния выйдут «горожане», букмекеры предлагают коэффициент 1.35, что соответствует 70% вероятности. На «лесников» же можно сделать ставку за 3.15 (эквивалентно 30%).

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Не сомневаются в успехе «Сити» и клиенты PARI. В общем массиве ставок на исход предстоящего полуфинала почти 93% приходится на победу «горожан», 5% сделано на триумф «Ноттингем Форест» и 2% — на ничью. Также на «Манчестер Сити» приходится 99% от всего оборота пари на выход команд в финальную стадию турнира.

По оценке букмекеров, предстоящий матч может оказаться весьма результативным. Поставить на то, что во встрече будет забито как минимум три мяча, можно по коэффициенту 1.85. Ставка тотал меньше 2.5 доступна за 1.95. Вероятность обмена голами оценена котировкой 1.82, обратный исход идет за 1.98.

Наиболее вероятный счет матча — 1:0 в пользу «Манчестер Сити». Такая ставка доступна в линии за 7.50. Победа «горожан» со счетом 2:0 и ничья 1:1 оцениваются в 8.00, поражение «Ноттингем Форест» 1:2 доступно за 8.50.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI составляет 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из семи событий, в который включил пари на проход «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии, доступное в момент ставки за 1.35. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит 337 000 рублей.

«Ноттингем Форест» — двукратный обладатель Кубка Англии, последний успех команды датирован 1959 годом. В текущем розыгрыше подопечные Нуну Эшпириту Санту поочередно одолели «Лутон Таун» (2:0), «Эксетер» (2:2 в основное время и 4:2 по пенальти), «Ипсвич» (1:1 и 5:4 по пенальти) и «Брайтон» (0:0 в основное время и 4:3 в серии 11-метровых). 

«Манчестер Сити» добивался успеха в старейшем футбольном соревновании мира семь раз, последний — в триумфальном для «горожан» 2023 году. В текущем розыгрыше команда Пепа Гвардиолы без особых проблем прошла «Солфорд Сити» (8:0), «Лейтон Ориент» (2:1), «Манчестер Юнайтед» (3:1), а также «Борнмут» (2:1).

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