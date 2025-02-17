Москва и Нижний Новгород примут PARI ICE CROSS ― Кубок мира по скоростному спуску на коньках

Букмекерская компания PARI стала титульным спонсором международных соревнований по айс-кроссу, которые пройдут в 2025 году в России. Гонки с препятствиями по ледяной трассе, трамплины, перекаты и крутые развороты: все это скоростной спуск на коньках PARI ICE CROSS.

В 2025 году в Нижнем Новгороде и Москве состоятся этапы Открытого кубка мира в рамках Фестиваля зимних видов спорта PARI ICE CROSS. Мероприятие в Нижнем Новгороде пройдет 14-15 марта. Москва примет соревнования по айс-кроссу 4-5 апреля. Ожидается, что в турнире примут участие около 150 спортсменов из шести стран: Россия, Беларусь, Япония, Швейцария, Франция, Польша. В числе других в Россию приедут такие звезды скоростного спуска на коньках, как Джонатан Мерлино и Амандин Кондрае (Франция), Роберт Грохович (Польша) и Кевин Шибоз (Швейцария).

Этап в Нижнем Новгороде будет первым в 2025 году. Длина трассы на Чкаловской лестнице составит 270 метров с перепадом высот 33 метра. Это не просто постройка у исторической достопримечательности, а именно сама лестница будет адаптирована для спуска. Это делает нижегородскую трассу потенциально одной из самых скоростных в истории. Не исключено, что именно здесь будет установлен новый рекорд в скоростном спуске на коньках. Предыдущий был достигнут на трассе в Мюнхене и составляет 80 км/ч. Самыми сложными элементами трассы обещают стать коварные волны, поворот с контруклоном и стол.

Трасса второго этапа на Ходынском поле в Москве будет более силовой. Она потребует от атлетов особенной выносливости. После старта с метровой ступени от участников потребуется интенсивная работа ногами для преодоления таких элементов, как волны, спайн (треугольная фигура на трассе) и улитка.

Для зрителей предусмотрен свободный вход на оба мероприятия. Также на гонках в Москве и Нижнем Новгороде будет работать зона PARI, открытая к доступу для всех клиентов букмекерской компании. Посетителей ожидают:

трансляции соревнований;

специальная тематическая фотолокация;

развлекательная программа non stoр с крутыми призами и подарками;

танцевальные DJ сеты;

горячие напитки;

free бар.

Партнерская зона имеет возрастное ограничение 18+ и доступна только для клиентов БК PARI.

За 25 лет существования скоростного спуска на коньках в соревнованиях приняли участие более 1000 атлетов из 51 страны с пяти континентов, а вид спорта в перспективе может стать олимпийским. Подробнее о проекте можно узнать на сайте Всероссийской федерации скоростного спуска на коньках.