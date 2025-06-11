Клиенты PARI ставят на «Оклахому» в четвертом матче финала НБА против «Индианы»

14 июня в четвертом матче финальной серии НБА сыграют «Индиана Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Встреча пройдет в Индианаполисе и начнется в 03:30 по московскому времени. Пока счет в серии 2-1 в пользу «Иноходцев». Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд, а также изучили ставки клиентов на предстоящую встречу.

Букмекеры считают фаворитами баскетболистов «Оклахомы». Поставить на их победу в основное время матча можно по коэффициенту 1.52, что соответствует примерно 62% вероятности. Шансы на триумф хозяев площадки оценили котировкой 2.99 (32%). Сделать ставку на ничейный исход встречи по итогам 48 минут предлагается за 16.00 (около 6%).

Шансы «Тандер» победить с учетом возможного овертайма оценены коэффициентом 1.47. На итоговый успех «Иноходцев» предлагают котировку 2.82.



Клиенты PARI верят в успех гостей. Примерно 77% от общего объема ставок на итоговую победу в матче приходится на «Оклахому», около 23% — на «Индиану».



Аналитики считают фаворитом всей серии «Оклахому». Поставить на итоговый успех команды Марка Дэйгнолта можно с коэффициентом 1.52. Вероятность того, что в финале победит «Индиана», оценили котировкой 2.65. На то, что в финале будут максимально возможные семь матчей, предлагают заключить пари за 2.03.

Букмекеры установили основной тотал матча на отметке в 226 очков. Сделать ставку на то, что в предстоящей игре команды совместными усилиями наберут 227 очков или больше, можно за 1.87. Вероятность того, что встреча окажется низовой, оценивается в 1.93.



Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 239 500 рублей. Один из игроков собрал экспресс из семи событий с общим коэффициентом 19.62 и включил в него пари на победу «Тандер» с учетом возможного овертайма. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.47. В случае успеха чистый выигрыш составит 4 459 490 рублей.

«Оклахома-Сити» на пути к финалу обыграла «Мемфис Гриззлиз» (4-0), «Денвер Наггетс» (4-3) и «Миннесоту Тимбервулвз» (4-1). «Индиана» в этом плей-офф оказалась сильнее «Милуоки Бакс» (4-1), «Кливленда Кавальерс» (4-1) и «Нью-Йорка Никс» (4-2).



В первой игре финала «Иноходцы» вырвали победу за 0,3 секунды до финальной сирены, отыграв 15 очков в концовке — 111:110. Во второй встрече «Оклахома» взяла убедительный реванш — 123:107. Серия переехала в Индианаполис, где хозяева паркета смогли выйти вперед, победив 116:107.

В 2025 году в НБА будет седьмой чемпион за семь лет. «Оклахома-Сити» свою единственную победу в НБА одержала в 1979 году (под названием «Сиэтл Суперсоникс»), а «Индиана» чемпионом не была никогда.