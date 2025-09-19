NiP — фаворит в матче с PARIVISION в плей-офф StarLadder StarSeries Fall 2025 по CS2, считают в PARI

19 сентября на турнире StarLadder StarSeries Fall 2025 по CS2 будут сыграны полуфиналы верхней сетки. В одном из них PARIVISION сойдется с Ninjas in Pyjamas. Серия в формате best-of-3 стартует в 18:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

В четвертьфинале NiP, занимающая 23-е место в рейтинге Valve, расправилась с OG со счетом 2:0. Поставить на победу коллектива Snappi в полуфинале можно с котировкой 1.75. На точный счет 2:0 в пользу NiP аналитики дают коэффициент 3.20. Ставка на шведский клуб с форой по раундам (-2.5) доступна за 1.95, а с форой (-5.5) — за 2.60.

PARIVISION, располагающаяся на 26-й строчке в рейтинге Valve, начала выступление в плей-офф с победы над B8 со счетом 2:0. Поставить на победу состава из СНГ в полуфинале можно с котировкой 2.08. Коэффициент на PARIVISION с форой по картам (+1.5) составляет 1.30, а с форой (-1.5) — 3.70. Ставка на индивидуальный тотал по раундам PARIVISION больше 26.5 доступна за 2.08.

Клиенты PARI , наоборот, чуть больше верят в состав Jame. На победу PARIVISION приходится более 52% от общего оборота пари на исход встречи, а на NiP — около 47%.

StarLadder StarSeries Fall 2025 проходит с 18 по 21 сентября в Будапеште. В турнире участвуют восемь команд, которые разыграют призовой фонд в размере $500 тыс. Победитель матча PARIVISION против NiP пройдет в финал верхней сетке, где встретится с лучшей командой из пары NAVI — Passion UA, а проигравший упадет в нижнюю сетку.