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30 апреля 11:28ГлавнаяНовости

Инклюзия на дистанции: спортсмены с инвалидностью пробежали крупнейший полумарафон страны вместе с фондами «Пари и побеждай» и «Больше, чем можешь»

Московский полумарафон стал первым стартом нового инклюзивного бегового сезона для партнерского проекта двух фондов
Валентин Васильев

26 и 27 апреля в столице состоялся Московский полумарафон — крупнейший забег России на дистанции 21,1 км. Маршрут проходил от Университетской площади МГУ через центр города, включая виды на храм Христа Спасителя, и завершился в чаше спортивной арены «Лужники».

Вместе с тысячами участников на старт вышли и те, кто вдохновляет по-особенному. Благотворительный фонд «Пари и побеждай» объединился с фондом развития инклюзивности «Больше, чем можешь», чтобы дать возможность людям с инвалидностью преодолеть дистанцию и доказать, что в спорте действительно нет границ. 

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Более 40 волонтеров сопровождали 17 подопечных-атлетов, из которых 15 участников преодолели дистанции в 5 км и 21,1 км на специализированных беговых колясках. Среди них Александра Резникова, Дмитрий Чугунов, Анна Чилингарян, Александр Лапшин, София Писарева, Динара Оздорбиева, Рамиль Бехтеев, Дмитрий Козьмин, Георгий Жаворонков и Андрей Помазкин. Лучшее время тандема составило 1:58 — впечатляющий результат, за которым стоят упорство, тренировки и командная поддержка.

«Для меня Московский полумарафон — это ураган. У меня первый опыт подготовки такого масштабного забега. У нас бегут ребята-подопечные и в колясках, и самостоятельные атлеты. Я надеюсь, что все пройдет отлично, все получат удовольствие. Если все будут довольны, то и я буду довольна», — поделилась участница забега Анна Мальникова перед стартом полумарафона.

В первый день старта на дистанцию 5 км вышли подопечные Анна Мальникова, Роман Инютин, Егор Кинжалов, Дмитрий Гавриков и Мария Пужаева. Кроме того, в забеге приняли участие и самостоятельные атлеты с инвалидностью — Стас Богданов и Миша Герасимов. Они преодолели всю дистанцию полумарафона с отличными результатами — 2:34:50 и 2:27:37 соответственно. 

На территории ЭКСПО, работавшей в рамках полумарафона, фонды «Пари и побеждай» и «Больше, чем можешь» установили совместный шатер. Гости могли согреться горячими напитками, поучаствовать в розыгрыше призов, сделать предсказание на забег, поддержать фонды пожертвованием и даже подержать настоящую спортивную коляску — символ того, что движение доступно каждому.

«Для фонда "Пари и побеждай" невероятно важно поддерживать бегунов с инвалидностью, ведь каждый их шаг — это шаг к равным возможностям. Мы верим, что спорт объединяет, вдохновляет и дает силу преодолевать любые барьеры», — подчеркнула Алина Лебедева, попечитель фонда «Пари и побеждай».

Московский полумарафон стал первым стартом нового инклюзивного бегового сезона для партнерского проекта двух фондов. Уже 4 мая атлеты выйдут на трассу Казанского марафона, 24 мая — на забег «Беги, герой» в Нижнем Новгороде, а в июле — на старт «Северной столицы» в Санкт-Петербурге.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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