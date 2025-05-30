Клиент PARI поставил 500 000 рублей на победу ЦСКА над «Ростовом» в Суперфинале Кубка России

1 июня «Ростов» и ЦСКА сразятся в финале Кубка России. Поединок пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитами москвичей. Коэффициент на успех ЦСКА в основное время — 2.10, что соответствует примерно 46% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Ростов», можно за 3.70 (около 28%). Ничья котируется за 3.50 (приблизительно 26%).



На успех команды Марко Николича с учетом возможной серии пенальти можно сделать ставку с коэффициентом 1.60. Итоговый триумф ростовчан доступен за 2.35.



Клиенты PARI уверены в победе «армейцев». На ЦСКА приходится примерно 94% от общего объема ставок на исход основного времени игры. На рынке итоговой победы в матче соотношение 99% на 1% в пользу клуба из Москвы.



Букмекеры склоняются к тому, что матч не будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 2.12. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 1.75.



Аналитики PARI не уверены в том, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Ростов», и ЦСКА, сыграет коэффициент 1.90. Обратный исход идет также за 1.90. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 3.00.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа москвичей 1:0 или ничья 1:1 за 7.00. На то, что счет в матче откроет команда Марко Николича, можно поставить за 1.75. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении южан составляют 2.35.



Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 500 000 рублей. Один из игроков заключил пари на итоговую победу ЦСКА с коэффициентом 1.60.

ЦСКА завершил сезон РПЛ на третьей позиции. В Кубке москвичи в финале Пути РПЛ прошли «Зенит». Уступив 0:2 в первом матче, «армейцы» отыгрались в ответной встрече, а затем были точнее в серии пенальти.

«Ростов» стал восьмым в чемпионате России. В Кубке ростовчане вышли в финал через Путь регионов, выбив из борьбы «Спартак» (2:1).

В минувшем сезоне РПЛ команды встречались дважды. В матче первого круга в Ростове-на-Дону зрители голов не увидели, а в Москве «Ростов» победил 2:1.