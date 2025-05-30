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30 мая 10:25ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 500 000 рублей на победу ЦСКА над «Ростовом» в Суперфинале Кубка России

Букмекеры тоже считают фаворитами москвичей
Валентин Васильев

1 июня «Ростов» и ЦСКА сразятся в финале Кубка России. Поединок пройдет  на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитами москвичей. Коэффициент на успех ЦСКА в основное время — 2.10, что соответствует примерно 46% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Ростов», можно за 3.70 (около 28%). Ничья котируется за 3.50 (приблизительно 26%). 

На успех команды Марко Николича с учетом возможной серии пенальти можно сделать ставку с коэффициентом 1.60. Итоговый триумф ростовчан доступен за 2.35.

Клиенты PARI уверены в победе «армейцев». На ЦСКА приходится примерно 94% от общего объема ставок на исход основного времени игры. На рынке итоговой победы в матче соотношение 99% на 1% в пользу клуба из Москвы. 

Букмекеры склоняются к тому, что матч не будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 2.12. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 1.75

Аналитики PARI не уверены в том, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Ростов», и ЦСКА, сыграет коэффициент 1.90. Обратный исход идет также за 1.90. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 3.00.

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В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа москвичей 1:0 или ничья 1:1 за 7.00. На то, что счет в матче откроет команда Марко Николича, можно поставить за 1.75. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении южан составляют 2.35.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 500 000 рублей. Один из игроков заключил пари на итоговую победу ЦСКА с коэффициентом 1.60

ЦСКА завершил сезон РПЛ на третьей позиции. В Кубке москвичи в финале Пути РПЛ прошли «Зенит». Уступив 0:2 в первом матче, «армейцы» отыгрались в ответной встрече, а затем были точнее в серии пенальти.

«Ростов» стал восьмым в чемпионате России. В Кубке ростовчане вышли в финал через Путь регионов, выбив из борьбы «Спартак» (2:1). 

Прогноз на матч «Ростов» - ЦСКА

В минувшем сезоне РПЛ команды встречались дважды. В матче первого круга в Ростове-на-Дону зрители голов не увидели, а в Москве «Ростов» победил 2:1.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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