Кто выиграет чемпионат и Кубок России по футболу: главные интриги второй части сезона-2024/25

Партнерский проект
В последний день зимы в России возобновляется футбольный сезон. В пятницу, 28 февраля, стартует 19-й тур РПЛ. Три фундаментальных вопроса на вторую часть чемпионата: кто возьмет главный трофей, какие клубы вылетят и кому достанется приз лучшего бомбардира? Не забудем и о FONBET Кубке России, где тоже все самое интересное впереди. В поиске ответов рассмотрим долгосрочные линии легальных букмекерских компаний страны на главные события футбольной весны.
Текущий сезон - 33-й по счету в российском чемпионате. Шесть предыдущих выиграл санкт-петербургский «Зенит». В мае 2024 года он довел количество титулов до 11 (с учетом одного советского золота). Последний трофей дался сине-бело-голубым сложнее всего в новейшей истории. На первое место до последних мгновений сезона претендовали сразу три команды, а его судьбу решил курьезный «поздний» гол петербуржцев в ворота «Ростова».
Нынешний сезон складывается для чемпионов не проще предыдущее. После осенней части первенства команда Семака делит первое место по очкам с «Краснодаром», но уступает ему по дополнительным параметрам. Всего в двух очках от пары лидеров идет «Спартак», явно под задачу укрепившийся зимой. На четыре отстают «Динамо» и «Локомотив», на восемь - ЦСКА. В узкий круг претендентов на титул эксперты чаще всего ограничивают тремя клубами, но в расширенном их целых шесть. Борьба за трофей весной-2025 обещает быть невероятно напряженной.
Положение лидеров после 18 туров:
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|2. Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|3. Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|4. Динамо Москва
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|5. Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|6. ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
Несмотря на двоевластие в таблице, аналитики FONBET продолжают считать главным фаворитом розыгрыша «Зенит». В случае очередного триумфа команды Семака контора удвоит номинал ставки. Коэффициент на итоговую победу «Спартака» - в полтора раза выше. Лидер сезона в букмекерском топе идет только третьим. Если же чемпионский спурт по весне удастся ЦСКА (а армейцы такие рывки уже совершали в истории), компания выплатит выигрыш в 100-кратном размере!
|Кто станет чемпионом России?
|Да
|Нет
|«Зенит»
|2.00
|1.80
|«Спартак»
|3.50
|1.30
|«Краснодар»
|3.70
|1.28
|«Динамо» Москва
|25.00
|-
|«Локомотив»
|50.00
|-
|ЦСКА
|100.00
|-
🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET
Для обитателей нижней половины таблицы этот вопрос не менее важный, чем для фаворитов - борьба за медали. Напомним, что напрямую в Первую лигу спустятся две худшие команды по итогам сезона, а 13-14-я отправятся в стыковые матчи.
Хуже всех сейчас обстоят дела у «Оренбурга»: чистое последнее место и шесть очков отставания от «зоны стыков» и восемь - от спасительной 12-й позиции. Далее аутсайдеры расположились более плотной группой: «Ахмат» - 13 очков, «Факел» - 14, «Химки» и «Пари НН» - по 16, «Динамо» Махачкала - 17, «Крылья Советов» - 18. Эти семь команд, вероятно, и поведут борьбу за выживание в высшем дивизионе.
Эксперты PARI не верят в чудесное «встатие» команды Владимира Слишковича в заключительные 12 туров. Коэффициент 1.20 на прямой вылет выглядит как приговор для оренбургского клуба. Шансы «Ахмата» с «Факелом» на место выше 15-го аналитики находят абсолютно равными. Если же в зону вылета рухнут «Химки» или «Пари НН», букмекер умножит сумму ставки на 5.50.
|Кто напрямую вылетит из РПЛ
|Да
|Нет
|«Оренбург»
|1.20
|4.50
|«Ахмат»
|3.00
|1.40
|«Факел»
|3.00
|1.40
|«Химки»
|5.50
|1.15
|«Пари НН»
|5.50
|1.15
|«Динамо» Махачкала
|6.00
|1.13
🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
В главной индивидуальной гонке сезона фаворит №1 налицо - это Манфред Угальде. Спартаковский нападающий настрелял за осень 15 голов и на пять мячей оторвался от другого игрока-открытия 2024 года - Алексея Батракова. Замыкает тройку лидеров Мирлинд Даку из «Рубина», у которого девять голов. По восемь имеют Максим Глушенков («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар») и Эсекьель Барко («Спартак»). Вроде бы логично среди этой шестерки и искать будущего обладателя «Золотой бутсы» РПЛ. Однако рейтинг кандидатов на приз от букмекеров не в полной мере совпадает с реальной таблицей бомбардиров.
Если с первым местом все понятно, то дальше начинаются несовпадения. В частности, аналитики «Лиги Ставок» уравняли в шансах на награду сразу семерых футболистов. По их мнению, у авторов шести голов Гонду и Кассьерры оснований поспорить за победу не меньше, чем у Батракова, забившего 10 мячей. Помимо этой тройки во «второй эшелон» кандидатов на победу входят Даку, Кордоба, Глушенков и Мусаев. На успех лучшего российского бомбардира прошлого сезона можно поставить по коэффициенту 20.00.
|Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ
|Голы
|Кэф
|Манфред Угальде
|15
|1.35
|Алексей Батраков
|10
|15.00
|Мирлинд Даку
|9
|15.00
|Джон Кордоба
|8
|15.00
|Лусиано Гонду
|6
|15.00
|Матео Кассьерра
|6
|15.00
|Максим Глушенков
|8
|15.00
|Тамерлан Мусаев
|7
|15.00
|Константин Тюкавин
|7
|20.00
🎁 ПРОМОКОД НА 7 000 РУБЛЕЙ ОТ ЛИГИ СТАВОК
Гонку за вторым по значимости национальным трофеем продолжают 12 команд: четыре в Пути РПЛ и восемь - в Пути регионов. В полуфиналах верхней половины сетки встретятся «Ростов» с «Зенитом» и ЦСКА с «Динамо». Еще три лидера РПЛ - «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив» - попытаются дойти до суперфинала по Пути регионов. Титул и здесь защищает «Зенит».
В этой линии наблюдается даже больший разрыв между фаворитом и всеми остальными, чем в «чемпионской». Коэффициент на «Зенит» в «Бетсити» более чем в три раза ниже, чем на второго-третьего претендента на победу - соответственно 2.25 против 7.00. «Спартак» в этом топе делит только пятое-шестое места с «Локомотивом», но это легко объяснимо. Плей-офф нижней половины сетки подразумевает только одну игру на каждой стадии, а значит, и риск сойти с дистанции у фаворитов здесь выше, чем в Пути РПЛ.
|Кто выиграет Кубок России?
|Да
|Нет
|«Зенит»
|2.25
|1.64
|«Динамо» Москва
|7.00
|1.10
|ЦСКА
|7.00
|1.10
|«Краснодар»
|10.00
|1.05
|«Спартак»
|11.00
|1.04
|«Локомотив»
|11.00
|1.04
|«Ростов»
|16.00
|-
🎁 ПРОМОКОД НА 2 000 РУБЛЕЙ ОТ БЕТСИТИ
Партнерский проект