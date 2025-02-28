Кто выиграет чемпионат и Кубок России по футболу: главные интриги второй части сезона-2024/25

Текущий сезон - 33-й по счету в российском чемпионате. Шесть предыдущих выиграл санкт-петербургский «Зенит». В мае 2024 года он довел количество титулов до 11 (с учетом одного советского золота). Последний трофей дался сине-бело-голубым сложнее всего в новейшей истории. На первое место до последних мгновений сезона претендовали сразу три команды, а его судьбу решил курьезный «поздний» гол петербуржцев в ворота «Ростова».

Нынешний сезон складывается для чемпионов не проще предыдущее. После осенней части первенства команда Семака делит первое место по очкам с «Краснодаром», но уступает ему по дополнительным параметрам. Всего в двух очках от пары лидеров идет «Спартак», явно под задачу укрепившийся зимой. На четыре отстают «Динамо» и «Локомотив», на восемь - ЦСКА. В узкий круг претендентов на титул эксперты чаще всего ограничивают тремя клубами, но в расширенном их целых шесть. Борьба за трофей весной-2025 обещает быть невероятно напряженной.

Положение лидеров после 18 туров:

Клуб И В Н П Мячи Очки 1. Краснодар 18 11 6 1 34-12 39 2. Зенит 18 12 3 3 37-12 39 3. Спартак 18 11 4 3 36-14 37 4. Динамо Москва 18 10 5 3 37-20 35 5. Локомотив 18 11 2 5 33-26 35 6. ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31

Несмотря на двоевластие в таблице, аналитики FONBET продолжают считать главным фаворитом розыгрыша «Зенит». В случае очередного триумфа команды Семака контора удвоит номинал ставки. Коэффициент на итоговую победу «Спартака» - в полтора раза выше. Лидер сезона в букмекерском топе идет только третьим. Если же чемпионский спурт по весне удастся ЦСКА (а армейцы такие рывки уже совершали в истории), компания выплатит выигрыш в 100-кратном размере!