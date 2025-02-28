Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
28 февраля 6:56ГлавнаяНовости

Кто выиграет чемпионат и Кубок России по футболу: главные интриги второй части сезона-2024/25

Коэффициенты на победителей, вылет и топ-бомбардира
Валентин Васильев
Источник: официальный сайт «Зенита»
Источник: официальный сайт «Зенита»

В последний день зимы в России возобновляется футбольный сезон. В пятницу, 28 февраля, стартует 19-й тур РПЛ. Три фундаментальных вопроса на вторую часть чемпионата: кто возьмет главный трофей, какие клубы вылетят и кому достанется приз лучшего бомбардира? Не забудем и о FONBET Кубке России, где тоже все самое интересное впереди. В поиске ответов рассмотрим долгосрочные линии легальных букмекерских компаний страны на главные события футбольной весны.

Кто станет чемпионом России?

Свернуть

Текущий сезон - 33-й по счету в российском чемпионате. Шесть предыдущих выиграл санкт-петербургский «Зенит». В мае 2024 года он довел количество титулов до 11 (с учетом одного советского золота). Последний трофей дался сине-бело-голубым сложнее всего в новейшей истории. На первое место до последних мгновений сезона претендовали сразу три команды, а его судьбу решил курьезный «поздний» гол петербуржцев в ворота «Ростова».

Нынешний сезон складывается для чемпионов не проще предыдущее. После осенней части первенства команда Семака делит первое место по очкам с «Краснодаром», но уступает ему по дополнительным параметрам.  Всего в двух очках от пары лидеров идет «Спартак», явно под задачу укрепившийся зимой. На четыре отстают «Динамо» и «Локомотив», на восемь - ЦСКА. В узкий круг претендентов на титул эксперты чаще всего ограничивают тремя клубами, но в расширенном их целых шесть. Борьба за трофей весной-2025 обещает быть невероятно напряженной.

Положение лидеров после 18 туров:

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар18116134-1239
2. Зенит18123337-1239
3. Спартак18114336-1437
4. Динамо Москва18105337-2035
5. Локомотив18112533-2635
6. ЦСКА1894528-1431

Несмотря на двоевластие в таблице, аналитики FONBET продолжают считать главным фаворитом розыгрыша «Зенит». В случае очередного триумфа команды Семака контора удвоит номинал ставки. Коэффициент на итоговую победу «Спартака» - в полтора раза выше. Лидер сезона в букмекерском топе идет только третьим. Если же чемпионский спурт по весне удастся ЦСКА (а армейцы такие рывки уже совершали в истории), компания выплатит выигрыш в 100-кратном размере! 

Кто станет чемпионом России?ДаНет
«Зенит»2.001.80
«Спартак»3.501.30
«Краснодар»3.701.28
«Динамо» Москва25.00-
«Локомотив»50.00-
ЦСКА100.00-
🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Кто вылетит из РПЛ?

Свернуть

Для обитателей нижней половины таблицы этот вопрос не менее важный, чем для фаворитов - борьба за медали. Напомним, что напрямую в Первую лигу спустятся две худшие команды по итогам сезона, а 13-14-я отправятся в стыковые матчи.

Хуже всех сейчас обстоят дела у «Оренбурга»: чистое последнее место и шесть очков отставания от «зоны стыков» и восемь - от спасительной 12-й позиции. Далее аутсайдеры расположились более плотной группой: «Ахмат» - 13 очков, «Факел» - 14, «Химки» и «Пари НН» - по 16, «Динамо» Махачкала - 17, «Крылья Советов» - 18. Эти семь команд, вероятно, и поведут борьбу за выживание в высшем дивизионе. 

Эксперты PARI не верят в чудесное «встатие» команды Владимира Слишковича в заключительные 12 туров. Коэффициент 1.20 на прямой вылет выглядит как приговор для оренбургского клуба. Шансы «Ахмата» с «Факелом» на место выше 15-го аналитики находят абсолютно равными. Если же в зону вылета рухнут «Химки» или «Пари НН», букмекер умножит сумму ставки на 5.50.

Кто напрямую вылетит из РПЛДаНет
«Оренбург»1.204.50
«Ахмат»3.001.40
«Факел»3.001.40
«Химки»5.501.15
«Пари НН»5.501.15
«Динамо» Махачкала6.001.13
🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Кто выиграет гонку бомбардиров Премьер-лиги?

Свернуть

В главной индивидуальной гонке сезона фаворит №1 налицо - это Манфред Угальде. Спартаковский нападающий настрелял за осень 15 голов и на пять мячей оторвался от другого игрока-открытия 2024 года - Алексея Батракова. Замыкает тройку лидеров Мирлинд Даку из «Рубина», у которого девять голов. По восемь имеют Максим Глушенков («Зенит»), Джон Кордоба  («Краснодар») и Эсекьель Барко  («Спартак»). Вроде бы логично среди этой шестерки и искать будущего обладателя  «Золотой бутсы» РПЛ. Однако рейтинг кандидатов на приз от букмекеров не в полной мере совпадает с реальной таблицей бомбардиров.

угальде-барко.webp
Угальде и Барко. Источник: официальный сайт «Спартака»

Если с первым местом все понятно, то дальше начинаются несовпадения. В частности, аналитики «Лиги Ставок» уравняли в шансах на награду сразу семерых футболистов. По их мнению, у авторов шести голов Гонду и Кассьерры оснований поспорить за победу не меньше, чем у Батракова, забившего 10 мячей. Помимо этой тройки во «второй эшелон» кандидатов на победу входят Даку, Кордоба, Глушенков и Мусаев. На успех лучшего российского бомбардира прошлого сезона можно поставить по коэффициенту 20.00. 

Кто станет лучшим бомбардиром РПЛГолыКэф
Манфред Угальде151.35
Алексей Батраков1015.00
Мирлинд Даку915.00
Джон Кордоба 815.00
Лусиано Гонду615.00
Матео Кассьерра615.00
Максим Глушенков815.00
Тамерлан Мусаев715.00
Константин Тюкавин720.00
🎁 ПРОМОКОД НА 7 000 РУБЛЕЙ ОТ ЛИГИ СТАВОК

 Какая команда возьмет Кубок России?

Свернуть

Гонку за вторым по значимости национальным трофеем продолжают 12 команд: четыре в Пути РПЛ и восемь - в Пути регионов. В полуфиналах верхней половины сетки встретятся «Ростов» с «Зенитом» и ЦСКА с «Динамо». Еще три лидера РПЛ - «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив» - попытаются дойти до суперфинала по Пути регионов. Титул и здесь защищает «Зенит». 

зенит-кубок.jpg
Источник: официальный сайт «Зенита»

В этой линии наблюдается даже больший разрыв между фаворитом и всеми остальными, чем в «чемпионской». Коэффициент на «Зенит» в «Бетсити» более чем в три раза ниже, чем на второго-третьего претендента на победу - соответственно 2.25 против 7.00. «Спартак» в этом топе делит только пятое-шестое места с «Локомотивом», но это легко объяснимо. Плей-офф нижней половины сетки подразумевает только одну игру на каждой стадии, а значит, и риск сойти с дистанции у фаворитов здесь выше, чем в Пути РПЛ.

Кто выиграет Кубок России?ДаНет
«Зенит»2.251.64
«Динамо» Москва7.001.10
ЦСКА7.001.10
«Краснодар»10.001.05
«Спартак»11.001.04
«Локомотив»11.001.04
«Ростов»16.00-
🎁 ПРОМОКОД НА 2 000 РУБЛЕЙ ОТ БЕТСИТИ
Ранее по теме:Лучшие бонусы букмекерских контор на Евро-2024 по футболу: фрибеты, конкурсы, акции
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров