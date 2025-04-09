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18 апреля 18:47ГлавнаяНовости

Клиенты PARI ставят на «Салават Юлаев» в пятом матче серии Кубка Гагарина со «Спартаком»

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 139 000 рублей
Валентин Васильев

19 апреля в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ встретятся «Салават Юлаев» и «Спартак». Игра пройдет в Уфе и начнется в 14:00 по московскому времени. Пока счёт в серии 3:1 в пользу красно-белых. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры оценивают шансы хозяев льда чуть выше. На победу команды Виктора Козлова в основное время можно поставить за 2.25. Это примерно 43% вероятности. Коэффициент на успех «Спартака» по итогам трех периодов составляет 2.75 (около 35%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.40 (приблизительно 22%).

Котировки на победу уфимев с учетом овертайма составляют 1.75. На итоговый успех гостей можно сделать ставку с коэффициентом 2.10.

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Клиенты PARI верят в победу хозяев льда в основное время. На успех «Салавата Юлаева» приходится около 63% от общего объема ставок на рынке исхода основного времени встречи. Примерно 11% сделано на «Спартак», еще приблизительно 26% — на ничью. На рынке итоговой победы в матче соотношение 88% на 12% в пользу подопечных Виктора Козлова.

На то, что во следующий раунд по итогам серии пройдет «Спартак», предлагают коэффициент 1.15, а шансы команды Виктора Козлова оценили в 5.60. На то, что в серии будет максимально возможные семь матчей, можно сделать ставку за 3.20.
Аналитики PARI склоняются к тому, что игра будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 1.80. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 2.00

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 139 000 рублей. Один из игроков заключил пари на эту сумму на победу «Салавата Юлаева» в основное время с коэффициентом 2.25
Счет в серии после трех матчей 3:1 в пользу москвичей. Уфимцы выиграли первую встречу (4:1), но затем красно-белые трижды оказались сильнее (5:4 ОТ, 4:2, 6:2). Шансы красно-белых выиграть Кубок Гагарина оценили коэффициентом 5.70, а на выход москвичей в финал предлагают котировку 3.05.

Сделать ставку на итоговое чемпионство «Салавата Юлаева» можно за 29.00. Вероятность выхода команды Виктора Козлова в финал оценили в 17.00.

Ранее по теме:Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на выход «Зенита» в суперфинал Кубка России по итогам матча с ЦСКА

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