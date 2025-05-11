Клиенты PARI уверены в победе «Спартака» над «Динамо» в 28-м туре РПЛ

В воскресенье, 11 мая, в рамках 28-го тура Российской Премьер-лиги состоится матч между столичными «Динамо» и «Спартаком». Московское дерби пройдет на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 19:30 по местному времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы соперников и рассказали о ставках клиентов на предстоящее событие.

До начала игры эксперты оценивают шансы команд как примерно равные, отдавая при этом небольшое предпочтение красно-белым. Сделать ставку на победу «Спартака» можно по коэффициенту 2.50, что эквивалентно приблизительно 38% вероятности. Возможный триумф «Динамо» оценен аналитиками котировкой за 2.65 — соответствует примерно 36% вероятности. Ничья в линии идет за 3.60 (около 26%).

Клиенты PARI, напротив, уверены в успехе «Спартака». В общем массиве ставок на исход предстоящего матча почти 67% приходится на победу подопечных Деяна Станковича. На триумф «Динамо» сделано лишь 19%. Еще 14% приходится на ничью.

По оценке аналитиков, болельщики в предстоящем матче вправе ожидать от команд результативной игры. Так, поставить на то, что во встрече будет забито не менее трех голов, можно с коэффициентом 1.70. В свою очередь, ставка на тотал меньше 2.5 доступна за 2.13. Вероятность обмена голами в матче котируется за 1.60, обратный вариант доступен за 2.35. Поставить на то, что только одной из команд удастся поразить ворота соперника, можно по коэффициенту 2.70.

В линии на точный счет матча самым вероятным вариантом, по оценке аналитиков PARI, является ничья 1:1 — она доступна по коэффициенту 7.50. Спрогнозировать победу «Спартака» со счетом 2:1 можно за 9.50, аналогичный исход в пользу «Динамо» оценивается в 10.00. Также коэффициент 10.00 установлен на нулевую ничью 0:0 и минимальную победу красно-белых.

По итогам 27 туров «Спартак» и «Динамо» в таблице РПЛ занимают четвертое и пятое место с 51 и 50 набранными очками соответственно. Бело-голубые в пяти последних матчах чемпионата одержали две победы, потерпели одно поражение и еще две игры сыграли вничью. На аналогичном отрезке из пяти встреч у «Спартака» две победы, два поражения и одна ничья. При этом баланс в личных встречах между командами на стороне красно-белых — семь побед, два поражения и одна ничья в десяти последних играх при разнице мячей 17:10 в пользу спартаковцев.

В линии PARI можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше РПЛ. И «Спартак», и «Динамо» на данный момент лишились даже математических шансов на чемпионство, однако команды по-прежнему ведут борьбу за призовые медали. Так, ставка на попадание «Спартака» в топ-2 РПЛ оценивается коэффициентом 13.00, в топ-3 — коэффициентом 2.10. Поставить на то, что по итогам розыгрыша чемпионата в тройке сильнейших окажется «Динамо», можно за 6.50.