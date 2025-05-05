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5 мая 9:08ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Динамо Москва - Спартак Москва, 11 мая: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Первое дерби Ролана Гусева в новом качестве
Валентин Васильев

В 28-м туре Премьер-лиги нас ждет классическое дерби советского и российского футбола. Анализируем шансы сторон в противостоянии  «Динамо» и «Спартака», выбираем перспективную ставку на игру в Петровском парке столицы.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва) 

11.05.2025, Вс

19:30 МСК

«Спартак» (Москва)

П1 - 2.75

Х -  3.75

П2 - 2.35

Турнир: чемпионат России, 28-й тур

Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина»  (Москва, Россия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо»496877227-275
«Спартак»776849275-227

Последние пять игр «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.05.2025«Крылья Советов»

1:3

«Динамо» Москва

 РПЛ

29.04.2025«Спартак»

2:1

«Динамо» Москва

Кубок России

26.04.2025«Динамо» Москва

1:1

«Зенит» 

РПЛ

20.04.2025«Динамо» Москва

3:1

«Рубин» 

РПЛ

16.04.2025«Динамо» Москва

0:0

ЦСКА

Кубок России

Последние пять игр «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.05.2025«Факел»

0:0

«Спартак»

РПЛ

29.04.2025«Спартак»

2:1

«Динамо» Москва

FONBET Кубок России

26.04.2025«Спартак»

1:2

ЦСКА

РПЛ

19.04.2025«Акрон»

2:3

«Спартак»

РПЛ

15.04.2025«Спартак»

3:0

«Урал»

FONBET Кубок России

Последние пять игр «Спартака» и «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.04.2025«Спартак»

2:1

«Динамо» Москва

FONBET Кубок России

07.02.2025«Динамо» Москва

0:1

«Спартак»

Зимний кубок РПЛ

02.10.2024«Динамо» Москва

2:3

«Спартак»

FONBET Кубок России

22.09.2024«Спартак»

2:2

«Динамо» Москва

РПЛ

31.07.2023«Спартак»

3:0

«Динамо» Москва

FONBET Кубок России

Место в турнирной таблице

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Даже математических шансов на золото оба клуба лишились. В этом сезоне их максимум - бронза.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар27187254-2161
2. Зенит27176453-1857
3. ЦСКА27157542-1952
4. Спартак27156649-2351
5. Динамо Москва27148557-3150
6. Локомотив27137744-3846
7. Рубин271161035-4039
8. Ростов27108940-4038
9. Акрон27951334-4732
10. Крылья Советов27861333-4330
11. Динамо Махачкала27691225-3227
12. Химки275101231-4825
13. Ахмат274121124-4124
14. Пари НН27651621-4923
15. Оренбург27461724-4918
16. Факел272101512-3916

Прогноз на матч

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Еще месяц-два назад поклонники двух столичных клубов всерьез рассуждали о чемпионских перспективах своих команд. Сегодня, за три тура до финиша, «Спартак» с «Динамо» даже теоретических шансов на титул не имеют. У красно-белых еще остается возможность спасти сезон - через победу в Кубке страны. У бело-голубых и ее не осталось - как раз таки благодаря спартаковцам.

Но это не значит, что соперники спустя рукава подойдут к игре. Точно нет! Дерби остается дерби вне зависимости от позиций в таблице. Выиграть его всегда почетно и престижно. Поэтому игра в Петровском парке в любом случае будет от ножа.

В этом сезоне все четыре дерби «Спартака» и «Динамо» были верховыми - не менее трех голов на пару. Ждем чего-то подобного и воскресенье. Робко жаться к своим воротам ни тем, ни другим смысла нет!

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу «Динамо» и «Спартака» покажет федеральный канал «Матч ТВ». Последить за игрой бесплатно онлайн можно на официальном сайте беттингового спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери:

«Динамо»: Гомес, Тюкавин, Маухуб (все - травмы)

«Спартак»: Максименко (под вопросом), Литвинов (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» Москва - «Спартак»:

Позиция«Динамо»«Спартак»Позиция
Вратарь1. Лунев1. ПомазунВратарь
Защитник2. Даса97. ДенисовЗащитник
Защитник18. Маричал4. ДуартеЗащитник
Защитник3. Бальбуэна6. БабичЗащитник
Защитник4. Касерес2. РябчукЗащитник
Полузащитник15. Глебов18. УмяровПолузащитник
Полузащитник 50. Кутицкий35. МартинсПолузащитник 
Полузащитник10. Бителло5. БаркоПолузащитник
Полузащитник77. Макаров8. МаркиньосПолузащитник
Полузащитник91. Гладышев77. БонгондаПолузащитник
Нападающий8. Карраскаль11. ГарсияНападающий
Главный тренерРолан ГусевДеян СтанковичГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитический отдел  FONBET установил высокие коэффициенты на три основных исхода встречи. Вероятность успеха «Динамо» аналитики оценили котировкой 2.75, а «Спартака» - 2.35. Предложение на ничью еще выше - 3.75. 

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Динамо» - «Спартак»?

Из шести последних дерби динамовцы проиграли пять при одной ничьей. Пора переломить тенденцию?

Где бесплатно смотреть матч «Динамо» - «Спартак»?

В прямом эфире игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

Где купить билеты на матч «Динамо» - «Спартак»?

Билеты на дерби уже поступили в продажу. Приобрести их можно как офлайн в билетных кассах динамовской арены, так и на официальном сайте клуба-хозяина.

Кто тренирует московское «Динамо»?

После отставки Марцела Лички исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба назначен Ролан Гусев. Его руководящие полномочия рассчитаны до конца сезона.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных