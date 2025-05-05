Динамо Москва - Спартак Москва, 11 мая: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Еще месяц-два назад поклонники двух столичных клубов всерьез рассуждали о чемпионских перспективах своих команд. Сегодня, за три тура до финиша, «Спартак» с «Динамо» даже теоретических шансов на титул не имеют. У красно-белых еще остается возможность спасти сезон - через победу в Кубке страны. У бело-голубых и ее не осталось - как раз таки благодаря спартаковцам.

Но это не значит, что соперники спустя рукава подойдут к игре. Точно нет! Дерби остается дерби вне зависимости от позиций в таблице. Выиграть его всегда почетно и престижно. Поэтому игра в Петровском парке в любом случае будет от ножа.

В этом сезоне все четыре дерби «Спартака» и «Динамо» были верховыми - не менее трех голов на пару. Ждем чего-то подобного и воскресенье. Робко жаться к своим воротам ни тем, ни другим смысла нет!