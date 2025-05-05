Динамо Москва - Спартак Москва, 11 мая: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Партнерский проект
В 28-м туре Премьер-лиги нас ждет классическое дерби советского и российского футбола. Анализируем шансы сторон в противостоянии «Динамо» и «Спартака», выбираем перспективную ставку на игру в Петровском парке столицы.
Турнир: чемпионат России, 28-й тур
Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва, Россия)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо»
|49
|68
|77
|227-275
|«Спартак»
|77
|68
|49
|275-227
Последние пять игр «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.05.2025
|«Крылья Советов»
1:3
«Динамо» Москва
РПЛ
|29.04.2025
|«Спартак»
2:1
«Динамо» Москва
Кубок России
|26.04.2025
|«Динамо» Москва
1:1
«Зенит»
РПЛ
|20.04.2025
|«Динамо» Москва
3:1
«Рубин»
РПЛ
|16.04.2025
|«Динамо» Москва
0:0
ЦСКА
Кубок России
Последние пять игр «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.05.2025
|«Факел»
0:0
«Спартак»
РПЛ
|29.04.2025
|«Спартак»
2:1
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
|26.04.2025
|«Спартак»
1:2
ЦСКА
РПЛ
|19.04.2025
|«Акрон»
2:3
«Спартак»
РПЛ
|15.04.2025
|«Спартак»
3:0
«Урал»
FONBET Кубок России
Последние пять игр «Спартака» и «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.04.2025
|«Спартак»
2:1
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
|07.02.2025
|«Динамо» Москва
0:1
«Спартак»
Зимний кубок РПЛ
|02.10.2024
|«Динамо» Москва
2:3
«Спартак»
FONBET Кубок России
|22.09.2024
|«Спартак»
2:2
«Динамо» Москва
РПЛ
|31.07.2023
|«Спартак»
3:0
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
Даже математических шансов на золото оба клуба лишились. В этом сезоне их максимум - бронза.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|27
|18
|7
|2
|54-21
|61
|2. Зенит
|27
|17
|6
|4
|53-18
|57
|3. ЦСКА
|27
|15
|7
|5
|42-19
|52
|4. Спартак
|27
|15
|6
|6
|49-23
|51
|5. Динамо Москва
|27
|14
|8
|5
|57-31
|50
|6. Локомотив
|27
|13
|7
|7
|44-38
|46
|7. Рубин
|27
|11
|6
|10
|35-40
|39
|8. Ростов
|27
|10
|8
|9
|40-40
|38
|9. Акрон
|27
|9
|5
|13
|34-47
|32
|10. Крылья Советов
|27
|8
|6
|13
|33-43
|30
|11. Динамо Махачкала
|27
|6
|9
|12
|25-32
|27
|12. Химки
|27
|5
|10
|12
|31-48
|25
|13. Ахмат
|27
|4
|12
|11
|24-41
|24
|14. Пари НН
|27
|6
|5
|16
|21-49
|23
|15. Оренбург
|27
|4
|6
|17
|24-49
|18
|16. Факел
|27
|2
|10
|15
|12-39
|16
Еще месяц-два назад поклонники двух столичных клубов всерьез рассуждали о чемпионских перспективах своих команд. Сегодня, за три тура до финиша, «Спартак» с «Динамо» даже теоретических шансов на титул не имеют. У красно-белых еще остается возможность спасти сезон - через победу в Кубке страны. У бело-голубых и ее не осталось - как раз таки благодаря спартаковцам.
Но это не значит, что соперники спустя рукава подойдут к игре. Точно нет! Дерби остается дерби вне зависимости от позиций в таблице. Выиграть его всегда почетно и престижно. Поэтому игра в Петровском парке в любом случае будет от ножа.
В этом сезоне все четыре дерби «Спартака» и «Динамо» были верховыми - не менее трех голов на пару. Ждем чего-то подобного и воскресенье. Робко жаться к своим воротам ни тем, ни другим смысла нет!
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В прямом эфире встречу «Динамо» и «Спартака» покажет федеральный канал «Матч ТВ». Последить за игрой бесплатно онлайн можно на официальном сайте беттингового спонсора турнира.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери:
«Динамо»: Гомес, Тюкавин, Маухуб (все - травмы)
«Спартак»: Максименко (под вопросом), Литвинов (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» Москва - «Спартак»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Спартак»
|Позиция
|Вратарь
|1. Лунев
|1. Помазун
|Вратарь
|Защитник
|2. Даса
|97. Денисов
|Защитник
|Защитник
|18. Маричал
|4. Дуарте
|Защитник
|Защитник
|3. Бальбуэна
|6. Бабич
|Защитник
|Защитник
|4. Касерес
|2. Рябчук
|Защитник
|Полузащитник
|15. Глебов
|18. Умяров
|Полузащитник
|Полузащитник
|50. Кутицкий
|35. Мартинс
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Бителло
|5. Барко
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Макаров
|8. Маркиньос
|Полузащитник
|Полузащитник
|91. Гладышев
|77. Бонгонда
|Полузащитник
|Нападающий
|8. Карраскаль
|11. Гарсия
|Нападающий
|Главный тренер
|Ролан Гусев
|Деян Станкович
|Главный тренер
Аналитический отдел FONBET установил высокие коэффициенты на три основных исхода встречи. Вероятность успеха «Динамо» аналитики оценили котировкой 2.75, а «Спартака» - 2.35. Предложение на ничью еще выше - 3.75.
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Из шести последних дерби динамовцы проиграли пять при одной ничьей. Пора переломить тенденцию?
В прямом эфире игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».
Билеты на дерби уже поступили в продажу. Приобрести их можно как офлайн в билетных кассах динамовской арены, так и на официальном сайте клуба-хозяина.
После отставки Марцела Лички исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба назначен Ролан Гусев. Его руководящие полномочия рассчитаны до конца сезона.
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