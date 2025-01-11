Теннисный январь от PARI! Делай ставки и получай кешбэк

Букмекерская компания PARI приготовила сюрприз для поклонников тенниса. С 6 по 26 января игроки могут получить еженедельный кешбэк 20% за ставки на этот вид спорта.

Чтобы получить кешбэк, нужно зарегистрироваться в PARI по промокоду OPEN. Этот же промокод дает возможность получить 5 фрибетов по 1000 рублей каждый. Если вы уже зарегистрированы, потребуется просто ввести промокод OPEN в личном кабинете.

После этого следует заключать пари на теннис с коэффициентом не ниже 1.30. В зачет пойдут ординары и экспрессы, состоящие только из теннисных событий.

С 6 по 26 января PARI каждую неделю по понедельникам будет возвращать своим клиентам кешбэк в размере 20% от ставок на теннис в виде фрибета. Рассчитать свой кешбэк очень просто: сумма ставок на теннис за неделю минус выигрыши за этот же период. 20% от разницы сформируют кешбэк. Максимальная сумма фрибета — 50 000 рублей, но получать его можно каждую неделю.

В январе всех любителей тенниса ждет первый турнир из серии «Большого шлема» — Australian Open. Делай ставки и получай кешбэк от PARI!