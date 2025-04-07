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7 апреля 10:48ГлавнаяНовости

Легенданый Франческо Тотти прилетел в Москву на премию «РБ»

Церемония награждения состоится 8 апреля
Руслан Ипполитов
Арам Погосян, директор по развитию РБ (слева), Франческо Тотти (в центре), Аскер Тхалиджоков, гендиректор РБ (справа)
Арам Погосян, директор по развитию РБ (слева), Франческо Тотти (в центре), Аскер Тхалиджоков, гендиректор РБ (справа)

Знаменитый итальянский футболист, экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти прибыл в Москву, чтобы стать специальным гостем Премии «Рейтинг Букмекеров». На каждой церемонии присутствует именитый спортсмен мирового уровня. В прошлые годы в этой роли выступили Алессандро Дель Пьеро, Луиш Фигу, Эммануэль Адебайор, Кафу.

Международная премия РБ — одно из крупнейших событий в области спорта и букмекерства на территории СНГ. Проект был создан в 2018 году, а в 2019-м лучшие из лучших в своих номинациях получили свои награды. Премия проводится ежегодно, став самым масштабным событием спортивной и букмекерской индустрии. Уже шестая по счету церемония награждения победителей Премии, специальным гостем на которой будет Тотти, пройдет 8 апреля 2025 года во Дворце гимнастики Ирины Винер.

В лонг-лист Премии попали 100 кандидатов в 29 номинациях. По итогам открытого голосования, которое проходило 13-26 марта, был сформирован список финалистов, из которых экспертное жюри выбирало победителей. Среди номинантов 2025 года — спортсмены Алексей Батраков, Константин Тюкавин, Абдулрашид Садулаев, Александр Овечкин, Никита Гусев, Сергей Бобровский, Мирра Андреева, Александр Головин и Артем Дзюба, актеры Сергей Бурунов и Дмитрий Сычев, блогеры Luxury Girl, Максим «Shadowkek» Павлов, Зухра Уразбахтина, а также топовые комментаторы, менеджеры, YouTube и ТГ-каналы, спортивные клубы, СМИ и букмекеры. Ежегодно мероприятие посещают президенты лиг и федераций, известные спортсмены, тренеры, селебрити и звезды шоу-бизнеса.

Франческо Тотти - чемпион мира-2006 и обладатель всех трофеев в итальянском футболе. Но превозносят болельщики экс-полузащитника, получившего уважительное прозвище Император, в первую очередь не за выигранные трофеи, а за лидерские качества и преданность столичной «Роме», в составе которой прошла вся игровая карьера футболиста.

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Рейтинг букмекеров

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