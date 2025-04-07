Легенданый Франческо Тотти прилетел в Москву на премию «РБ»

Знаменитый итальянский футболист, экс-капитан «Ромы» Франческо Тотти прибыл в Москву, чтобы стать специальным гостем Премии «Рейтинг Букмекеров». На каждой церемонии присутствует именитый спортсмен мирового уровня. В прошлые годы в этой роли выступили Алессандро Дель Пьеро, Луиш Фигу, Эммануэль Адебайор, Кафу.

Международная премия РБ — одно из крупнейших событий в области спорта и букмекерства на территории СНГ. Проект был создан в 2018 году, а в 2019-м лучшие из лучших в своих номинациях получили свои награды. Премия проводится ежегодно, став самым масштабным событием спортивной и букмекерской индустрии. Уже шестая по счету церемония награждения победителей Премии, специальным гостем на которой будет Тотти, пройдет 8 апреля 2025 года во Дворце гимнастики Ирины Винер.

В лонг-лист Премии попали 100 кандидатов в 29 номинациях. По итогам открытого голосования, которое проходило 13-26 марта, был сформирован список финалистов, из которых экспертное жюри выбирало победителей. Среди номинантов 2025 года — спортсмены Алексей Батраков, Константин Тюкавин, Абдулрашид Садулаев, Александр Овечкин, Никита Гусев, Сергей Бобровский, Мирра Андреева, Александр Головин и Артем Дзюба, актеры Сергей Бурунов и Дмитрий Сычев, блогеры Luxury Girl, Максим «Shadowkek» Павлов, Зухра Уразбахтина, а также топовые комментаторы, менеджеры, YouTube и ТГ-каналы, спортивные клубы, СМИ и букмекеры. Ежегодно мероприятие посещают президенты лиг и федераций, известные спортсмены, тренеры, селебрити и звезды шоу-бизнеса.

Франческо Тотти - чемпион мира-2006 и обладатель всех трофеев в итальянском футболе. Но превозносят болельщики экс-полузащитника, получившего уважительное прозвище Император, в первую очередь не за выигранные трофеи, а за лидерские качества и преданность столичной «Роме», в составе которой прошла вся игровая карьера футболиста.