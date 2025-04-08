Фрибеты на Лигу Чемпионов от BetBoom

Голевые первые ¼ финала Лиги Чемпионов не могли вас оставить равнодушным. «Реал» эпично проиграл «Арсеналу», «Интер» обошел «Бавария», «Барселона» разгромила «Боруссию» в Дортмунде, а ПСЖ выиграл у «Астон Виллы». Во всех матчах было забито не менее 3 голов, действительно, настоящий праздник футбола. Если вы уверены в каких-то исходах на ответные матчи – участвуйте в новой акции «Удваиваем ставки на Лигу Чемпионов» от BetBoom с 11 по 17 апреля.

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