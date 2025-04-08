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11 апреля 12:27ГлавнаяНовости

Фрибеты на Лигу Чемпионов от BetBoom

Букмекер удвоит 500 случайных ставок
Руслан Ипполитов

Голевые первые ¼ финала Лиги Чемпионов не могли вас оставить равнодушным. «Реал» эпично проиграл «Арсеналу», «Интер» обошел «Бавария», «Барселона» разгромила «Боруссию» в Дортмунде, а ПСЖ выиграл у «Астон Виллы». Во всех матчах было забито не менее 3 голов, действительно, настоящий праздник футбола. Если вы уверены в каких-то исходах на ответные матчи – участвуйте в новой акции «Удваиваем ставки на Лигу Чемпионов» от BetBoom с 11 по 17 апреля.

Для участия переходите на сайт акции, нажимайте кнопку «Принять участие» и совершайте ставку в размере 1500₽ с кэфом от 1.1. Больше таких ставок – выше шанс на победу. 17 апреля BetBoom выберет 500 случайных ставок и удвоит их.

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