Седьмой международный юношеский футбольный турнир UTLC CUP пройдет в Москве

В столице России стартует седьмой международный юношеский футбольный турнир UTLC CUP. В нем сыграют команды из шести стран — «Локомотив», ЦСКА, «Спартак» (все – Россия), «Флуминенсе» (Бразилия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Гезтепе» (Турция), «Динамо Минск» (Беларусь), «Ордабасы» (Казахстан). На поле выйдут футболисты не старше 14 лет (2011 г.р.).

Матчи турнира пройдут с 12 по 17 августа на «Сапсан Арене», финал традиционно примет «РЖД Арена».

Организаторы турнира — АО «Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) и футбольный клуб «Локомотив».

«С нетерпением жду начало UTLC CUP и приглашаю всех разделить эмоции нашего традиционного турнира, который вновь соберет на игровом поле талантливых, целеустремленных и увлеченных футболом ребят. Безусловно, многим будет интересно посмотреть на площадке игру наших гостей из Бразилии, потомков великого Пеле! Ребята впервые примут участие в нашем турнире, и они же накануне стали победителями турнира в ОАЭ, обыграв «Манчестер Сити». Так что нас ждут безоговорочно зрелищные матчи!» — подчеркнул генеральный директор, председатель правления ОТЛК ЕРА Алексей Гром.

В этом розыгрыше к турниру впервые присоединятся юные футболисты из бразильского «Флуминенсе». За всю историю чемпионами становились испанская «Барселона», чешская «Спарта», по два раза сербская «Црвена Звезда» и московский «Локомотив». Действующим обладателем трофея являются «железнодорожники».

Пресс-конференция, посвящённая старту турнира, состоится 11 августа в 14:00 в ТАСС. Ее участниками станут:

бронзовый призер чемпионата Европы, чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России Динияр Билялетдинов;

чемпион России, обладатель Суперкубка России, четырехкратный обладатель Кубка России Маринато Гильерме;

олимпийский чемпион, старший тренер Академии ФК «Локомотив» Александр Бородюк;

генеральный директор, председатель правления ОТЛК ЕРА Алексей Гром.

Они ответят на вопросы журналистов и гостей, вспомнят предыдущие розыгрыши и проведут жеребьёвку турнира.

Расписание турнира:

Групповой этап – 12-15 августа, «Сапсан Арена»

Полуфиналы – 16 августа, «Сапсан Арена»

Финал – 17 августа, «РЖД Арена»

Вход свободный.

За всей информацией о турнире можно следить на официальном сайте, в группе «ВКонтакте» и телеграм-канале турнира.

Для получения аккредитации на игры турнира необходимо направить информацию о себе (ФИО, должность, контактный телефон и название редакции/СМИ, которое вы представляете) на почту press@utlccup.com.

Международный футбольный турнир UTLC CUP учрежден в 2017 году ОТЛК ЕРА в качестве социального проекта, объединяющего страны на Евразийском континенте. Помимо футбольных соревнований в рамках проекта ежегодно проводится и хоккейный турнир.