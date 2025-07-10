Букмекеры больше не принимают ставки на лучшего бомбардира Клубного чемпионата мира 2025 года

В ночь со среды на четверг на Клубном чемпионате мира по футболу определился второй финалист. Разгромив со счетом 4:0 мадридский «Реал», им стал французский «Пари Сен-Жермен». В решающем матче 13 июля клубный чемпион Европы встретится с английским «Челси». Игра пройдет в Ист-Ратерфорде.

Интересная ситуация сложилась в гонке бомбардиров турнира. Сразу четыре футболиста забили поровну голов - по четыре, и все они завершили выступления на КЧМ. Последним из них отправляется домой испанец Гонсало Торрес. Ни он, ни Анхель Ди Мария, ни Маркос Леонардо, ни Сиру Гирасси уже не смогут пополнить свой личный актив в США.

Из финалистов турнира наибольшие шансы догнать этот квартет имеют испанский полузащитник ПСЖ Фабиан Руис и португальский нападающий «Челси» Педру Нету (по три гола). Но высока вероятность того, что абсолютный победитель бомбардирского зачета так и не будет определен.

В связи с этим легальные букмекеры России прекратили прием ставок на этот долгосрочный прогноз.

Кстати, на прошлом Клубном первенстве планеты сложилась схожая ситуация: три нападающих забили по два гола - Хулиан Альварес, Карим Бензема и Али Маалул. Но тогда и формат турнира был другой, более компактный (всего семь команд).

Что касается глобальных итогов КЧМ-2025, то PARI принимает ставки на триумф «Челси» по коэффициенту 3.45. Котировка на успех ПСЖ значительно ниже - 1.30.