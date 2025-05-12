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16 мая 9:26ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на победу «Зенита» над «Локомотивом-Кубанью» в полуфинале Единой лиги ВТБ

93% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу «Зенита»
Валентин Васильев

16 мая «Зенит» встретится с «Локомотивом-Кубанью» в пятом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Игра пройдет на площадке СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге и стартует в 19:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что родные стены помогут «Зениту» вернуть себе лидерство в серии. Ставки на победу хозяев принимаются по коэффициенту 1.34, что соответствует 70% вероятности. Поставить на успех южан можно за 3.25, вероятность такого исхода составляет примерно 30%.

Клиенты PARI в основном согласны с такими оценками. 93% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу «Зенита». Один из игроков поставил 1 000 000 рублей на успех петербуржцев по коэффициенту 1.32. 

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Учитывая, что все матчи в серии были результативными, аналитики ожидают, что общий тотал пятой встречи составит по меньшей мере 167 очков. Поставить на тотал больше 166.5 можно по коэффициенту 1.77, а на тотал меньше 166.5 — по коэффициенту 1.94. Индивидуальный тотал «Зенита» больше 86.5 котируется за 1.75. Если же «Локомотив-Кубань» наберет 80 и более очков, сыграет ставка за 1.73.

«Зенит» начал серию с «Локомотивом» с уверенной победы, обыграв соперника со счетом 106:79. Во втором матче, который также прошел в Санкт-Петербурге, счет был более скромным (85:80), однако подопечные Хавьера Паскуаля все равно смогли развить успех.

А вот на выезде «Зениту» повезло меньше — следующие два матча завершились в пользу «Локомотива-Кубани» со счетом 86:76 и 96:88 соответственно.

Аналитики PARI считают петербуржцев главными соперниками ЦСКА в борьбе за титул. Ставки на чемпионство «Зенита» принимаются по коэффициенту 2.85. На триумф краснодарцев можно заключить пари за 22.00.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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