PARI: «Зенит» обыграет «Ростов» в Зимнем Кубке РПЛ

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7 февраля «Ростов» и «Зенит» сыграют в рамках группового этапа Зимнего Кубка РПЛ. Матч пройдет на стадионе «Аль-Нахьян» в Абу-Даби и начнется в 15:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.
Аналитики PARI считают, что «Зениту» по силам продлить винстрик на турнире. Ставки на победу петербургского коллектива в основное время принимаются по коэффициенту 1.55, что соответствует 60% вероятности. Поставить на успех «Ростова» можно за 5.70, ничья идет за 4.30. Вероятности этих исходов составляют примерно 17% и 23%. Итоговая победа «Зенита» с учетом серии пенальти котируется за 1.30, аналогичная ставка на ростовчан доступна за 3.50.
Клиенты PARI также считают, что подопечные Сергея Семака окажутся сильнее. 93% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу «Зенита». Один из клиентов поставил 200 000 рублей на итоговый триумф «Зенита» с учетом серии пенальти в составе экспресса из четырех футбольных матчей. Хотя в других событиях он также выбрал ставки с низкими котировками, суммарный коэффициент купона составил 2.08.
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Учитывая, насколько результативным был прошлый матч петербуржцев, букмекеры ждут от соперников не менее трех забитых мячей. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.65, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.25.
Букмекеры ожидают, что команды хотя бы раз обменяются голами, и предлагают поставить на это с коэффициентом 1.70. Если же каждый из соперников оформит по два и более голов, сыграет ставка за 5.00.
Наиболее вероятным исходом встречи считается победа «Зенита» со счетом 2:0, 2:1 или 1:0 — все эти результаты идут в линии PARI с коэффициентом 8.50.
«Зенит» начал Зимний Кубок напряженным матчем с ЦСКА. Подопечные Сергея Семака едва не упустили победу, однако смогли сравнять счет и установить результат 2:2, а затем выиграть в серии пенальти. «Ростов» же огорчил фанатов, уступив «армейцам» со счетом 0:1.
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