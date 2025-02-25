Клиенты PARI уверены в победе СКА над «Спартаком» в КХЛ

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25 февраля в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют СКА и «Спартак». Дерби двух столиц состоится на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников на победу, а также изучили ставки клиентов на сегодняшнее топ-событие.
В день игры букмекеры считают, что петербуржцы ближе к статусу фаворитов. Коэффициент на победу СКА в основное время — 2.25, что соответствует примерно 43% вероятности. На триумф «Спартака» по итогам трех периодов можно поставить за 2.85 (около 34%). Вероятность ничейного исхода котируется за 4.30 (приблизительно 23%).
Котировки на победу СКА с учетом овертайма и серии буллитов составляют 1.75. Итоговый успех «Спартака» можно спрогнозировать по коэффициенту 2.10.
Клиенты PARI склоняются к тому, что в основное время матч завершится победой хозяев. На триумф команды Романа Ротенберга приходится 61% от общего объема ставок на исход игры в основное время, еще 32% сделано в пользу коллектива Алексея Жамнова и 7% — на ничью. В общем объеме ставок на окончательный итог встречи зафиксировано преимущество СКА — соотношение 84% на 16% в пользу петербуржцев.
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Аналитики PARI ждут, что соперники забросят на двоих как минимум шесть шайб. Ставки на тотал больше 5.5 по голам принимаются за 1.50, противоположный вариант доступен за 2.50. В линии PARI также можно спрогнозировать ход развития событий в игре. Если счет в матче откроет СКА, сыграет ставка с коэффициентом 1.80. Поставить на то, что первым шайбу забросит игрок «Спартака», можно за 1.95.
Самая крупная ставка среди клиентов PARI на матч в Санкт-Петербурге — 105 000 рублей. Один из игроков поставил эту сумму на победу СКА с учетом вероятности овертайма и серии буллитов по коэффициенту 1.75.
Клиентам PARI также доступны ставки на итоги сезона КХЛ-2024/25. Главным претендентом на завоевание Кубка Гагарина считается «Локомотив». Пари на итоговый триумф ярославцев будет рассчитано за 4.50. Следом идут СКА, челябинский «Трактор» (по 6.50), а также «Спартак» и ЦСКА (по 9.00).
Перед сегодняшней игрой СКА в 57 матчах набрал 71 очко и идет седьмым на Западе. «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице с 74 очками в 58 матчах. Лидирует «Локомотив» (59 матчей, 89 очков). В предыдущих трех личных встречах по ходу сезона «Спартак» разгромил СКА в Санкт-Петербурге (5:0), но дважды уступил в Москве (2:5 и 3:4 по буллитам).
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