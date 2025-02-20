Клиенты PARI: «Фенербахче» выбьет «Андерлехт» из Лиги Европы

20 февраля «Фенербахче» проведет ответный матч против «Андерлехта» в 1/16 финала Лиги Европы. Игра пройдет на стадионе «Констант Ванден Сток» в Брюсселе и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Несмотря на разгромную победу турецкого клуба со счетом 3:0 в первом матче, аналитики PARI считают, что в ответной встрече шансы соперников будут равны. Ставки на победу обоих коллективов принимаются по коэффициенту 2.60, что соответствует 36% вероятности. Ничья идет с коэффициентом 3.60, вероятность такого исхода составляет примерно 28%.

А вот большинство клиентов PARI считает, что «Фенербахче» вновь огорчит фанатов «Андерлехта». 79% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу стамбульского коллектива. Еще 6% сделано на ничью и 15% — на успех хозяев поля.

По оценкам аналитиков, в матче будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.70, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.17. При этом букмекеры считают, что в предстоящей игре отличатся обе команды, и предлагают поставить на это за 1.55. Если же с каждой стороны будет забито по два и более мяча, сыграет ставка за 4.30.

Один из клиентов поставил 200 000 рублей на тотал меньше 3.5 в составе экспресса из восьми матчей Лиги Европы. Суммарный коэффициент купона составил 14.61. Если все ставки сыграют, выплата игроку составит 2 922 000 рублей.

Наиболее вероятным исходом встречи считается ничья со счетом 1:1. Поставить на этот результат можно по коэффициенту 7.50.

Первый матч «Фенербахче» с «Андерлехтом» прошел 13 февраля и завершился победой стамбульцев со счетом 3:0. Первые два гола забили Душан Тадич и Эдин Джеко, а финальную точку поставил Юссеф Эн-Несери. Последний приносит «канарейкам» львиную долю голов в этом сезоне, регулярно отмечаясь дублями. PARI предлагает коэффициент 2.75 на то, что он вновь забьет «Андерлехту». Если же марокканец откроет счет, сыграет ставка за 5.50.

После поражения в первой встрече букмекеры записали «Андерлехт» в число аутсайдеров. Ставки на проход брюссельцев в следующий этап турнира принимаются по коэффициенту 15.00, а их победа в Лиге Европы котируется за 250.00. Заключить пари на проход «Фенербахче» можно за 1.04, а чемпионство стамбульцев оценивается коэффициентом 22.00. Клиенты PARI также не сомневаются в том, что именно «канарейки» выйдут в 1/8 финала. 99% от всего объема ставок рынка приходится на проход «Фенербахче».