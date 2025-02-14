Финал Гран-при России по фигурному катанию: прогнозы и коэффициенты на короткую программу у женщин

Ещё месяц назад Евгений Плющенко сообщал, что Софья Муравьёва восстановила тройной аксель. Затем она исполнила его на чемпионате России по прыжкам. Тем не менее нет гарантий того, что фигуристка покажет его в Финале Гран-при.

Впрочем, и без тройного акселя в короткой программе, и тем более с ним Муравьёва — фаворитка на фоне, например, Вероники Яметовой. А букмекеры предлагают сравнить именно этих спортсменов. Яметова в нынешнем сезоне стабильнее, но у Муравьёвой хороший запас по компонентам. И если Софья покажет чистый прокат, то обойдет Веронику в короткой программе. На это и поставим. Легальный букмекер FONBET предлагает коэффициент 1,50 на такой исход.