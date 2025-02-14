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14 февраля 17:34ГлавнаяАналитика

Финал Гран-при России по фигурному катанию: прогнозы и коэффициенты на короткую программу у женщин

Аделия Петросян в статусе безальтернативной фаворитки
Александр Бокулёв
Софья Муравьёва. Источник: ФФККР
Софья Муравьёва. Источник: ФФККР

В субботу, 15 февраля, борьбу в Финале Гран-при России по фигурному катанию начнут одиночницы. Рассказываем о коэффициентах легальных букмекеров на эти соревнования.

Дата / Время: 15.02.2025, 12:45 мск

Арена: ЛД «Кристалл» (Красноярск, Россия)

Прямая трансляция: Первый канал (официальный сайт)

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Общий зачет Гран-при России

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  1. Аделия Петросян — 36 очков
  2. Анна Фролова — 36
  3. Алина Горбачёва — 34
  4. Вероника Яметова — 32
  5. Дарья Садкова — 30

Топ-3 на чемпионате России 2025 года

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  1. Аделия Петросян
  2. Дарья Садкова
  3. Алина Горбачёва

Порядок выступлений

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По результатам жеребьевки сформирована такая последовательность прокатов в короткой программе: 

  1. Ксения Синицына
  2. Аделия Петросян
  3. Елизавета Куликова
  4. Вероника Яметова
  5. Мария Агаева
  6. Анна Фролова
  7. Дарья Садкова
  8. Софья Муравьёва
  9. Софья Акатьева
  10. Софья Важнова
  11. Алина Горбачёва
  12. Ксения Гущина

Коэффициенты букмекеров

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Ниже линия от букмекерской компании FONBET на короткую программу.

Финал Гран-при России по фигурному катанию. Женщины. Короткая программа. Кто выше?
 12
Аделия Петросян — Алина Горбачёва1,058,00
Алина Горбачёва — Анна Фролова2,151,62
Софья Муравьёва — Ксения Гущина1,652,10
Ксения Гущина — Дарья Садкова1,751,95
Дарья Садкова — Ксения Синицына1,154,70
Ксения Синицына — Софья Важнова1,522,35
Вероника Яметова — Софья Муравьёва2,401,50
Анна Фролова — Софья Акатьева1,751,95
Софья Акатьева — Вероника Яметова1,502,40
Софья Важнова — Мария Агаева1,422,65
Мария Агаева — Елизавета Куликова1,382,80

Прогноз

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Ещё месяц назад Евгений Плющенко сообщал, что Софья Муравьёва восстановила тройной аксель. Затем она исполнила его на чемпионате России по прыжкам. Тем не менее нет гарантий того, что фигуристка покажет его в Финале Гран-при.

Впрочем, и без тройного акселя в короткой программе, и тем более с ним Муравьёва — фаворитка на фоне, например, Вероники Яметовой. А букмекеры предлагают сравнить именно этих спортсменов. Яметова в нынешнем сезоне стабильнее, но у Муравьёвой хороший запас по компонентам. И если Софья покажет чистый прокат, то обойдет Веронику в короткой программе. На это и поставим. Легальный букмекер FONBET предлагает коэффициент 1,50 на такой исход.

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