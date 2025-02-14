Финал Гран-при России по фигурному катанию: прогнозы и коэффициенты на короткую программу у женщин

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В субботу, 15 февраля, борьбу в Финале Гран-при России по фигурному катанию начнут одиночницы. Рассказываем о коэффициентах легальных букмекеров на эти соревнования.
Дата / Время: 15.02.2025, 12:45 мск
Арена: ЛД «Кристалл» (Красноярск, Россия)
Прямая трансляция: Первый канал (официальный сайт)
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По результатам жеребьевки сформирована такая последовательность прокатов в короткой программе:
Ниже линия от букмекерской компании FONBET на короткую программу.
|Финал Гран-при России по фигурному катанию. Женщины. Короткая программа. Кто выше?
|1
|2
|Аделия Петросян — Алина Горбачёва
|1,05
|8,00
|Алина Горбачёва — Анна Фролова
|2,15
|1,62
|Софья Муравьёва — Ксения Гущина
|1,65
|2,10
|Ксения Гущина — Дарья Садкова
|1,75
|1,95
|Дарья Садкова — Ксения Синицына
|1,15
|4,70
|Ксения Синицына — Софья Важнова
|1,52
|2,35
|Вероника Яметова — Софья Муравьёва
|2,40
|1,50
|Анна Фролова — Софья Акатьева
|1,75
|1,95
|Софья Акатьева — Вероника Яметова
|1,50
|2,40
|Софья Важнова — Мария Агаева
|1,42
|2,65
|Мария Агаева — Елизавета Куликова
|1,38
|2,80
Ещё месяц назад Евгений Плющенко сообщал, что Софья Муравьёва восстановила тройной аксель. Затем она исполнила его на чемпионате России по прыжкам. Тем не менее нет гарантий того, что фигуристка покажет его в Финале Гран-при.
Впрочем, и без тройного акселя в короткой программе, и тем более с ним Муравьёва — фаворитка на фоне, например, Вероники Яметовой. А букмекеры предлагают сравнить именно этих спортсменов. Яметова в нынешнем сезоне стабильнее, но у Муравьёвой хороший запас по компонентам. И если Софья покажет чистый прокат, то обойдет Веронику в короткой программе. На это и поставим. Легальный букмекер FONBET предлагает коэффициент 1,50 на такой исход.
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