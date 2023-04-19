Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
19 апреля 17:47ГлавнаяАналитика

Кори Гауфф — Анастасия Потапова, прогноз на 20 апреля: ставки и коэффициенты на теннисный турнир в Штутгарте

На кону выход в четвертьфинал
Александр Бокулёв

В четверг, 20 апреля, Анастасия Потапова поборется за выход в четвертьфинал грунтового турнира WTA 500 в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 780 тысяч евро. Россиянка сыграет во втором круге с американкой Кори Гауфф. Отомстит ли Потапова за Веронику Кудерметова, которая уступила спортсменке из США на прошлой стадии?

ЛЮБОВЬ К «СПАРТАКУ», СРАВНЕНИЯ С КУРНИКОВОЙ И ШАРАПОВОЙ. В РОССИЙСКОМ ТЕННИСЕ НОВАЯ ЗВЕЗДА?

Дата / Время: 20.04.2023, не раньше 14:00 по московскому времени

Арена: Porsche Arena, Центральный корт (Штутгарт, Германия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline

Турнирная сетка

Свернуть

Кори Гауфф (19 лет, 6-я ракетка мира, 5-й номер посева)

  • 1-й круг: Вероника Кудерметова (Россия) - 6:2, 4:6, 7:6 (7:3)

Анастасия Потапова (22 года, 24-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Петра Мартич (Хорватия) - 6:3, 3:6, 7:6 (7:4)

Кори Гауфф

Свернуть

Соревнования в Штутгарте - первый грунтовый турнир в сезоне для Гауфф. В стартовом круге она выбила из борьбы россиянку Веронику Кудерметову в трех сетах. Матч получился конкурентным и завершился на тай-брейке.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Анастасия Потапова

Свернуть

Также впервые выступает на грунте в нынешнем сезоне. В первом круге Потапова в напряженном матче обыграла хорватку Петру Мартич в трех сетах, встреча завершилась тай-брейком. При этом россиянка в Штутгарте также выступает в парном разряде вместе с Кудерметовой, они уже дошли до полуфинала.

ВСЕ ЛЕГАЛЬНЫЕ БУКМЕКЕРЫ РОССИИ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС

Личные встречи

Свернуть

Ранее соперницы трижды пересекались на харде. Гауфф победила на US Open - 2019 и в Монреале-2021 (на отказе россиянки), Потапова обыграла американку на недавнем турнире в Майами.

ХУАН ПАБЛО ВАРИЛЬЯС — АНДРЕЙ РУБЛЕВ, 20 АПРЕЛЯ: ПРОГНОЗ И СТАВКА НА ТУРНИР ATP В БАНЯ-ЛУКЕ

Ставки на исход

Свернуть

Букмекеры считают Гауфф явной фавориткой. Так, «Бетсити» предлагает коэффициенты 1,48 на П1 и 2,65 на П2.

ПРОМОКОД ОТ «БЕТСИТИ» - КАК ПОЛУЧИТЬ?

Ставки на тоталы

Свернуть

Предыдущие очные матчи спортсменок, не считая завершенного из-за отказа Потаповой, завершились в трех сетах. Сейчас «Фонбет» дает коэффициенты 1,63 на ТБ (19,5) и 2,13 на ТМ (19,5).

БОНУС ОТ БК «ФОНБЕТ» - ДО 250 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА СТАВКИ НА ТЕННИС

Прогноз и ставка

Свернуть

Гауфф тяжеловато входит в сезон на грунте - матч с Кудерметовой получился очень энергозатратным. А Потапова не боится набирать игровой тонус в том числе через парные встречи, но пока и она не достигла оптимальных кондиций для нового покрытия. С учетом силового стиля обеих теннисисток на данном этапе можно ожидать немалого количества невынужденных ошибок, что не позволит одной из соперниц доминировать на всей дистанции встречи. Поэтому, исходя из актуальных котировок, предлагаем рассмотреть плюсовую фору на Потапову. Например, на Ф2 (+4,5) «Фонбет» дает коэффициент 1,55.

UPD: результат

Свернуть

Наша ставка выиграла. Потапова одержала победу со счетом 6:2, 6:3.

Ранее по теме:Букмекеры с фрибетом: у кого самая лучшая бесплатная ставка?
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров