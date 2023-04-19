Кори Гауфф — Анастасия Потапова, прогноз на 20 апреля: ставки и коэффициенты на теннисный турнир в Штутгарте

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В четверг, 20 апреля, Анастасия Потапова поборется за выход в четвертьфинал грунтового турнира WTA 500 в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 780 тысяч евро. Россиянка сыграет во втором круге с американкой Кори Гауфф. Отомстит ли Потапова за Веронику Кудерметова, которая уступила спортсменке из США на прошлой стадии?
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Дата / Время: 20.04.2023, не раньше 14:00 по московскому времени
Арена: Porsche Arena, Центральный корт (Штутгарт, Германия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и БК Winline
Кори Гауфф (19 лет, 6-я ракетка мира, 5-й номер посева)
Анастасия Потапова (22 года, 24-я ракетка мира)
Соревнования в Штутгарте - первый грунтовый турнир в сезоне для Гауфф. В стартовом круге она выбила из борьбы россиянку Веронику Кудерметову в трех сетах. Матч получился конкурентным и завершился на тай-брейке.
Также впервые выступает на грунте в нынешнем сезоне. В первом круге Потапова в напряженном матче обыграла хорватку Петру Мартич в трех сетах, встреча завершилась тай-брейком. При этом россиянка в Штутгарте также выступает в парном разряде вместе с Кудерметовой, они уже дошли до полуфинала.
Ранее соперницы трижды пересекались на харде. Гауфф победила на US Open - 2019 и в Монреале-2021 (на отказе россиянки), Потапова обыграла американку на недавнем турнире в Майами.
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Букмекеры считают Гауфф явной фавориткой. Так, «Бетсити» предлагает коэффициенты 1,48 на П1 и 2,65 на П2.
Предыдущие очные матчи спортсменок, не считая завершенного из-за отказа Потаповой, завершились в трех сетах. Сейчас «Фонбет» дает коэффициенты 1,63 на ТБ (19,5) и 2,13 на ТМ (19,5).
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Гауфф тяжеловато входит в сезон на грунте - матч с Кудерметовой получился очень энергозатратным. А Потапова не боится набирать игровой тонус в том числе через парные встречи, но пока и она не достигла оптимальных кондиций для нового покрытия. С учетом силового стиля обеих теннисисток на данном этапе можно ожидать немалого количества невынужденных ошибок, что не позволит одной из соперниц доминировать на всей дистанции встречи. Поэтому, исходя из актуальных котировок, предлагаем рассмотреть плюсовую фору на Потапову. Например, на Ф2 (+4,5) «Фонбет» дает коэффициент 1,55.
Наша ставка выиграла. Потапова одержала победу со счетом 6:2, 6:3.
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