Кори Гауфф — Анастасия Потапова, прогноз на 20 апреля: ставки и коэффициенты на теннисный турнир в Штутгарте

В четверг, 20 апреля, Анастасия Потапова поборется за выход в четвертьфинал грунтового турнира WTA 500 в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 780 тысяч евро. Россиянка сыграет во втором круге с американкой Кори Гауфф. Отомстит ли Потапова за Веронику Кудерметова, которая уступила спортсменке из США на прошлой стадии?

ЛЮБОВЬ К «СПАРТАКУ», СРАВНЕНИЯ С КУРНИКОВОЙ И ШАРАПОВОЙ. В РОССИЙСКОМ ТЕННИСЕ НОВАЯ ЗВЕЗДА?

Дата / Время: 20.04.2023, не раньше 14:00 по московскому времени

Арена: Porsche Arena, Центральный корт (Штутгарт, Германия)

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