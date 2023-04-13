Итоги полуфиналов плей-офф КХЛ: кто выиграл, результаты, расписание финала Кубка Гагарина — 2023

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В День космонавтики определилась пара финалистов нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина. Компанию казанскому «Ак Барсу» в решающей серии составит московский ЦСКА. Лучшая команда регулярного чемпионата СКА завершила выступление в плей-офф КХЛ. Приводим обновленные котировки букмекеров на главный турнир российского хоккея.
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|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
|СКА — ЦСКА
|2:3 ОТ
|2:1
|0:4
|3:1
|3:7
|0:3
|2-4
Главным фаворитом плей-офф букмекеры считали петербургский СКА, который выиграл Кубок континента как лучшая команда регулярного чемпионата. Однако в серии с ЦСКА армейцы Невы ни разу не вышли вперед и не добрались даже до седьмого матча. В рамках противостояния СКА дважды покидал площадку без заброшенных шайб — ранее за весь этот сезон петербуржцы лишь раз не смогли забить сопернику.
В итоге в шестой встрече серии ЦСКА на домашнем льду оформил выход в финал Кубка Гагарина. Пятый раз подряд, не считая ковидного сезона, московские армейцы поборются за трофей. Две из четырех прошлых финальных серий завершились их триумфом. Именно ЦСКА — действующий обладатель трофея.
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Счет в серии
|«Ак Барс» — «Авангард»
|3:2 ОТ
|2:3
|3:2 ОТ
|1:0
|3:2 ОТ
|4-1
«Ак Барс», трудно входивший в нынешний сезон, в плей-офф набрал уверенный ход и в финале Восточной конференции прошел «Авангард» в пяти матчах. Три из четырех побед в серии казанцы одержали в овертайме.
Для команды из Татарстана это пятый выход в финал Кубка Гагарина, лучший показатель только у ЦСКА (6). При этом именно «Ак Барс» остается самой титулованной командой турнира — три трофея.
Главные тренеры обеих вылетевших команд выразили желание продолжить работу на своих постах. В «Авангарде» это Михаил Кравец, в СКА — Роман Ротенберг, который также занимает должность гендиректора клуба.
По итогам финалов конференций КХЛ традиционно определила лучших игроков:
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«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* апреля
* - при необходимости
Букмекеры дают почти идентичные котировки на итоговую победу каждой команды. Вот актуальные коэффициенты перед стартом финала Кубка Гагарина от титульного букмекера КХЛ — компании «Фонбет»:
|КХЛ. Финал плей-офф. Кто победит в серии
|«Ак Барс» (Казань)
|1,95
|ЦСКА (Москва)
|1,85
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