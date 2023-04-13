Итоги полуфиналов плей-офф КХЛ: кто выиграл, результаты, расписание финала Кубка Гагарина — 2023

1 2 3 4 5 6 7 Счет в серии СКА — ЦСКА 2:3 ОТ 2:1 0:4 3:1 3:7 0:3 2-4

Главным фаворитом плей-офф букмекеры считали петербургский СКА, который выиграл Кубок континента как лучшая команда регулярного чемпионата. Однако в серии с ЦСКА армейцы Невы ни разу не вышли вперед и не добрались даже до седьмого матча. В рамках противостояния СКА дважды покидал площадку без заброшенных шайб — ранее за весь этот сезон петербуржцы лишь раз не смогли забить сопернику.

Источник: ХК ЦСКА

В итоге в шестой встрече серии ЦСКА на домашнем льду оформил выход в финал Кубка Гагарина. Пятый раз подряд, не считая ковидного сезона, московские армейцы поборются за трофей. Две из четырех прошлых финальных серий завершились их триумфом. Именно ЦСКА — действующий обладатель трофея.

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