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13 апреля 9:27ГлавнаяАналитика

Итоги полуфиналов плей-офф КХЛ: кто выиграл, результаты, расписание финала Кубка Гагарина — 2023

«Ак Барс» и ЦСКА стали лучшими в плей-офф своих конференций
Александр Бокулёв
Источник: ХК «Ак Барс»
Источник: ХК «Ак Барс»

В День космонавтики определилась пара финалистов нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина. Компанию казанскому «Ак Барсу» в решающей серии составит московский ЦСКА. Лучшая команда регулярного чемпионата СКА завершила выступление в плей-офф КХЛ. Приводим обновленные котировки букмекеров на главный турнир российского хоккея.

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Западная конференция

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СКА — ЦСКА2:3 ОТ2:10:43:1 3:7 0:3 2-4

Главным фаворитом плей-офф букмекеры считали петербургский СКА, который выиграл Кубок континента как лучшая команда регулярного чемпионата. Однако в серии с ЦСКА армейцы Невы ни разу не вышли вперед и не добрались даже до седьмого матча. В рамках противостояния СКА дважды покидал площадку без заброшенных шайб — ранее за весь этот сезон петербуржцы лишь раз не смогли забить сопернику.

Хоккеисты ЦСКА
Источник: ХК ЦСКА

В итоге в шестой встрече серии ЦСКА на домашнем льду оформил выход в финал Кубка Гагарина. Пятый раз подряд, не считая ковидного сезона, московские армейцы поборются за трофей. Две из четырех прошлых финальных серий завершились их триумфом. Именно ЦСКА — действующий обладатель трофея. 

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Восточная конференция

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«Ак Барс»«Авангард»3:2 ОТ2:33:2 ОТ1:03:2 ОТ  4-1

«Ак Барс», трудно входивший в нынешний сезон, в плей-офф набрал уверенный ход и в финале Восточной конференции прошел «Авангард» в пяти матчах. Три из четырех побед в серии казанцы одержали в овертайме. 

Хоккеисты «Ак Барса»
Источник: ХК «Ак Барс»

Для команды из Татарстана это пятый выход в финал Кубка Гагарина, лучший показатель только у ЦСКА (6). При этом именно «Ак Барс» остается самой титулованной командой турнира — три трофея.

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Статистика и новости

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Главные тренеры обеих вылетевших команд выразили желание продолжить работу на своих постах. В «Авангарде» это Михаил Кравец, в СКА — Роман Ротенберг, который также занимает должность гендиректора клуба.

По итогам финалов конференций КХЛ традиционно определила лучших игроков:

  • вратарь — Адам Рейдеборн (ЦСКА). 4 победы в 6 матчах, 94,85% отраженных бросков, коэффициент надежности 1,50, две игры на ноль
  • защитник — Дмитрий Юдин («Ак Барс»). 4 очка (2+2) в 5 матчах, 4 силовых приема, 8 заблокированных бросков
  • нападающий — Михаил Григоренко (ЦСКА). 7 очков (3+4) в 6 матчах, 1 хет-трик
  • новичок — Никита Евсеев («Ак Барс», защитник). 2 очка (1+1) в 4 матчах, показатель полезности «+2», 2 заблокированных броска

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Расписание финала Кубка Гагарина

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«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* апреля

* - при необходимости

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Кто выиграет Кубок Гагарина

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Букмекеры дают почти идентичные котировки на итоговую победу каждой команды. Вот актуальные коэффициенты перед стартом финала Кубка Гагарина от титульного букмекера КХЛ — компании «Фонбет»:

КХЛ. Финал плей-офф. Кто победит в серии
«Ак Барс» (Казань)1,95
ЦСКА (Москва)1,85
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