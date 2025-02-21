PARI разыграет 500 000 рублей во время турнира по Marvel Rivals

Букмекерская компания PARI запускает специальную акцию «Супергеройский фрибет». Она приурочена к старту первого турнира по новой киберспортивной дисциплине Marvel Rivals. Пользователи PARI смогут получить фрибеты за ставки на матчи ивента.

Для участия в акции пользователям нужно будет сделать ставку от 2 000 рублей на любой матч турнира по Marvel Rivals. 100 случайно выбранных победителей разделят между собой призовой фонд акции в размере 500 000 рублей фрибетами. Итоги «Супергеройского фрибета» будут подведены 24 февраля.

Турнир по Marvel Rivals, организованный компанией PARI, пройдет с 21 по 22 февраля. В нем примут участие четыре команды. Следить за матчами турнира можно будет на официальном канале Recrent на Twitch.

Marvel Rivals — командный геройский шутер с популярными персонажами из одноименной вселенной комиксов. Игра вышла в декабре 2024 года и сейчас входит в топ-10 самых популярных тайтлов в Steam. Сражения в Marvel Rivals проходят в формате 6x6.