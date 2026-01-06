БК Фонбет: фрибеты до 5000 рублей за подписку на Telegram и приглашение друга

Партнерский проект
Букмекерская компания «Фонбет» предлагает своим подписчикам в Telegram шанс выиграть фрибеты из призового фонда в 100 000 рублей. Участвовать просто — подпишитесь на канал, пригласите друга и подтвердите участие.
Претендовать на приз можно, выполнив несколько простых условий:
1. Создайте профиль в Fonbet, если его еще нет.
2. Подпишитесь на канал FONBET Esports в Telegram.
3. Пригласите друга присоединиться к каналу.
4. Кликните по кнопке «Участвую!» под публикацией конкурса.
Победители получат фрибеты на сумму 5000 рублей каждый. Такой же бонус достанется другу, которого пригласил участник. Всего рандомайзер определит 20 счастливчиков (10+10).
Фрибет предназначен для одиночных ставок с коэффициентом до 3.00. Он действителен 7 суток с момента получения.
В таблице представлены основные детали текущего розыгрыша.
Максимальный размер бонуса
5000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
11.01.2026 (16:00 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Присоединиться можно без каких-либо денежных операций
|➖ Приз получают только 10 случайных участников и их друзья
|➕ Удобная и прозрачная механика для игроков
Акция проста в исполнении. Однако важно, чтобы друг был зарегистрирован в «Фонбет» и подписан на канал. В противном случае выигрыш уйдет другому игроку.