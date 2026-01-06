БК Фонбет: фрибеты до 5000 рублей за подписку на Telegram и приглашение друга

Претендовать на приз можно, выполнив несколько простых условий:

1. Создайте профиль в Fonbet, если его еще нет.

2. Подпишитесь на канал FONBET Esports в Telegram.

3. Пригласите друга присоединиться к каналу.

4. Кликните по кнопке «Участвую!» под публикацией конкурса .

Победители получат фрибеты на сумму 5000 рублей каждый. Такой же бонус достанется другу, которого пригласил участник. Всего рандомайзер определит 20 счастливчиков (10+10).