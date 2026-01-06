Ведомости
БК Фонбет
БК Фонбет: фрибеты до 5000 рублей за подписку на Telegram и приглашение друга

5000 ₽
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Выиграйте фрибет вместе с другом!

Букмекерская компания «Фонбет» предлагает своим подписчикам в Telegram шанс выиграть фрибеты из призового фонда в 100 000 рублей. Участвовать просто — подпишитесь на канал, пригласите друга и подтвердите участие.

Как получить бонус Фонбет до 5000 рублей за участие в телеграм-конкурсе

Претендовать на приз можно, выполнив несколько простых условий:

1. Создайте профиль в Fonbet, если его еще нет.

2. Подпишитесь на канал FONBET Esports в Telegram.

3. Пригласите друга присоединиться к каналу.

4. Кликните по кнопке «Участвую!» под публикацией конкурса.

Победители получат фрибеты на сумму 5000 рублей каждый. Такой же бонус достанется другу, которого пригласил участник. Всего рандомайзер определит 20 счастливчиков (10+10).

Как отыграть бонус Фонбет до 5000 рублей за участие в тг-конкурсе

Фрибет предназначен для одиночных ставок с коэффициентом до 3.00. Он действителен 7 суток с момента получения.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 5000 рублей от БК Фонбет

В таблице представлены основные детали текущего розыгрыша.

Максимальный размер бонуса

5000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

11.01.2026 (16:00 МСК)

За приглашение друзей в БК «Леон» игрок может получить бонус до 18 000 рублей.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Присоединиться можно без каких-либо денежных операций➖ Приз получают только 10 случайных участников и их друзья
➕ Удобная и прозрачная механика для игроков 

Заключение

Акция проста в исполнении. Однако важно, чтобы друг был зарегистрирован в «Фонбет» и подписан на канал. В противном случае выигрыш уйдет другому игроку.

Валентин Васильев

