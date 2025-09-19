БК Фонбет: фрибеты до 50 000 рублей и техника Apple за подписку на Telegram-канал

Партнерский проект
БК «Фонбет» запускает розыгрыш в своем Telegram-канале. Организаторами предусмотрено 50 призовых мест. Каждый участник получает шанс выиграть фрибет до 50 000 рублей или топовую технику Apple, включая iPhone 17 Pro Max.
Чтобы получить шанс на выигрыш фрибета, необходимо:
1. Создать аккаунт в БК «Фонбет», если он еще не открыт.
2. Подключиться к официальному Telegram-каналу букмекера.
3. В публикации с розыгрышем тапнуть кнопку «ХОЧУ ПРИЗЫ».
«Фонбет» определит 50 победителей с помощью генератора случайных чисел 8 октября 2025 года. Призеры получат следующие подарки:
Общий призовой фонд составляет 500 000 рублей.
Информацию о способах использования бонуса участники получат после его начисления. Обычно фрибет действует 7 дней и предназначен для одиночных ставок на любые спортивные событии. Максимальный коэффициент не должен превышать 3.00.
Все данные о предложении удобно систематизированы в таблице.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
—
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
08.10.2025 (16:30 МСК)
Для получения бонуса не нужно пополнять счет или делать ставки.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Разнообразие призов — от крупных фрибетов до гаджетов премиум-класса
|➖ Полная случайность в выборе победителей
|➕ Доступна всем, кто подписан на канал и зарегистрирован в БК
Букмекер собрал все главные технические новинки этой осени в один конкурс. Отдельно подписчиков ждут крупные фрибеты. Такой шанс стоит использовать каждому.