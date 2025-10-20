БК Фонбет: промокод до 25 000 рублей за регистрацию и ставку

Ведомости
Выиграйте PlayStation 5 и крупные фрибеты!

БК «Фонбет» запускает очередной розыгрыш для новых клиентов. Участникам достаточно зарегистрироваться с промокодом ED25 в период с 15 октября по 5 ноября, пройти идентификацию и совершить пари на сумму от 500 рублей. Среди игроков будут разыграны PlayStation 5 Slim и фрибеты номиналом 25 000 и 5000 рублей. Победителей определят случайным образом и объявят до 30 ноября.

Как получить промокод Фонбет до 25 000 рублей за регистрацию и ставку

Чтобы активировать промокод, следуйте краткой инструкции:

1. Зарегистрируйтесь в БК с промокодом ED25.

2. Пройдите идентификацию.

3. Сделайте ставку на любое событие на сумму от 500 рублей.

4. Дождитесь итогов розыгрыша.

Тип пари и коэффициент ограничений не имеют. Организатор подготовил для победителей 3 приза.

Место

Приз

1

Игровая консоль PlayStation 5 Slim

2

Фрибет 25 000 ₽

3

Фрибет 5000 ₽

Как отыграть бонус Фонбет до 25 000 рублей за регистрацию и ставку

Фрибет действует 7 суток с момента начисления и может быть использован для одиночных пари с коэффициентом до 3.00. В случае победного исхода на баланс пользователя попадает только чистый выигрыш, номинал фрибета не возвращается.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 25 000 рублей от БК Фонбет

Основные условия акции представлены в таблице.

Максимальный размер бонуса

25 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

05.11.2025 (23:59 МСК)

Участник может отказаться от приза, при этом организатор не обязан предоставлять замену или компенсацию.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Пользователи могут выиграть PS5 или фрибеты на сумму до 25 000 рублей.➖ Участие доступно только новым клиентам
➕ Простые правила 

Заключение

Промо для новичков Fonbet будет отличным дополнением к приветственному бонусу на 15 000 рублей. Призов немного, но каждый из них имеет высокую ценность. Ввод промокода требует внимательности, иначе участие в розыгрыше может быть не засчитано.

Валентин Васильев

