БК Фонбет: промокод до 25 000 рублей за регистрацию и ставку

БК «Фонбет» запускает очередной розыгрыш для новых клиентов. Участникам достаточно зарегистрироваться с промокодом ED25 в период с 15 октября по 5 ноября, пройти идентификацию и совершить пари на сумму от 500 рублей. Среди игроков будут разыграны PlayStation 5 Slim и фрибеты номиналом 25 000 и 5000 рублей. Победителей определят случайным образом и объявят до 30 ноября.