БК Фонбет: промокод до 25 000 рублей за регистрацию и ставку

БК «Фонбет» запускает очередной розыгрыш для новых клиентов. Участникам достаточно зарегистрироваться с промокодом ED25 в период с 15 октября по 5 ноября, пройти идентификацию и совершить пари на сумму от 500 рублей. Среди игроков будут разыграны PlayStation 5 Slim и фрибеты номиналом 25 000 и 5000 рублей. Победителей определят случайным образом и объявят до 30 ноября.
Чтобы активировать промокод, следуйте краткой инструкции:
1. Зарегистрируйтесь в БК с промокодом ED25.
2. Пройдите идентификацию.
3. Сделайте ставку на любое событие на сумму от 500 рублей.
4. Дождитесь итогов розыгрыша.
Тип пари и коэффициент ограничений не имеют. Организатор подготовил для победителей 3 приза.
Место
Приз
1
Игровая консоль PlayStation 5 Slim
2
Фрибет 25 000 ₽
3
Фрибет 5000 ₽
Фрибет действует 7 суток с момента начисления и может быть использован для одиночных пари с коэффициентом до 3.00. В случае победного исхода на баланс пользователя попадает только чистый выигрыш, номинал фрибета не возвращается.
Основные условия акции представлены в таблице.
Максимальный размер бонуса
25 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
05.11.2025 (23:59 МСК)
Участник может отказаться от приза, при этом организатор не обязан предоставлять замену или компенсацию.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Пользователи могут выиграть PS5 или фрибеты на сумму до 25 000 рублей.
|➖ Участие доступно только новым клиентам
|➕ Простые правила
Промо для новичков Fonbet будет отличным дополнением к приветственному бонусу на 15 000 рублей. Призов немного, но каждый из них имеет высокую ценность. Ввод промокода требует внимательности, иначе участие в розыгрыше может быть не засчитано.