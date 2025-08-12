Прогноз на Суперкубок УЕФА от БК Фонбет: фрибеты до 1 000 000 рублей

Партнерский проект
Букмекерская контора Fonbet приглашает любителей футбола принять участие в специальной акции, приуроченной к матчу за Суперкубок УЕФА между французским ПСЖ и английский «Тоттенхэмом». Призовой фонд розыгрыша составляет 3 000 000 рублей. Букмекер предлагает уникальную возможность выиграть фрибеты, сделав прогноз на исход встречи и ключевые статистические показатели.
Для участия в розыгрыше призов достаточно выполнить несколько шагов:
1. Зарегистрируйтесь в «Фонбет», если у вас еще нет аккаунта.
2. Перейдите на страницу акции и сделайте прогноз на 3 ключевых события матча: точный счет, количество голов в первом тайме, число угловых в основное время.
3. Подтвердите свой прогноз, кликнув кнопку «Сохранить».
4. Совершите ставку на сумму от 1000 рублей с коэффициентом не ниже 1.50 на любые футбольные события (кроме виртуального футбола) до 13 августа 21:00 МСК.
Призовой фонд акции составляет 3 000 000 рублей. Он будет разделен между 3 категориями победителей в зависимости от количества правильных прогнозов. Каждый участник, угадавший хотя бы 1 исход матча ПСЖ – «Тоттенхэм», получит фрибет.
Количество правильных прогнозов
Призовой фонд
1
1 000 000 ₽
2
1 000 000 ₽
3
1 000 000 ₽
Начисление фрибетов производится 14 августа 2025 года. Если победителей в категории несколько, сумма делится между ними в равных частях.
Ставка фрибетом возможна исключительно в формате ординар при кэфе до 3.00. Время на использование — 7 дней.
Максимальный размер бонуса
1 000 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
13.08.2025 (21:00 МСК)
Пользователь может получить лишь 1 фрибет.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Предложение доступно каждому клиенту БК
|➖ Нужно оформить пари на сумму от 1000 ₽
|➕ Без лимита на число призов
В итальянском Удине 13 августа определится обладатель первого трофея европейского сезона. Исход встречи предсказать сложно, но даже 1 точный прогноз гарантирует беттору заслуженное вознаграждение от БК.