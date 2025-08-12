Прогноз на Суперкубок УЕФА от БК Фонбет: фрибеты до 1 000 000 рублей

Для участия в розыгрыше призов достаточно выполнить несколько шагов:

1. Зарегистрируйтесь в «Фонбет», если у вас еще нет аккаунта.

2. Перейдите на страницу акции и сделайте прогноз на 3 ключевых события матча: точный счет, количество голов в первом тайме, число угловых в основное время.

3. Подтвердите свой прогноз, кликнув кнопку «Сохранить».

4. Совершите ставку на сумму от 1000 рублей с коэффициентом не ниже 1.50 на любые футбольные события (кроме виртуального футбола) до 13 августа 21:00 МСК.

Призовой фонд акции составляет 3 000 000 рублей. Он будет разделен между 3 категориями победителей в зависимости от количества правильных прогнозов. Каждый участник, угадавший хотя бы 1 исход матча ПСЖ – «Тоттенхэм», получит фрибет.

Количество правильных прогнозов Призовой фонд 1 1 000 000 ₽ 2 1 000 000 ₽ 3 1 000 000 ₽

Начисление фрибетов производится 14 августа 2025 года. Если победителей в категории несколько, сумма делится между ними в равных частях.