12 августа 6:16
БК ФонбетФрибеты за депозит

Прогноз на Суперкубок УЕФА от БК Фонбет: фрибеты до 1 000 000 рублей

1000000 ₽
Бонус
1 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Ставьте на футбол и забирайте бонус!

Букмекерская контора Fonbet приглашает любителей футбола принять участие в специальной акции, приуроченной к матчу за Суперкубок УЕФА между французским ПСЖ и английский «Тоттенхэмом». Призовой фонд розыгрыша составляет 3 000 000 рублей. Букмекер предлагает уникальную возможность выиграть фрибеты, сделав прогноз на исход встречи и ключевые статистические показатели.

Как получить бонус БК Фонбет за прогнозы на Суперкубок

Свернуть

Для участия в розыгрыше призов достаточно выполнить несколько шагов:

1. Зарегистрируйтесь в «Фонбет», если у вас еще нет аккаунта.

image not found

2. Перейдите на страницу акции и сделайте прогноз на 3 ключевых события матча: точный счет, количество голов в первом тайме, число угловых в основное время.

3. Подтвердите свой прогноз, кликнув кнопку «Сохранить».

4. Совершите ставку на сумму от 1000 рублей с коэффициентом не ниже 1.50 на любые футбольные события (кроме виртуального футбола) до 13 августа 21:00 МСК.

Призовой фонд акции составляет 3 000 000 рублей. Он будет разделен между 3 категориями победителей в зависимости от количества правильных прогнозов. Каждый участник, угадавший хотя бы 1 исход матча ПСЖ – «Тоттенхэм», получит фрибет.

Количество правильных прогнозов

Призовой фонд

1

1 000 000 ₽

2

1 000 000 ₽

3

1 000 000 ₽

Начисление фрибетов производится 14 августа 2025 года. Если победителей в категории несколько, сумма делится между ними в равных частях.

Как отыграть бонус БК Фонбет за прогнозы на Суперкубок

Свернуть

Ставка фрибетом возможна исключительно в формате ординар при кэфе до 3.00. Время на использование — 7 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Фонбет

Свернуть

Таблица охватывает все значимые аспекты акции.

Максимальный размер бонуса

1 000 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

13.08.2025 (21:00 МСК)

Пользователь может получить лишь 1 фрибет.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Предложение доступно каждому клиенту БК➖ Нужно оформить пари на сумму от 1000 ₽
➕ Без лимита на число призов 

Заключение

Свернуть

В итальянском Удине 13 августа определится обладатель первого трофея европейского сезона. Исход встречи предсказать сложно, но даже 1 точный прогноз гарантирует беттору заслуженное вознаграждение от БК.

Валентин Васильев

Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
