Турнир Футбол сборных от Лиги Ставок: фрибеты до 500 000 рублей

Отборочные матчи к ЧМ-2026 в Европе, Южной Америке и Африке становятся еще интереснее с турниром «Футбол сборных». Букмекер «Лига Ставок» разыгрывает 5 000 000 рублей фрибетами. Всего победителями промоакции станут 2500 самых активных бетторов.
Чтобы участвовать в гонке за фрибетами, игрок должен:
1. Создать аккаунт в «Лиге Ставок» или войти в уже существующий.
2. Подтвердить участие в турнире.
3. Делать ставки и продвигаться в лидерборде.
Учитываются пари от 100 рублей с коэффициентом от 1.20. Можно выбирать любые отборочные матчи к Чемпионату мира 2026 или товарищеские игры. Букмекер засчитывает ординары и экспрессы. В экспрессе достаточно, чтобы хотя бы 1 исход был выбран из линии на футбольный матч сборных. Подсчет очков в турнире простой — они равны чистому выигрышу от ставки.
Также букмекер подготовил систему множителей. При ставках на определенные кэфы активируется дополнительный бустер.
Коэффициент
Бустер
3.00-4.99
1.25
5.00-6.99
1.50
7.00-9.99
2.00
от 10.00
2.50
В турнире «Футбол сборных» победителями станут 2500 участников. Размер фрибетов варьируется от 500 до 500 000 рублей.
Срок действия фрибета — 7 дней. Использовать его можно на одиночных ставках. БК никак не ограничивает коэффициенты по фрибету.
Ознакомьтесь с полными условиями промоакции.
Максимальный размер бонуса
500 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
18.11.2025 (12:00 МСК)
Одновременно с турниром «Футбол сборных» у БК действуют соревнования по хоккею, теннису, пинг-понгу и киберспорту.
Плюсы
Минусы
|➕ Большой призовой фонд — 5 000 000 рублей фрибетами
|➖ Необходимость делать регулярные ставки
|➕ Множество победителей
Матчи сборных в эти дни проходят по всему миру. Это и отборочные к ЧМ-2026, и товарищеские встречи. Бетторам точно хватит событий для ставок. В турнире важен не объем пари, очки начисляются только за успешные ставки.