Турнир Футбол сборных от Лиги Ставок: фрибеты до 500 000 рублей

Чтобы участвовать в гонке за фрибетами, игрок должен:

1. Создать аккаунт в «Лиге Ставок» или войти в уже существующий.

2. Подтвердить участие в турнире.

3. Делать ставки и продвигаться в лидерборде.

Учитываются пари от 100 рублей с коэффициентом от 1.20. Можно выбирать любые отборочные матчи к Чемпионату мира 2026 или товарищеские игры. Букмекер засчитывает ординары и экспрессы. В экспрессе достаточно, чтобы хотя бы 1 исход был выбран из линии на футбольный матч сборных. Подсчет очков в турнире простой — они равны чистому выигрышу от ставки.

Также букмекер подготовил систему множителей. При ставках на определенные кэфы активируется дополнительный бустер.

Коэффициент Бустер 3.00-4.99 1.25 5.00-6.99 1.50 7.00-9.99 2.00 от 10.00 2.50

В турнире «Футбол сборных» победителями станут 2500 участников. Размер фрибетов варьируется от 500 до 500 000 рублей.