14 ноября 8:49ГлавнаяБонусы
БК Лига СтавокФрибеты за депозит
logo

Турнир Футбол сборных от Лиги Ставок: фрибеты до 500 000 рублей

500000 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Собирайте очки и выигрывайте крупные фрибеты!

Отборочные матчи к ЧМ-2026 в Европе, Южной Америке и Африке становятся еще интереснее с турниром «Футбол сборных». Букмекер «Лига Ставок» разыгрывает 5 000 000 рублей фрибетами. Всего победителями промоакции станут 2500 самых активных бетторов.

Как получить фрибет в турнире Футбол сборных от Лиги Ставок до 500 000 рублей

Свернуть

Чтобы участвовать в гонке за фрибетами, игрок должен:

1. Создать аккаунт в «Лиге Ставок» или войти в уже существующий.

2. Подтвердить участие в турнире.

3. Делать ставки и продвигаться в лидерборде.

Учитываются пари от 100 рублей с коэффициентом от 1.20. Можно выбирать любые отборочные матчи к Чемпионату мира 2026 или товарищеские игры. Букмекер засчитывает ординары и экспрессы. В экспрессе достаточно, чтобы хотя бы 1 исход был выбран из линии на футбольный матч сборных. Подсчет очков в турнире простой — они равны чистому выигрышу от ставки. 

Также букмекер подготовил систему множителей. При ставках на определенные кэфы активируется дополнительный бустер.

Коэффициент

Бустер

3.00-4.99

1.25

5.00-6.99

1.50

7.00-9.99

2.00

от 10.00

2.50

В турнире «Футбол сборных» победителями станут 2500 участников. Размер фрибетов варьируется от 500 до 500 000 рублей.

Как отыграть фрибет за турнир Футбол сборных в Лиге Ставок до 500 000 рублей

Свернуть

Срок действия фрибета — 7 дней. Использовать его можно на одиночных ставках. БК никак не ограничивает коэффициенты по фрибету.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 500 000 от Лиги Ставок

Свернуть

Ознакомьтесь с полными условиями промоакции.

 

Максимальный размер бонуса

500 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

18.11.2025 (12:00 МСК)

Одновременно с турниром «Футбол сборных» у БК действуют соревнования по хоккею, теннису, пинг-понгу и киберспорту.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Большой призовой фонд — 5 000 000 рублей фрибетами➖ Необходимость делать регулярные ставки 
➕ Множество победителей 

Заключение

Свернуть

Матчи сборных в эти дни проходят по всему миру. Это и отборочные к ЧМ-2026, и товарищеские встречи. Бетторам точно хватит событий для ставок. В турнире важен не объем пари, очки начисляются только за успешные ставки.

Валентин Васильев

