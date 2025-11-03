Турнир MediaBasket от Лиги Ставок: до 150 000 рублей за ставки на спорт

Чтобы принять участие в промоакции, пользователю следует:

1. Сделать аккаунт в «Лиге Ставок» и скачать приложение.

2. Перейти на страницу турниров, открыть MediaBasket и согласиться с участием.

3. Заключать ставки по условиям соревнования.

Минимальная сумма — 100 рублей, коэффициент — от 1.25. Ставить можно на события Media Basket. В зачет турнира попадают экспрессы и ординары. Множественная ставка засчитается в соревновании, если в билете есть хоть один исход с коэффициентом от 1.25 на матч из Media Basket.

Количество набранных игроком очков равняется сумме чистого выигрыша по квалификационному пари. В турнире действует система бустов. Набранные очки умножаются на дополнительный множитель, если совокупный кэф купона превышает установленные значения.

Кэф Множитель От 3.00 1,25 От 5.00 1,5 От 7.00 2 От 10.00 2,5

Накопленные очки попадают в таблицу лидеров сразу после расчета ставки. Номинал фрибетов и другие бонусы зависят от занятого места.

Место Приз 1 150 000 ₽ + 2 билета в ВИП-ложу на финальную игру Media Basket + эксклюзивный перстень 2 120 000 ₽ + возможность вручить награду MVP сезона + 2 билета на финальный матч 3 90 000 ₽ + 2 билета на финальный матч 4 75 000 ₽ + мяч 5 60 000 ₽ + мяч 6 50 000 ₽ + худи 7 30 000 ₽ + худи 8 20 000 ₽ + худи 9 10 000 ₽ + худи 10 5000 ₽ + футболка 11-15 3500 ₽ + футболка 16-25 3500 ₽ 26-50 2000 ₽ 51-100 1000 ₽ 101-250 750 ₽ 251-500 500 ₽

Денежные призы выдаются фрибетами, требующими дополнительного отыгрыша.