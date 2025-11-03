Турнир MediaBasket от Лиги Ставок: до 150 000 рублей за ставки на спорт

Партнерский проект
В новом турнире «Лиги Ставок» разыгрывается призовой фонд на 1 000 000 рублей фрибетами. Претенденты на призы должны заключать пари на игры линии Media Basket. Победителя ждут фрибеты, перстень и билеты в ВИП-ложу. Без наград не останутся и другие пользователи из топ-500.
Чтобы принять участие в промоакции, пользователю следует:
1. Сделать аккаунт в «Лиге Ставок» и скачать приложение.
2. Перейти на страницу турниров, открыть MediaBasket и согласиться с участием.
3. Заключать ставки по условиям соревнования.
Минимальная сумма — 100 рублей, коэффициент — от 1.25. Ставить можно на события Media Basket. В зачет турнира попадают экспрессы и ординары. Множественная ставка засчитается в соревновании, если в билете есть хоть один исход с коэффициентом от 1.25 на матч из Media Basket.
Количество набранных игроком очков равняется сумме чистого выигрыша по квалификационному пари. В турнире действует система бустов. Набранные очки умножаются на дополнительный множитель, если совокупный кэф купона превышает установленные значения.
Кэф
Множитель
От 3.00
1,25
От 5.00
1,5
От 7.00
2
От 10.00
2,5
Накопленные очки попадают в таблицу лидеров сразу после расчета ставки. Номинал фрибетов и другие бонусы зависят от занятого места.
Место
Приз
1
150 000 ₽ + 2 билета в ВИП-ложу на финальную игру Media Basket + эксклюзивный перстень
2
120 000 ₽ + возможность вручить награду MVP сезона + 2 билета на финальный матч
3
90 000 ₽ + 2 билета на финальный матч
4
75 000 ₽ + мяч
5
60 000 ₽ + мяч
6
50 000 ₽ + худи
7
30 000 ₽ + худи
8
20 000 ₽ + худи
9
10 000 ₽ + худи
10
5000 ₽ + футболка
11-15
3500 ₽ + футболка
16-25
3500 ₽
26-50
2000 ₽
51-100
1000 ₽
101-250
750 ₽
251-500
500 ₽
Денежные призы выдаются фрибетами, требующими дополнительного отыгрыша.
Начисление фрибетов произойдет в последний день турнира до 18:00. Бонусы действуют 7 дней, после чего сгорают без шансов на восстановление. Начисленный фрибет можно поставить ординаром с любыми кэфами. Билеты и другие физические призы не требуют никакого отыгрыша. Правила вручения победителям объявят отдельно.
Условия конкурса сведены в таблице.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
17.11.2025 (12:00 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Игроки из топ-15 получат дополнительные призы
|➖ Фрибет подходит только для ординаров
|➕ Выданный фрибет разрешено отыгрывать на любых коэффициентах
Победа в конкурсе MediaBasket от «Лиги Ставок» во многом зависит от умения игрока прогнозировать матчи. Дополнительные бусты позволяют значительно обойти конкурентов.