Забивайте вместе с Дембеле от БК Марафон: фрибеты на 500 рублей за ставки на ПСЖ

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Букмекерская компания «Марафон» запускает специальную акцию для новых игроков. В плей-офф Клубного чемпионата мира каждый гол Усмана Дембеле может принести вам фрибет 500 рублей.
Следуйте простой инструкции:
1. Создайте аккаунт в БК «Марафон» в период с 9 июня 00:00 МСК до 13 июля 22:00 МСК 2025 года.
2. Подтвердите личность.
3. Найдите акцию «Забивайте вместе с Дембеле» на сайте или в приложении и нажмите кнопку «Участвовать».
4. Заключите одиночную предматчевую ставку на любой матч с участием ПСЖ на Клубном чемпионате мира.
Сумма пари — от 1000 рублей, кэф должен быть не ниже 1.50. За каждый гол Усмана Дембеле в этих встречах игрок получает фрибет номиналом 500 рублей. Количество бонусов не ограничено, все зависит от результативности футболиста.
После зачисления фрибета его нужно использовать на протяжении 7 дней. Он предназначен для одиночной ставки на любое спортивное событие. Максимально допустимый коэффициент — 4.00.
В таблице собрана вся ключевая информация по акции.
Максимальный размер бонуса
500 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
13.07.2025 (22:00 МСК)
Экспрессы, мультиставки, пари с фрибетами, бонусным балансом, а также с функциями «Досрочная выплата» и «Редактировать» не засчитываются для участия в акции.
|Плюсы
|Минусы
|➕ В акции учитываются ставки вне зависимости от результата
|➖ Предложение действует только для новичков
|➕ Можно получить несколько фрибетов в рамках одной игры
Усман Дембеле — один из главных претендентов на «Золотой мяч» 2025 года. Благодаря его игре ПСЖ смог выиграть Лигу чемпионов и сейчас борется за титул Клубного чемпиона мира. Форвард возвращается в оптимальную форму после травмы, можно предположить, что он снова сможет забить.