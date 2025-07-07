Забивайте вместе с Дембеле от БК Марафон: фрибеты на 500 рублей за ставки на ПСЖ

Следуйте простой инструкции:

1. Создайте аккаунт в БК «Марафон» в период с 9 июня 00:00 МСК до 13 июля 22:00 МСК 2025 года.

2. Подтвердите личность.

3. Найдите акцию «Забивайте вместе с Дембеле» на сайте или в приложении и нажмите кнопку «Участвовать».

4. Заключите одиночную предматчевую ставку на любой матч с участием ПСЖ на Клубном чемпионате мира.

Сумма пари — от 1000 рублей, кэф должен быть не ниже 1.50. За каждый гол Усмана Дембеле в этих встречах игрок получает фрибет номиналом 500 рублей. Количество бонусов не ограничено, все зависит от результативности футболиста.