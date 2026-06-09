Тотальный кубок от БК Марафон: фрибет на 500 рублей за пари на игры ЧМ по футболу

Партнерский проект
Букмекер «Марафон» запустил промоакцию «Тотальный кубок», приуроченную к старту чемпионата мира по футболу 2026. Участникам предлагают сделать ставку на тотал голов в 1 из матчей первого тура группового этапа и получить гарантированный фрибет 500 рублей.
Букмекер сделал участие в активности максимально доступным и понятным для клиентов. Нужно:
1. Оформить регистрацию в БК «Марафон», если аккаунта еще нет.
2. Активировать «Тотальный кубок».
3. Разместить одиночную ставку до начала матча на любой маркет тотала голов первого тура ЧМ-2026 (от 3500 рублей с коэффициентом от 1.50).
4. Получить гарантированное вознаграждение — фрибет на 500 рублей после расчета пари.
Дополнительная награда в размере 1000 рублей предусмотрена для тех, чья квалификационная ставка будет сделана на самую результативную игру тура.
Игрокам предоставляется 1 фрибет с недельным сроком действия. Для его реализации подойдут одиночные ставки на любые события с коэффициентами до 4.00 включительно.
Ознакомиться с параметрами акции можно с помощью таблицы.
Максимальный размер бонуса
500 ₽
Минимальный депозит
3500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша
7 дней
Срок окончания акции
18.06.2026 (23:59 МСК)
В случае одинаковой результативности нескольких игр организатор выберет событие, в котором последний гол был зафиксирован раньше, чем в других матчах.
Плюсы
Минусы
|➕ Гарантированное вознаграждение после расчета ставки
|➖ Высокий размер квалификационного пари — не менее 3500 ₽
|➕ Для пари подходит любая игра первого тура ЧМ
Пари на тотал традиционно пользуются высоким спросом среди любителей футбола. Активность от БК «Марафон» позволяет дополнительно заработать на привычной стратегии игры. Гарантированный фрибет получат все бетторы, выполнившие условия предложения, независимо от исхода ставки.