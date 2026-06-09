Тотальный кубок от БК Марафон: фрибет на 500 рублей за пари на игры ЧМ по футболу

Букмекер сделал участие в активности максимально доступным и понятным для клиентов. Нужно:

1. Оформить регистрацию в БК «Марафон», если аккаунта еще нет.

2. Активировать «Тотальный кубок».

3. Разместить одиночную ставку до начала матча на любой маркет тотала голов первого тура ЧМ-2026 (от 3500 рублей с коэффициентом от 1.50).

4. Получить гарантированное вознаграждение — фрибет на 500 рублей после расчета пари.

Дополнительная награда в размере 1000 рублей предусмотрена для тех, чья квалификационная ставка будет сделана на самую результативную игру тура.