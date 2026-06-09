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ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыТотальный кубок от БК Марафон: фрибет на 500 рублей за пари на игры ЧМ по футболу
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Тотальный кубок от БК Марафон: фрибет на 500 рублей за пари на игры ЧМ по футболу

Обновлено:
500 ₽
Бонус
8 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
3500 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет от БК Марафон на 500 рублей по промо Тотальный кубок
  • Как отыграть бонус БК Марафон на 500 рублей за ставки на тотал в играх ЧМ 2026 по футболу
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 500 рублей от БК Марафон
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекер «Марафон» запустил промоакцию «Тотальный кубок», приуроченную к старту чемпионата мира по футболу 2026. Участникам предлагают сделать ставку на тотал голов в 1 из матчей первого тура группового этапа и получить гарантированный фрибет 500 рублей.

Как получить фрибет от БК Марафон на 500 рублей по промо Тотальный кубок

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Букмекер сделал участие в активности максимально доступным и понятным для клиентов. Нужно:

1. Оформить регистрацию в БК «Марафон», если аккаунта еще нет.

2. Активировать «Тотальный кубок».

3. Разместить одиночную ставку до начала матча на любой маркет тотала голов первого тура ЧМ-2026 (от 3500 рублей с коэффициентом от 1.50).

4. Получить гарантированное вознаграждение — фрибет на 500 рублей после расчета пари.

Дополнительная награда в размере 1000 рублей предусмотрена для тех, чья квалификационная ставка будет сделана на самую результативную игру тура.

Как отыграть бонус БК Марафон на 500 рублей за ставки на тотал в играх ЧМ 2026 по футболу

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Игрокам предоставляется 1 фрибет с недельным сроком действия. Для его реализации подойдут одиночные ставки на любые события с коэффициентами до 4.00 включительно.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 500 рублей от БК Марафон

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Ознакомиться с параметрами акции можно с помощью таблицы.

Максимальный размер бонуса

500 ₽

Минимальный депозит

3500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша

7 дней

Срок окончания акции

18.06.2026 (23:59 МСК)

В случае одинаковой результативности нескольких игр организатор выберет событие, в котором последний гол был зафиксирован раньше, чем в других матчах.

Преимущества и недостатки

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Плюсы

Минусы

➕ Гарантированное вознаграждение после расчета ставки➖ Высокий размер квалификационного пари — не менее 3500 ₽
➕ Для пари подходит любая игра первого тура ЧМ 

Заключение

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Пари на тотал традиционно пользуются высоким спросом среди любителей футбола. Активность от БК «Марафон» позволяет дополнительно заработать на привычной стратегии игры. Гарантированный фрибет получат все бетторы, выполнившие условия предложения, независимо от исхода ставки.

Валентин Васильев

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