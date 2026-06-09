Успешные сборные от БК Марафон: фрибет на 2500 рублей за 8 победных ставок на ЧМ

Партнерский проект
К главному спортивному событию лета букмекерская контора «Марафон» выпустила очередной фрибет. На этот раз букмекер предлагает побороться за гарантированный бонус в 2500 рублей. Все подробности участия — далее.
Текущее промопредложение букмекерской конторы требует от бетторов ряда действий:
1. Регистрация в БК.
2. Подтверждение участия в промоакции «Успешные сборные».
3. Победа в 8 квалификационных ординарах.
Для участия нужно ставить на пари с коэффициентом от 1.50 на рынки 1х2. Минимальная сумма каждой ставки — 2000 рублей.
Текущее бонусное предложение букмекера получило стандартные условия отыгрыша: за 7 дней фрибет нужно поставить любым ординаром с коэффициентом до 4.00.
Все требования букмекерской конторы сведены в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
2500 ₽
Минимальный депозит
2000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша
7 дней
Срок окончания акции
17.06.2026 (23:59 МСК)
В представленной акции можно участвовать только один раз.
Плюсы
Минусы
|➕ Можно ставить на фаворитов
|➖ Учитываются только победы
|➕ Гарантированный номинал фрибета
|➖ Нужно выиграть 9 раз
Букмекерская контора не требует никакой серийности, что является безусловным достоинством акции. Вы можете чередовать победы и поражения. Главное, чтобы БК рассчитала последнее победное пари до завершения акции.