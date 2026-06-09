Успешные сборные от БК Марафон: фрибет на 2500 рублей за 8 победных ставок на ЧМ

Все требования букмекерской конторы сведены в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса 2500 ₽ Минимальный депозит 2000 ₽ Тип пари Ординар Минимальный коэффициент 1.01 Размер отыгрыша х1 Срок отыгрыша 7 дней Срок окончания акции 17.06.2026 (23:59 МСК)

В представленной акции можно участвовать только один раз.