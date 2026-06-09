Футбольные экспрессы от БК Марафон: фрибет на 1000 рублей за экспресс-ставки на ЧМ по футболу

Букмекерская контора предлагает игрокам максимально простые и понятные условия участия. Акция подходит всем бетторам, которые планировали ставить на ЧМ. Для снижения рисков лучше заключить экспрессы с 2 исходами при коэффициенте каждого в 1.50. Подобрать нужный кэф не составит особого труда, так как букмекерская контора не регламентирует рынки ставок.