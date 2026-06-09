Футбольные экспрессы от БК Марафон: фрибет на 1000 рублей за экспресс-ставки на ЧМ по футболу

Партнерский проект
Marathon выпустил очередной бонус для ЧМ по футболу 2026. На этот раз букмекерская контора предлагает гарантированный фрибет за экспресс-ставки. Для участия бетторам нужно заключать квалификационные пари.
Текущая акция букмекера требует от игрока минимум действий:
1. Регистрация в Marathon.
2. Согласие с участием в акции «Футбольные экспрессы».
3. Заключение 7 экспрессов от 1000 рублей каждый на матчи ЧМ по футболу 2026.
БК не регламентирует количество событий в билете. Однако коэффициент каждого исхода должен начинаться от 1.50. Зачисление бонуса произойдет после расчета всех квалификационных ставок.
В рамках указанной бонусной активности можно получить один фрибет. Его дают на 7 дней. Для отыгрыша подходят любые ординары с коэффициентами до 4.00.
Все условия бонусного предложения находятся в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша
7 дней
Срок окончания акции
17.06.2026 (23:59 МСК)
Букмекерская контора допускает однократное участие в бонусной активности.
Плюсы
Минусы
|➕ Засчитываются победы и поражения
|➖ Фрибет только на начальный этап ЧМ
|➕ Гарантированная сумма бонуса
Букмекерская контора предлагает игрокам максимально простые и понятные условия участия. Акция подходит всем бетторам, которые планировали ставить на ЧМ. Для снижения рисков лучше заключить экспрессы с 2 исходами при коэффициенте каждого в 1.50. Подобрать нужный кэф не составит особого труда, так как букмекерская контора не регламентирует рынки ставок.