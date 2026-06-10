Чемпион статистики от БК Марафон: фрибет на 1500 рублей за 7 пари на игры ЧМ-2026

Партнерский проект
БК «Марафон» представляет акцию «Чемпион статистики» в рамках мундиаля. Акцент в предложении сделан на ставки на статистику игр ЧМ-2026. Бетторам нужно заключить 7 ординаров на угловые удары или предупреждения футболистов. При соблюдении условий участник получает гарантированное вознаграждение в виде фрибета на 1500 рублей.
Предложение букмекерской конторы предусматривает следующую последовательность действий со стороны игроков:
1. Пройдите регистрацию в БК «Марафон» или выполните вход в существующий аккаунт.
2. Откройте страницу промоакции «Чемпион статистики».
3. Подтвердите участие в промо кликом соответствующей кнопки.
4. Заключите 7 одиночных ставок по 1500 рублей каждая на статистику матчей ЧМ-2026 с коэффициентом от 1.70.
5. Получите гарантированное вознаграждение 1500 рублей после выполнения условий.
Бонус по акции начисляется однократно, независимо от количества выполненных попыток.
Условия отыгрыша бонуса стандартны — фрибет нужно использовать в течение 7 дней в рамках 1 ставки с коэффициентом до 4.00.
Вся информация по условиям систематизирована в таблице ниже.
Максимальный размер бонуса
1500 ₽
Минимальный депозит
1500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша
7 дней
Срок окончания акции
17.06.2026 (23:59 МСК)
Участие в акции ограничено ординарами, экспрессы и системы не принимаются к расчету.
Плюсы
Минусы
|➕ Доступный формат
|➖ Обязательный объем из 7 ординаров
|➕ Акцент на статистические рынки
БК Marathon предлагает бетторам сосредоточиться на статистических рынках вроде угловых и предупреждений, уходя от привычных исходов матчей. Результаты пари не имеют значения. Для участия понадобится достаточный банкролл для быстрого прохождения условий.