Чемпион статистики от БК Марафон: фрибет на 1500 рублей за 7 пари на игры ЧМ-2026

БК «Марафон» представляет акцию «Чемпион статистики» в рамках мундиаля. Акцент в предложении сделан на ставки на статистику игр ЧМ-2026. Бетторам нужно заключить 7 ординаров на угловые удары или предупреждения футболистов. При соблюдении условий участник получает гарантированное вознаграждение в виде фрибета на 1500 рублей.