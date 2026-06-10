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ЧМ-2026



ГлавнаяБонусыЧемпион статистики от БК Марафон: фрибет на 1500 рублей за 7 пари на игры ЧМ-2026
БК МарафонФрибеты за депозит
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Чемпион статистики от БК Марафон: фрибет на 1500 рублей за 7 пари на игры ЧМ-2026

Обновлено:
1500 ₽
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1500 ₽
Мин. депозит
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Полное содержание

  • Как получить фрибет от БК Марафон на 1500 рублей по промо Чемпион статистики
  • Как отыграть бонус БК Марафон на 1500 рублей за пари на статистику ЧМ-2026 по футболу
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 1500 рублей от БК Марафон
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

БК «Марафон» представляет акцию «Чемпион статистики» в рамках мундиаля. Акцент в предложении сделан на ставки на статистику игр ЧМ-2026. Бетторам нужно заключить 7 ординаров на угловые удары или предупреждения футболистов. При соблюдении условий участник получает гарантированное вознаграждение в виде фрибета на 1500 рублей.

Как получить фрибет от БК Марафон на 1500 рублей по промо Чемпион статистики

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Предложение букмекерской конторы предусматривает следующую последовательность действий со стороны игроков:

1. Пройдите регистрацию в БК «Марафон» или выполните вход в существующий аккаунт.

2. Откройте страницу промоакции «Чемпион статистики».

3. Подтвердите участие в промо кликом соответствующей кнопки.

4. Заключите 7 одиночных ставок по 1500 рублей каждая на статистику матчей ЧМ-2026 с коэффициентом от 1.70.

5. Получите гарантированное вознаграждение 1500 рублей после выполнения условий.

Бонус по акции начисляется однократно, независимо от количества выполненных попыток.

Как отыграть бонус БК Марафон на 1500 рублей за пари на статистику ЧМ-2026 по футболу

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Условия отыгрыша бонуса стандартны — фрибет нужно использовать в течение 7 дней в рамках 1 ставки с коэффициентом до 4.00.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 1500 рублей от БК Марафон

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Вся информация по условиям систематизирована в таблице ниже.

Максимальный размер бонуса

1500 ₽

Минимальный депозит

1500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша

7 дней

Срок окончания акции

17.06.2026 (23:59 МСК)

Участие в акции ограничено ординарами, экспрессы и системы не принимаются к расчету.

Преимущества и недостатки

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Плюсы

Минусы

➕ Доступный формат➖ Обязательный объем из 7 ординаров
➕ Акцент на статистические рынки 

Заключение

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БК Marathon предлагает бетторам сосредоточиться на статистических рынках вроде угловых и предупреждений, уходя от привычных исходов матчей. Результаты пари не имеют значения. Для участия понадобится достаточный банкролл для быстрого прохождения условий.

Валентин Васильев

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