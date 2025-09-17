БК Мелбет: фрибеты по 1500 рублей за ставки на КХЛ

Участвовать в розыгрыше можно только после выполнения всех установленных условий:

1. Создать аккаунт или войти в личный кабинет на сайте «Мелбет».

3. Подписаться на официальный тг-канал букмекера.

3. Разместить ставку на любое событие КХЛ.

4. В комментарии к публикации указать свой идентификатор в «Мелбет».

Ставка на КХЛ должна быть на сумму от 300 рублей, без ограничений по коэффициенту. Всего будет разыграно 10 фрибетов по 1500 рублей каждый. Общий призовой фонд составляет 15 000 рублей. Определение победителей при помощи генератора случайных чисел состоится до 27 сентября.