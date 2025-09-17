Ведомости
БК МелбетФрибеты за депозит

БК Мелбет: фрибеты по 1500 рублей за ставки на КХЛ

1500 ₽
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.1
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Сезон КХЛ начинается с фрибета!

БК «Мелбет» запускает розыгрыш фрибетов в честь старта нового сезона КХЛ. В Telegram-канале букмекера разыгрываются бонусные ставки на сумму 15 000 рублей. По итогам случайного выбора 10 участников получат по 1500 рублей. Чтобы принять участие, достаточно подписаться на страницу и сделать ставку на хоккей.

Как получить бонус БК Мелбет 1500 рублей за пари на КХЛ

Участвовать в розыгрыше можно только после выполнения всех установленных условий:

1. Создать аккаунт или войти в личный кабинет на сайте «Мелбет».

3. Подписаться на официальный тг-канал букмекера.

3. Разместить ставку на любое событие КХЛ.

4. В комментарии к публикации указать свой идентификатор в «Мелбет».

Ставка на КХЛ должна быть на сумму от 300 рублей, без ограничений по коэффициенту. Всего будет разыграно 10 фрибетов по 1500 рублей каждый. Общий призовой фонд составляет 15 000 рублей. Определение победителей при помощи генератора случайных чисел состоится до 27 сентября.

Как отыграть бонус БК Мелбет 1500 рублей за ставки на хоккей

Фрибет предоставляется для 1 ставки. Допускается использование как в ординаре, так и в экспрессе с итоговым коэффициентом от 1.10 до 3.50. Бонус доступен в течение 7 дней с момента зачисления.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Мелбет

Далее можно ознакомиться с важными требованиями акции.

Максимальный размер бонуса

1500 ₽

Минимальный депозит

300 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.10

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

22.09.2025 (23:59 МСК)

В Telegram-канале букмекера также организован розыгрыш iPhone 17 Pro и ряда других ценных подарков.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Для участия не требуется крупных денежных вложений➖ Выигрыш зависит от случая
➕ Фрибет с гибкой возможностью выбора ставки 

Заключение

Для любителей хоккейных ставок участие в акции не требует сложных действий. Букмекер оставляет свободу выбора матчей КХЛ и коэффициентов, а полученный фрибет имеет вполне приятный номинал.

Валентин Васильев

