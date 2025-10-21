Кубок МЦ от БК PARI: фрибеты до 2500 рублей и техника за подписку Telegram-каналы и ставку

Ведомости
Испытайте удачу и заберите iPhone или фрибеты!

Букмекерская компания PARI проводит акцию «Кубок МЦ» для всех своих клиентов. Пользователей ожидают 15 призовых мест с ценными наградами, включая iPhone 16 Pro Max, AirPods Pro, портативные колонки, мерч PARI и фрибеты номиналом до 2500 рублей. Чтобы принять участие, нужно быть активным клиентом и сделать хотя бы 1 ставку от 500 рублей.

Как получить гаджеты и бонус PARI до 2500 рублей за подписку на тг-каналы

Соблюдение условий акции нужно:

1. Создать аккаунт в PARI, если вы еще не зарегистрированы.

2. Разместить хотя бы 1 ставку на любое спортивное событие. Минимальная сумма — 500 рублей, коэффициент — от 1.50.

3. Подписаться на два Telegram-канала — PARI и КУБОК МЦ.

4. Активировать участие нажатием кнопки «ХОЧУ ПРИЗ» под публикацией.

После завершения акции, 8 ноября в 14:00 МСК, букмекер PARI случайным образом определит 15 победителей и распределит призы согласно таблице ниже. Результаты и инструкции по получению наград будут опубликованы в Telegram-каналах PARI и КУБОК МЦ.

Место

Приз

1

iPhone 16 Pro Max

2

AirPods Pro

3

Портативный фотопринтер Xiaomi

4-6

Портативная колонка

7-10

Набор фирменного мерча PARI (поясная сумка, кардхолдер, поп-сокет, пауэрбанк)

11

Фрибет 2500 ₽

12-13

Фрибет 2000 ₽

14-15

Фрибет 1500 ₽

Как отыграть бонус PARI до 2500 рублей за участие в конкурсе Кубок МЦ

Гаджеты отыгрывать не нужно. Они доставляются организатором через Почту России или курьерскую службу в течение 21 календарного дня с момента получения всех необходимых документов от победителя. В случае непредоставления этих данных БК оставляет за собой право отказать в выдаче приза.

Фрибет активен 7 дней с момента зачисления. Его можно использовать для одиночных или экспресс-ставок на события с коэффициентом от 1.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2500 рублей от PARI

Таблица отражает все основные условия проведения розыгрыша.

Максимальный размер бонуса

2500 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.50

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

08.11.2025 (14:00 МСК)

Если победитель отказывается от приза или не выходит на связь с курьером, подарок считается невостребованным. БК может распорядиться им по своему усмотрению.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Можно выиграть гаджеты, мерч и фрибеты на крупные суммы➖ Количество призов строго ограничено
➕ Достаточно сделать одну ставку и подписаться на тг-каналы 

Заключение

На этот раз простой подписки для участия будет недостаточно. БК PARI просит сделать хотя бы одну ставку. Задача несложная, ведь разыгрываются iPhone, другие гаджеты, фирменный мерч и фрибеты. Желающих забрать призы ожидается много, но рискнуть стоит.

Валентин Васильев

