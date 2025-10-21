Кубок МЦ от БК PARI: фрибеты до 2500 рублей и техника за подписку Telegram-каналы и ставку

Букмекерская компания PARI проводит акцию «Кубок МЦ» для всех своих клиентов. Пользователей ожидают 15 призовых мест с ценными наградами, включая iPhone 16 Pro Max, AirPods Pro, портативные колонки, мерч PARI и фрибеты номиналом до 2500 рублей. Чтобы принять участие, нужно быть активным клиентом и сделать хотя бы 1 ставку от 500 рублей.
Соблюдение условий акции нужно:
1. Создать аккаунт в PARI, если вы еще не зарегистрированы.
2. Разместить хотя бы 1 ставку на любое спортивное событие. Минимальная сумма — 500 рублей, коэффициент — от 1.50.
3. Подписаться на два Telegram-канала — PARI и КУБОК МЦ.
4. Активировать участие нажатием кнопки «ХОЧУ ПРИЗ» под публикацией.
После завершения акции, 8 ноября в 14:00 МСК, букмекер PARI случайным образом определит 15 победителей и распределит призы согласно таблице ниже. Результаты и инструкции по получению наград будут опубликованы в Telegram-каналах PARI и КУБОК МЦ.
Место
Приз
1
iPhone 16 Pro Max
2
AirPods Pro
3
Портативный фотопринтер Xiaomi
4-6
Портативная колонка
7-10
Набор фирменного мерча PARI (поясная сумка, кардхолдер, поп-сокет, пауэрбанк)
11
Фрибет 2500 ₽
12-13
Фрибет 2000 ₽
14-15
Фрибет 1500 ₽
Гаджеты отыгрывать не нужно. Они доставляются организатором через Почту России или курьерскую службу в течение 21 календарного дня с момента получения всех необходимых документов от победителя. В случае непредоставления этих данных БК оставляет за собой право отказать в выдаче приза.
Фрибет активен 7 дней с момента зачисления. Его можно использовать для одиночных или экспресс-ставок на события с коэффициентом от 1.50.
Таблица отражает все основные условия проведения розыгрыша.
Максимальный размер бонуса
2500 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.50
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
08.11.2025 (14:00 МСК)
Если победитель отказывается от приза или не выходит на связь с курьером, подарок считается невостребованным. БК может распорядиться им по своему усмотрению.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Можно выиграть гаджеты, мерч и фрибеты на крупные суммы
|➖ Количество призов строго ограничено
|➕ Достаточно сделать одну ставку и подписаться на тг-каналы
На этот раз простой подписки для участия будет недостаточно. БК PARI просит сделать хотя бы одну ставку. Задача несложная, ведь разыгрываются iPhone, другие гаджеты, фирменный мерч и фрибеты. Желающих забрать призы ожидается много, но рискнуть стоит.